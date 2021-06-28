六月即将结束，这意味着是时候总结我们在这个月所取得的一切。
以下是我们在AppMaster.io 中的更改、改进和新功能。
⚡️ 集成
每个月 Appmaster.io 都会不断添加更多集成，以扩展我们用户的选择列表并扩大应用程序功能。
6 月，我们添加了 11 个新模块：
- 不和谐
- 对讲接口
- Gmail API
- 日历
- 获取响应
- 地图
- 加密
- 使用 Google 登录
- 使用 Apple 登录
- 使用 Facebook 登录
- 使用领英登录
🧱 业务流程编辑器
我们可以诚实地说，6 月份主要用于推进业务流程编辑器。我们更正了主要错误，添加了新块，并进行了一些更改以简化本节的使用。
修正错误：
- 修复了业务流程块同步的错误。
- 修复了更改项目模型方案时业务流程中缺少链接的错误。
- 修复了业务流程名称重复的错误。
- 修复了在修复列表中的错误后在列表中显示业务流程时的“is_valid”状态。
新块：
- 引发错误
- 读取 CSV 文件
- 读取 XLS 文件
- 读取 XLSX 文件
- 小写
- 大写
- 修剪空间
- 代替
- 提取字符
- SHA1、SHA 256、SHA512、MD5 散列
- 写入日志
执行的更改：
- 添加了克隆业务流程的功能。
- 受限符号，现在业务流程只能用拉丁符号创建。
- 自定义业务流程中的无效块和连接现在以视觉方式突出显示。此外，带有无效块的业务流程本身被标记为无效，并且不会生成其内容。
🛠 一般功能改进
以下是不同的改进，它们不集中在某个特定部分，而是分散在整个平台中：
- 添加了对虚拟块链接的支持。
- 添加了模块本地化。
- 从路径中的参数添加了端点中的参数绑定。
- 添加了一个日志页面，显示生成的应用程序的日志。
- 添加了新的数据类型 - 时间跨度。
- 添加了薄、常规、实心、双色调图标的样式。
- 添加了用于在移动设计器中处理链接模型的小部件。
- IOS DemoApp 的恢复工作。
- 为所有小部件实现了隐藏和显示操作。
- 提高了生成的应用程序的稳定性。
⚙️ 一般功能更改
以下是可能会影响您在平台上的整体表现的显着变化：
- 在免费计划下，该项目只能与两个用户共享。
- 如果未确认电子邮件地址，则共享项目并非不可能。
- 不再可能下载免费计划的源代码和二进制文件。
💬 一般修复和更正
以下是本月可见的错误修复：
- 修复了无限用户邀请的错误。
- 修复了与自己共享项目的错误。
- 修复了移动和 Web 应用程序编辑器中的各种错误。
- 修复了本地化文本并添加了服务器错误的本地化。
- 恢复了日期和时间的工作。
这些是 6 月份的主要更新，我们的目标是在下个月实现更多更新。继续报告错误，提出想法，并为您需要的功能点赞 - 因为您，我们可以改进更多。