Июнь подходит к концу, а значит, пора подводить итоги всего, чего мы достигли за этот месяц.
Вот изменения, улучшения и новые функции, которые мы добавили в AppMaster.io:
⚡️ Интеграции
Каждый месяц команда Appmaster.io продолжает добавлять все больше модулей и интеграций, чтобы упростить работу с платформой и расширить возможности приложений наших пользователей.
В июне мы добавили 11 новых модулей:
- Discord
- Intercom API
- Gmail API
- iCalendar
- GetResponse
- Maps
- Crypto
- Sign in with Google
- Sign in with Apple
- Sign in with Facebook
- Sign in with LinkedIn
🧱 Редактор бизнес-процессов
Мы можем честно заявить, что июнь в основном был потрачен на улучшение редактора бизнес-процессов: мы исправили основные ошибки, добавили новые блоки и внесли некоторые изменения, чтобы упростить использование редактора.
Исправленные ошибки:
- Исправлена ошибка синхронизации блоков бизнес-процессов.
- Исправлена ошибка с потерей ссылок в бизнес-процессах при изменении схемы моделей проектов.
- Исправлена ошибка дублирования имен бизнес-процессов.
- Исправлен статус is_valid при отображении бизнес-процесса в списке после исправления ошибок внутри него.
Новые блоки:
- Raise Error
- Read CSV file
- Read XLS file
- Read XLSX file
- To Lower Case
- To Upper Case
- Trim Spaces
- Replace
- Extract Char
- SHA1, SHA 256, SHA512, MD5 Hashing
- Write to Log
Внесенные изменения:
- Добавлена возможность клонирования бизнес-процессов.
- Названия бизнес-процессов теперь можно задавать только с использованием латинских символов.
- Нерабочие блоки и соединения в пользовательских бизнес-процессах теперь выделяются визуально. Кроме того, сам бизнес-процесс с недопустимыми блоками помечается как нерабочий, и его содержимое не создается.
🛠 Общие улучшения функциональности
Список улучшений, которые были внесены в платформу:
- Добавлена поддержка ссылок виртуальных блоков.
- Добавлена локализация модулей.
- Добавлена привязка параметров в эндпоинтах из параметров в пути.
- Добавлена страница журнала, отображающая метрики созданного приложения.
- Добавлен новый тип данных - TimeSpan.
- Добавлены новые стили иконок в редакторах приложений.
- Добавлены виджеты для работы со связанными моделями в мобильном конструкторе.
- Восстановлена работа AppMaster.io Developer App на iOS.
- Реализованы функционал скрытия и отображения для всех виджетов.
- Повышена стабильность сгенерированных приложений.
⚙️ Общие функциональные изменения
Список изменений, которые могут повлиять на общую производительность платформы:
- В рамках бесплатного плана проектом можно поделиться только с двумя пользователями.
- Невозможно поделиться проектом, если адрес электронной почты не подтвержден.
- Для бесплатного плана больше нельзя загружать исходный код и двоичные файлы.
💬 Общие исправления и исправления
Важные исправления ошибок этого месяца:
- Исправлена ошибка неограниченного приглашения пользователей в проект.
- Исправлена ошибка предоставления доступа к проекту самому себе.
- Исправлены различные ошибки в редакторах мобильных и веб-приложений.
- Исправлены тексты локализации и добавлена локализация ошибок с сервера.
- Восстановил работу Date & Time.
Это были основные обновления в июне, и мы постараемся достичь большего в следующем месяце. Продолжайте сообщать об ошибках, предлагать идеи и голосовать за нужные вам функции - благодаря вам, мы сможем стать еще лучше.