Juni loopt ten einde, wat betekent dat het tijd is om alles op te sommen wat we deze maand hebben bereikt.

Hier zijn de veranderingen, verbeteringen en nieuwe functies die we hebben in AppMaster.io.

⚡️ Integraties

Elke maand voegt Appmaster.io meer integraties toe om de lijst met keuzes voor onze gebruikers uit te breiden en de mogelijkheden van de applicatie te vergroten.

In juni hebben we 11 nieuwe modules toegevoegd:

Discord

Intercom API

Gmail API

iCalendar

GetResponse

Kaarten

Crypto

Aanmelden met Google

Aanmelden met Apple

Log in met Facebook

Aanmelden met LinkedIn

Bedrijfsproces-editor

We kunnen eerlijk zeggen dat de maand juni vooral is besteed aan het verbeteren van de Business Process Editor. We hebben grote fouten gecorrigeerd, nieuwe blokken toegevoegd en enkele wijzigingen aangebracht om het gebruik van dit onderdeel te vergemakkelijken.

Vaste fouten:

Fixed bug met Business Processes blokken synchronisatie.

Fixed bug met ontbrekende links in bedrijfsprocessen bij het veranderen van het schema van projectmodellen.

Fixed bug met Business Processes naam duplicatie.

Fixed "is_valid" status bij het tonen van een bedrijfsproces in de lijst na het herstellen van fouten erin.

Nieuwe blokken:

Foutmelding

CSV-bestand lezen

Lees XLS bestand

XLSX bestand lezen

Naar kleine letters

Naar hoofdletters

Spaties bijsnijden

Vervangen

Tekens uitpakken

SHA1, SHA 256, SHA512, MD5 Hashing

Naar logboek schrijven

Uitgevoerde wijzigingen:

Mogelijkheid toegevoegd om Bedrijfsprocessen te klonen.

Symbolen beperkt, nu kunnen Bedrijfsprocessen alleen worden aangemaakt in Latijnse symbolen.

Ongeldige blokken en verbindingen in aangepaste Bedrijfsprocessen worden nu visueel gemarkeerd. Ook wordt het Bedrijfsproces met de ongeldige blokken zelf gemarkeerd als ongeldig en wordt de inhoud ervan niet gegenereerd.

Algemene functionaliteitsverbeteringen

Hier zijn verschillende verbeteringen die zich niet concentreren op één bepaalde sectie, maar verspreid zijn over het hele platform:

Ondersteuning toegevoegd voor virtuele blokken links.

Lokalisatie van modules toegevoegd.

Binding toegevoegd van parameters in eindpunten van parameters in het pad.

Een logpagina toegevoegd die de logs van de gegenereerde applicatie weergeeft.

Een nieuw datatype toegevoegd - timespan.

Stijlen toegevoegd voor Thin, Regular, Solid, Duotone iconen.

Widgets toegevoegd voor het werken met gekoppelde modellen in de mobiele ontwerper.

Werking van IOS DemoApp hersteld.

Verberg en toon acties geïmplementeerd voor alle widgets.

Verbeterde stabiliteit van gegenereerde applicaties.

⚙️ Algemene functiewijzigingen

Hier zijn merkbare veranderingen die uw algemene prestaties op het platform kunnen beïnvloeden:

Het project kan worden gedeeld met slechts twee gebruikers onder het Free Plan.

Het zal niet onmogelijk zijn om het project te delen als het e-mailadres niet bevestigd is.

Het is niet langer mogelijk om broncode en binaries te downloaden voor het gratis plan.

Algemene verbeteringen en correcties

Hier zijn de zichtbare bugs fixes van deze maand:

Fixed bug van onbeperkt uitnodigen van gebruikers.

Fixed bug van het delen van een project met jezelf.

Verschillende bugs opgelost in de editors van mobiele en webapplicaties.

Lokalisatieteksten opgelost en lokalisatie van fouten van de server toegevoegd.

Het werk van Datum & Tijd hersteld.

Dit waren de belangrijkste updates in juni en we streven naar meer in de volgende maand. Blijf bugs melden, ideeën opperen en upvotten voor de functies die u nodig hebt - dankzij u kunnen we meer verbeteren.