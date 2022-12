Giugno sta volgendo al termine, il che significa che è giunto il momento di riassumere tutto ciò che abbiamo raggiunto durante questo mese.

Ecco i cambiamenti, i miglioramenti e le nuove funzionalità di AppMaster.io.

⚡️ Integrazioni

Ogni mese Appmaster.io continua ad aggiungere nuove integrazioni per ampliare l'elenco di scelte per i nostri utenti e per ampliare le funzionalità dell'applicazione.

A giugno abbiamo aggiunto 11 nuovi moduli:

Discordia

API Intercom

API Gmail

iCalendario

GetResponse

Mappe

Crittografia

Accedi con Google

Accedi con Apple

Accedi con Facebook

Accedi con LinkedIn

🧱 Editor dei processi aziendali

Possiamo affermare in tutta onestà che il mese di giugno è stato dedicato principalmente all'avanzamento dell'Editor dei processi aziendali. Abbiamo corretto errori importanti, aggiunto nuovi blocchi e apportato alcune modifiche per facilitare l'uso di questa sezione.

Errori corretti:

Corretto il bug della sincronizzazione dei blocchi dei processi aziendali.

Corretto il problema dei collegamenti mancanti nei processi aziendali quando si cambia lo schema dei modelli di progetto.

Corretto l'errore di duplicazione dei nomi dei processi aziendali.

Corretto lo stato "is_valid" quando si mostra un processo aziendale nell'elenco dopo aver corretto gli errori al suo interno.

Nuovi blocchi:

Solleva errore

Lettura del file CSV

Lettura di file XLS

Lettura del file XLSX

In minuscolo

In maiuscolo

Tagliare gli spazi

Sostituire

Estrazione di caratteri

SHA1, SHA 256, SHA512, MD5 Hashing

Scrivere nel registro

Modifiche eseguite:

Aggiunta la possibilità di clonare i processi aziendali.

Simboli limitati, ora i Processi aziendali possono essere creati solo in simboli latini.

I blocchi e le connessioni non validi nei processi aziendali personalizzati sono ora evidenziati visivamente. Inoltre, il Processo aziendale con i blocchi non validi viene contrassegnato come non valido e il suo contenuto non viene generato.

🛠 Miglioramenti generali della funzionalità

Ecco diversi miglioramenti che non sono concentrati in una sezione particolare, ma sono sparsi in tutta la piattaforma:

Aggiunto il supporto per i collegamenti ai blocchi virtuali.

Aggiunta la localizzazione dei moduli.

Aggiunto il binding dei parametri negli endpoint dai parametri nel percorso.

Aggiunta una pagina di log che visualizza i log dell'applicazione generata.

Aggiunto un nuovo tipo di dato - timespan.

Aggiunti gli stili per le icone Thin, Regular, Solid, Duotone.

Aggiunti widget per lavorare con i modelli collegati nel designer mobile.

Ripristinato il funzionamento della DemoApp IOS.

Implementate le azioni hide & show per tutti i widget.

Migliorata la stabilità delle applicazioni generate.

⚙️ Modifiche generali alla funzionalità

Ecco alcune modifiche degne di nota che potrebbero influenzare le prestazioni generali sulla piattaforma:

Il progetto può essere condiviso solo con due utenti nell'ambito del piano gratuito.

Non sarà impossibile condividere il progetto se l'indirizzo e-mail non è confermato.

Non è più possibile scaricare il codice sorgente e i file binari per il piano gratuito.

Correzioni generali e correzioni

Ecco le correzioni dei bug visibili di questo mese:

Corretto il bug dell'invito di utenti illimitati.

Corretto il bug della condivisione di un progetto con se stessi.

Corretti vari bug negli editor delle applicazioni mobili e web.

Corretti i testi di localizzazione e aggiunta la localizzazione degli errori dal server.

Ripristinato il funzionamento di Data e ora.

Questi sono stati i principali aggiornamenti di giugno e puntiamo a farne altri nel prossimo mese. Continuate a segnalare bug, a suggerire idee e a votare le funzionalità di cui avete bisogno: grazie a voi potremo migliorare ancora.