يقترب شهر يونيو من نهايته ، مما يعني أن الوقت قد حان ، باختصار ، كل ما توصلنا إليه خلال هذا الشهر.

فيما يلي التغييرات والتحسينات والميزات الجديدة التي لدينا في AppMaster.io.

⚡️ التكاملات

يستمر Appmaster.io كل شهر في إضافة المزيد من عمليات التكامل لتوسيع قائمة الاختيارات لمستخدمينا ولتوسيع إمكانات التطبيق.

أضفنا 11 وحدة جديدة في يونيو:

الخلاف

واجهة برمجة تطبيقات الاتصال الداخلي

واجهة برمجة تطبيقات Gmail

iCalendar

تحصل على رد

خرائط

تشفير

الدخول مع جوجل

قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple

قم بتسجيل الدخول باستخدام الفيسبوك

تسجيل الدخول مع LinkedIn

🧱 محرر عمليات الأعمال

يمكننا أن نقول بصراحة أن شهر يونيو قد تم إنفاقه في الغالب على تطوير محرر عمليات الأعمال. لقد قمنا بتصحيح الأخطاء الجسيمة وإضافة كتل جديدة وإجراء بعض التغييرات لتسهيل استخدام هذا القسم.

أخطاء ثابتة:

إصلاح الخلل في عمليات الأعمال يحظر المزامنة.

إصلاح الخلل مع الروابط المفقودة في العمليات التجارية عند تغيير مخطط نماذج المشروع.

إصلاح الخلل في تكرار اسم عمليات الأعمال.

تم إصلاح حالة "is_valid" عند إظهار عملية تجارية في القائمة بعد إصلاح الأخطاء بداخلها.

كتل جديدة:

رفع الخطأ

قراءة ملف CSV

اقرأ ملف XLS

اقرأ ملف XLSX

إلى الأحرف الصغيرة

إلى الحالة العليا

تقليم المساحات

يحل محل

استخراج شار

SHA1، SHA 256، SHA512، MD5 تجزئة

اكتب إلى السجل

التغييرات المنجزة:

تمت إضافة القدرة على استنساخ العمليات التجارية.

الرموز المقيدة ، يمكن الآن إنشاء عمليات الأعمال فقط بالرموز اللاتينية.

يتم الآن تمييز الكتل والاتصالات غير الصالحة في عمليات الأعمال المخصصة بشكل مرئي. أيضًا ، يتم وضع علامة على عملية الأعمال مع الكتل غير الصالحة نفسها على أنها غير صالحة ولا يتم إنشاء محتواها.

🛠 تحسينات الوظائف العامة

فيما يلي تحسينات مختلفة لا تركز على قسم معين ، ولكنها مشتتة في جميع أنحاء النظام الأساسي:

دعم إضافي لروابط الكتل الافتراضية.

تمت إضافة وحدات الترجمة.

تمت إضافة ربط المعلمات في نقاط النهاية من المعلمات في المسار.

تمت إضافة صفحة سجل تعرض سجلات التطبيق الذي تم إنشاؤه.

تمت إضافة نوع بيانات جديد - النطاق الزمني.

الأنماط المضافة للأيقونات الرفيعة ، العادية ، الصلبة ، المزدوجة.

عناصر واجهة مستخدم مضافة للعمل مع النماذج المرتبطة في مصمم الأجهزة المحمولة.

استعادة عمل IOS DemoApp.

تم تنفيذ عمليات الإخفاء والعرض لجميع الأدوات.

تحسين استقرار التطبيقات التي تم إنشاؤها.

⚙️ تغييرات الوظائف العامة

فيما يلي التغييرات الملحوظة التي قد تؤثر على أدائك العام على النظام الأساسي:

يمكن مشاركة المشروع مع مستخدمين اثنين فقط بموجب الخطة المجانية.

لن يكون من المستحيل مشاركة المشروع إذا لم يتم تأكيد عنوان البريد الإلكتروني.

لم يعد من الممكن تنزيل الكود المصدري والثنائيات للخطة المجانية.

تصحيحات وإصلاحات عامة

فيما يلي إصلاحات الأخطاء المرئية لهذا الشهر:

إصلاح الخلل في دعوة مستخدم غير محدودة.

إصلاح الخلل في مشاركة المشروع مع نفسك.

إصلاح الخلل المختلفة في محرري تطبيقات الجوال والويب.

نصوص ترجمة ثابتة وإضافة توطين للأخطاء من الخادم.

استعادة عمل التاريخ والوقت.

كانت هذه هي التحديثات الرئيسية في يونيو ونسعى للوصول إلى المزيد في الشهر المقبل. استمر في الإبلاغ عن الأخطاء ، واقتراح الأفكار ، والتصويت على الميزات التي تحتاجها - فبفضلك يمكننا تحسين المزيد.