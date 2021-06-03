Июнь подходит к концу, а значит, пора подводить итоги всего, чего мы достигли за этот месяц.

Вот изменения, улучшения и новые функции, которые мы добавили в AppMaster.io:

⚡️ Интеграции

Каждый месяц команда Appmaster.io продолжает добавлять все больше модулей и интеграций, чтобы упростить работу с платформой и расширить возможности приложений наших пользователей.

В июне мы добавили 11 новых модулей:

Discord

Intercom API

Gmail API

iCalendar

GetResponse

Maps

Crypto

Sign in with Google

Sign in with Apple

Sign in with Facebook

Sign in with LinkedIn

🧱 Редактор бизнес-процессов

Мы можем честно заявить, что июнь в основном был потрачен на улучшение редактора бизнес-процессов: мы исправили основные ошибки, добавили новые блоки и внесли некоторые изменения, чтобы упростить использование редактора.

Исправленные ошибки:

Исправлена ошибка синхронизации блоков бизнес-процессов.

Исправлена ошибка с потерей ссылок в бизнес-процессах при изменении схемы моделей проектов.

Исправлена ошибка дублирования имен бизнес-процессов.

Исправлен статус is_valid при отображении бизнес-процесса в списке после исправления ошибок внутри него.

Новые блоки:

Raise Error

Read CSV file

Read XLS file

Read XLSX file

To Lower Case

To Upper Case

Trim Spaces

Replace

Extract Char

SHA1, SHA 256, SHA512, MD5 Hashing

Write to Log

Внесенные изменения:

Добавлена возможность клонирования бизнес-процессов.

Названия бизнес-процессов теперь можно задавать только с использованием латинских символов.

Нерабочие блоки и соединения в пользовательских бизнес-процессах теперь выделяются визуально. Кроме того, сам бизнес-процесс с недопустимыми блоками помечается как нерабочий, и его содержимое не создается.

🛠 Общие улучшения функциональности

Список улучшений, которые были внесены в платформу:

Добавлена поддержка ссылок виртуальных блоков.

Добавлена локализация модулей.

Добавлена привязка параметров в эндпоинтах из параметров в пути.

Добавлена страница журнала, отображающая метрики созданного приложения.

Добавлен новый тип данных - TimeSpan.

Добавлены новые стили иконок в редакторах приложений.

Добавлены виджеты для работы со связанными моделями в мобильном конструкторе.

Восстановлена работа AppMaster.io Developer App на iOS.

Реализованы функционал скрытия и отображения для всех виджетов.

Повышена стабильность сгенерированных приложений.

⚙️ Общие функциональные изменения

Список изменений, которые могут повлиять на общую производительность платформы:

В рамках бесплатного плана проектом можно поделиться только с двумя пользователями.

Невозможно поделиться проектом, если адрес электронной почты не подтвержден.

Для бесплатного плана больше нельзя загружать исходный код и двоичные файлы.

💬 Общие исправления и исправления

Важные исправления ошибок этого месяца:

Исправлена ошибка неограниченного приглашения пользователей в проект.

Исправлена ошибка предоставления доступа к проекту самому себе.

Исправлены различные ошибки в редакторах мобильных и веб-приложений.

Исправлены тексты локализации и добавлена локализация ошибок с сервера.

Восстановил работу Date & Time.

Это были основные обновления в июне, и мы постараемся достичь большего в следующем месяце. Продолжайте сообщать об ошибках, предлагать идеи и голосовать за нужные вам функции - благодаря вам, мы сможем стать еще лучше.