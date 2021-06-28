六月即将结束，这意味着是时候总结我们在这个月所取得的一切。

以下是我们在AppMaster.io 中的更改、改进和新功能。

⚡️ 集成

每个月 Appmaster.io 都会不断添加更多集成，以扩展我们用户的选择列表并扩大应用程序功能。

6 月，我们添加了 11 个新模块：

不和谐

对讲接口

Gmail API

日历

获取响应

地图

加密

使用 Google 登录

使用 Apple 登录

使用 Facebook 登录

使用领英登录

🧱 业务流程编辑器

我们可以诚实地说，6 月份主要用于推进业务流程编辑器。我们更正了主要错误，添加了新块，并进行了一些更改以简化本节的使用。

修正错误：

修复了业务流程块同步的错误。

修复了更改项目模型方案时业务流程中缺少链接的错误。

修复了业务流程名称重复的错误。

修复了在修复列表中的错误后在列表中显示业务流程时的“is_valid”状态。

新块：

引发错误

读取 CSV 文件

读取 XLS 文件

读取 XLSX 文件

小写

大写

修剪空间

代替

提取字符

SHA1、SHA 256、SHA512、MD5 散列

写入日志

执行的更改：

添加了克隆业务流程的功能。

受限符号，现在业务流程只能用拉丁符号创建。

自定义业务流程中的无效块和连接现在以视觉方式突出显示。此外，带有无效块的业务流程本身被标记为无效，并且不会生成其内容。

🛠 一般功能改进

以下是不同的改进，它们不集中在某个特定部分，而是分散在整个平台中：

添加了对虚拟块链接的支持。

添加了模块本地化。

从路径中的参数添加了端点中的参数绑定。

添加了一个日志页面，显示生成的应用程序的日志。

添加了新的数据类型 - 时间跨度。

添加了薄、常规、实心、双色调图标的样式。

添加了用于在移动设计器中处理链接模型的小部件。

IOS DemoApp 的恢复工作。

为所有小部件实现了隐藏和显示操作。

提高了生成的应用程序的稳定性。

⚙️ 一般功能更改

以下是可能会影响您在平台上的整体表现的显着变化：

在免费计划下，该项目只能与两个用户共享。

如果未确认电子邮件地址，则共享项目并非不可能。

不再可能下载免费计划的源代码和二进制文件。

💬 一般修复和更正

以下是本月可见的错误修复：

修复了无限用户邀请的错误。

修复了与自己共享项目的错误。

修复了移动和 Web 应用程序编辑器中的各种错误。

修复了本地化文本并添加了服务器错误的本地化。

恢复了日期和时间的工作。

这些是 6 月份的主要更新，我们的目标是在下个月实现更多更新。继续报告错误，提出想法，并为您需要的功能点赞 - 因为您，我们可以改进更多。