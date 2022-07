Der Juni neigt sich dem Ende zu, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, alles zusammenzufassen, was wir in diesem Monat erreicht haben.

Hier sind die Änderungen, Verbesserungen und neuen Funktionen, die wir in AppMaster.io haben.

⚡️ Integrationen

Jeden Monat fügt Appmaster.io weitere Integrationen hinzu, um die Auswahlliste für unsere Benutzer zu erweitern und die Anwendungsfunktionen zu erweitern.

Im Juni haben wir 11 neue Module hinzugefügt:

Zwietracht

Intercom-API

Gmail-API

iKalender

Erhalten Antwort

Karten

Krypto

Anmeldung mit Google

Mit Apple anmelden

Mit Facebook anmelden

Mit LinkedIn anmelden

🧱 Geschäftsprozess-Editor

Wir können ehrlich sagen, dass der Monat Juni hauptsächlich für die Weiterentwicklung des Business Process Editors verwendet wurde. Wir haben größere Fehler korrigiert, neue Blöcke hinzugefügt und einige Änderungen vorgenommen, um die Nutzung dieses Abschnitts zu erleichtern.

Behobene Fehler:

Fehler behoben, bei dem die Synchronisation von Geschäftsprozessen blockiert wurde.

Fehler mit fehlenden Links in Geschäftsprozessen beim Ändern des Schemas von Projektmodellen behoben.

Fehler bei der Namensduplizierung von Geschäftsprozessen behoben.

Der Status „is_valid“ wurde behoben, wenn ein Geschäftsprozess in der Liste angezeigt wurde, nachdem Fehler darin behoben wurden.

Neue Blöcke:

Fehler erhöhen

CSV-Datei lesen

XLS-Datei lesen

XLSX-Datei lesen

In Kleinbuchstaben

In Großbuchstaben

Leerzeichen kürzen

Ersetzen

Char . extrahieren

SHA1, SHA 256, SHA512, MD5-Hashing

In Log schreiben

Durchgeführte Änderungen:

Möglichkeit zum Klonen von Geschäftsprozessen hinzugefügt.

Eingeschränkte Symbole, jetzt können Geschäftsprozesse nur in lateinischen Symbolen erstellt werden.

Ungültige Blöcke und Verbindungen in benutzerdefinierten Geschäftsprozessen werden jetzt visuell hervorgehoben. Außerdem wird der Geschäftsprozess mit den ungültigen Blöcken selbst als ungültig markiert und sein Inhalt wird nicht generiert.

🛠 Allgemeine Funktionsverbesserungen

Hier sind verschiedene Verbesserungen, die sich nicht auf einen bestimmten Abschnitt konzentrieren, sondern über die Plattform verteilt sind:

Unterstützung für Links zu virtuellen Blöcken hinzugefügt.

Lokalisierung von Modulen hinzugefügt.

Bindung von Parametern in Endpunkten von Parametern im Pfad hinzugefügt.

Eine Protokollseite hinzugefügt, die die Protokolle der generierten Anwendung anzeigt.

Neuer Datentyp hinzugefügt - Zeitspanne.

Stile für Thin-, Regular-, Solid- und Duotone-Symbole hinzugefügt.

Widgets zum Arbeiten mit verknüpften Modellen im Mobile Designer hinzugefügt.

Wiederhergestellte Arbeit von IOS DemoApp.

Ausblenden & Anzeigen von Aktionen für alle Widgets implementiert.

Verbesserte Stabilität generierter Anwendungen.

⚙️ Allgemeine Funktionsänderungen

Hier sind spürbare Änderungen, die Ihre Gesamtleistung auf der Plattform beeinflussen können:

Das Projekt kann im Rahmen des kostenlosen Plans mit nur zwei Benutzern geteilt werden.

Es ist nicht unmöglich, das Projekt zu teilen, wenn die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wird.

Es ist nicht mehr möglich, Quellcode und Binärdateien für den kostenlosen Plan herunterzuladen.

💬 Allgemeine Fixes und Korrekturen

Hier sind die sichtbaren Fehlerbehebungen dieses Monats:

Fehler bei unbegrenzter Benutzereinladung behoben.

Fehler beim Teilen eines Projekts mit sich selbst behoben.

Verschiedene Fehler in Editoren für mobile und Webanwendungen behoben.

Lokalisierungstexte korrigiert und Lokalisierung von Fehlern vom Server hinzugefügt.

Die Arbeit von Date & Time wiederhergestellt.

Dies waren die wichtigsten Updates im Juni und wir wollen im nächsten Monat mehr erreichen. Melden Sie weiterhin Fehler, schlagen Sie Ideen vor und stimmen Sie für die Funktionen, die Sie benötigen, ab – dank Ihnen können wir uns weiter verbessern.