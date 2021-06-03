Июнь подходит к концу, а значит, пора подводить итоги всего, чего мы достигли за этот месяц.

Вот изменения, улучшения и новые функции, которые мы добавили в AppMaster.io:

⚡️ Интеграции

AppMaster.io Integrations and Modules

Каждый месяц команда Appmaster.io продолжает добавлять все больше модулей и интеграций, чтобы упростить работу с платформой и расширить возможности приложений наших пользователей.

В июне мы добавили 11 новых модулей:

  • Discord
  • Intercom API
  • Gmail API
  • iCalendar
  • GetResponse
  • Maps
  • Crypto
  • Sign in with Google
  • Sign in with Apple
  • Sign in with Facebook
  • Sign in with LinkedIn

🧱 Редактор бизнес-процессов

AppMaster.io Business Processes Blocks

Мы можем честно заявить, что июнь в основном был потрачен на улучшение редактора бизнес-процессов: мы исправили основные ошибки, добавили новые блоки и внесли некоторые изменения, чтобы упростить использование редактора.

Исправленные ошибки:

  • Исправлена ошибка синхронизации блоков бизнес-процессов.
  • Исправлена ошибка с потерей ссылок в бизнес-процессах при изменении схемы моделей проектов.
  • Исправлена ошибка дублирования имен бизнес-процессов.
  • Исправлен статус is_valid при отображении бизнес-процесса в списке после исправления ошибок внутри него.

Новые блоки:

  • Raise Error
  • Read CSV file
  • Read XLS file
  • Read XLSX file
  • To Lower Case
  • To Upper Case
  • Trim Spaces
  • Replace
  • Extract Char
  • SHA1, SHA 256, SHA512, MD5 Hashing
  • Write to Log

Внесенные изменения:

  • Добавлена возможность клонирования бизнес-процессов.
  • Названия бизнес-процессов теперь можно задавать только с использованием латинских символов.
  • Нерабочие блоки и соединения в пользовательских бизнес-процессах теперь выделяются визуально. Кроме того, сам бизнес-процесс с недопустимыми блоками помечается как нерабочий, и его содержимое не создается.

🛠 Общие улучшения функциональности

AppMaster.io Localization

Список улучшений, которые были внесены в платформу:

  • Добавлена поддержка ссылок виртуальных блоков.
  • Добавлена локализация модулей.
  • Добавлена привязка параметров в эндпоинтах из параметров в пути.
  • Добавлена страница журнала, отображающая метрики созданного приложения.
  • Добавлен новый тип данных - TimeSpan.
  • Добавлены новые стили иконок в редакторах приложений.
  • Добавлены виджеты для работы со связанными моделями в мобильном конструкторе.
  • Восстановлена работа AppMaster.io Developer App на iOS.
  • Реализованы функционал скрытия и отображения для всех виджетов.
  • Повышена стабильность сгенерированных приложений.

⚙️ Общие функциональные изменения

AppMaster.io Project Sharing

Список изменений, которые могут повлиять на общую производительность платформы:

  • В рамках бесплатного плана проектом можно поделиться только с двумя пользователями.
  • Невозможно поделиться проектом, если адрес электронной почты не подтвержден.
  • Для бесплатного плана больше нельзя загружать исходный код и двоичные файлы.

💬 Общие исправления и исправления

AppMaster.io Community Support

Важные исправления ошибок этого месяца:

  • Исправлена ошибка неограниченного приглашения пользователей в проект.
  • Исправлена ошибка предоставления доступа к проекту самому себе.
  • Исправлены различные ошибки в редакторах мобильных и веб-приложений.
  • Исправлены тексты локализации и добавлена локализация ошибок с сервера.
  • Восстановил работу Date & Time.

Это были основные обновления в июне, и мы постараемся достичь большего в следующем месяце. Продолжайте сообщать об ошибках, предлагать идеи и голосовать за нужные вам функции - благодаря вам, мы сможем стать еще лучше.