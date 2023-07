Domain Name System (DNS) is een essentieel onderdeel van de internetinfrastructuur, verantwoordelijk voor het vertalen van door mensen leesbare domeinnamen, zoals www.example.com, naar door machines leesbare IP-adressen. Hierdoor kunnen apparaten websites op het internet identificeren en lokaliseren. Voor webontwikkelaars is een goed begrip van DNS cruciaal voor het beheren van websites, het optimaliseren van de prestaties, het waarborgen van de beveiliging en het oplossen van problemen die zich tijdens het ontwikkelingsproces kunnen voordoen.

Het internet is een uitgebreid netwerk van computers die met elkaar verbonden zijn via IP-adressen. Het onthouden en gebruiken van deze numerieke adressen is echter lastig en omslachtig voor gebruikers. DNS vereenvoudigt internetnavigatie door domeinnamen gemakkelijker te onthouden en gebruiksvriendelijker te maken. Het DNS-systeem functioneert als een telefoonboek dat de associatie tussen domeinnamen en IP-adressen onderhoudt.

Hoe DNS werkt

Wanneer een gebruiker een URL in een browser invoert, wordt een DNS-opzoekproces gestart om het bijbehorende IP-adres te vinden. Dit proces omvat meerdere stappen en interacties tussen verschillende DNS-servers. De belangrijkste onderdelen van het DNS-systeem zijn:

Recursieve resolver

Een server (meestal beheerd door een Internet Service Provider) die DNS-query's van clients ontvangt en het DNS-opzoekproces start. Hij doorloopt de DNS-hiërarchie totdat hij het juiste IP-adres of een fout ontvangt.

Rootserver

De eerste stap in de DNS-hiërarchie is het verstrekken van informatie over TLD-servers (Top-Level Domain). Rootservers vormen de ruggengraat van het DNS-systeem en zijn wereldwijd verspreid.

TLD-server

Een server die verantwoordelijk is voor het bewaren van informatie over domeinen voor specifieke topleveldomeinen (.com, .org, .net, enz.). De TLD-server verwijst naar de gezaghebbende naamserver voor het aangevraagde domein.

Autoratieve naamserver

Een server die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de eigenlijke DNS-records voor een bepaald domein. Deze levert het IP-adres dat is gekoppeld aan de aangevraagde domeinnaam tijdens het DNS-opzoekproces.

Tijdens een DNS-opzoeking worden de volgende stappen uitgevoerd:

De client (browser) stuurt een DNS-query naar de recursieve omzetter. De recursieve omzetter vraagt een rootserver naar de TLD-server die verantwoordelijk is voor de TLD van het aangevraagde domein. De rootserver antwoordt met het IP-adres van de TLD-server. De recursieve omzetter vraagt de TLD-server naar de gezaghebbende naamserver van het domein. De TLD-server antwoordt met het IP-adres van de gezaghebbende naamserver. De recursieve omzetter vraagt de gezaghebbende naamserver om het IP-adres dat bij de domeinnaam hoort. De gezaghebbende naamserver antwoordt met het IP-adres. De recursieve omzetter stuurt het IP-adres terug naar de client, zodat deze verbinding kan maken met de webserver waarop de gevraagde website staat.

Dit proces, bekend als DNS-resolutie, kan tijd in beslag nemen, variërend van enkele milliseconden tot enkele seconden, afhankelijk van verschillende factoren, zoals netwerklatentie en reactietijden van DNS-servers. DNS-informatie wordt vaak op meerdere niveaus in de cache opgeslagen (browser, besturingssysteem, recursieve resolver) om de prestaties te verbeteren, waardoor latere DNS-opzoekingen voor identieke domeinnamen sneller verlopen.

Soorten DNS-records

DNS-records zijn vermeldingen in het DNS-systeem die informatie verschaffen over domeinnamen, de bijbehorende IP-adressen en andere domeingerelateerde gegevens. Er bestaan verschillende types DNS-records, elk met een specifieke functie. Enkele van de meest voorkomende DNS-recordtypes zijn:

A (adres) record: Een A-record koppelt een domeinnaam aan een IPv4-adres. Het is het meest voorkomende recordtype en essentieel voor het omzetten van een domeinnaam naar een IP-adres.

Een A-record koppelt een domeinnaam aan een IPv4-adres. Het is het meest voorkomende recordtype en essentieel voor het omzetten van een domeinnaam naar een IP-adres. AAAA (IPv6-adres) record: Vergelijkbaar met een A-record, koppelt een AAAA-record een domeinnaam aan een IPv6-adres. Met het toenemende gebruik van IPv6 komen AAAA-records steeds vaker voor.

Vergelijkbaar met een A-record, koppelt een AAAA-record een domeinnaam aan een IPv6-adres. Met het toenemende gebruik van IPv6 komen AAAA-records steeds vaker voor. CNAME (Canonieke naam) record: Een CNAME-record koppelt een alias domeinnaam aan een canonieke (echte) domeinnaam. Hierdoor kan een domein naar een ander domein verwijzen, waardoor DNS-beheer wordt vereenvoudigd en meerdere domeinnamen naar hetzelfde IP-adres kunnen verwijzen zonder records te dupliceren. Merk op dat een CNAME-record niet naast andere recordtypes voor hetzelfde subdomein kan bestaan.

Een CNAME-record koppelt een alias domeinnaam aan een canonieke (echte) domeinnaam. Hierdoor kan een domein naar een ander domein verwijzen, waardoor DNS-beheer wordt vereenvoudigd en meerdere domeinnamen naar hetzelfde IP-adres kunnen verwijzen zonder records te dupliceren. Merk op dat een CNAME-record niet naast andere recordtypes voor hetzelfde subdomein kan bestaan. MX (Mail Exchange) record: Een MX-record wordt gebruikt om de mailservers op te geven die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van e-mail voor een domein. Het definieert de prioriteit en volgorde waarin mailservers moeten worden gebruikt, zodat e-mail kan worden afgeleverd en loadbalancing en redundantie mogelijk worden gemaakt.

Een MX-record wordt gebruikt om de mailservers op te geven die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van e-mail voor een domein. Het definieert de prioriteit en volgorde waarin mailservers moeten worden gebruikt, zodat e-mail kan worden afgeleverd en loadbalancing en redundantie mogelijk worden gemaakt. NS (Naamserver) Record: Een NS-record specificeert de gezaghebbende naamservers voor een domein. Het is van cruciaal belang voor het delegeren van DNS-verantwoordelijkheden naar andere servers en het garanderen van een correcte DNS-resolutie en goed DNS-beheer.

Een NS-record specificeert de gezaghebbende naamservers voor een domein. Het is van cruciaal belang voor het delegeren van DNS-verantwoordelijkheden naar andere servers en het garanderen van een correcte DNS-resolutie en goed DNS-beheer. TXT (tekst)-record: Een TXT-record is een record voor algemeen gebruik waarin willekeurige tekstinformatie met betrekking tot een domein wordt opgeslagen. Het wordt vaak gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals e-mailbeveiliging (SPF, DKIM, DMARC), verificatie van domeineigendom en andere services van derden.

Inzicht in deze DNS-recordtypen is essentieel voor webontwikkelaars om domeingerelateerde informatie effectief te beheren en een goede werking en beschikbaarheid van de website te garanderen.

DNS-beheer voor webontwikkelaars

Als webontwikkelaar is het correct beheren van DNS voor uw webtoepassingen essentieel voor optimale prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid. Domeinproviders bieden meestal een interface waarmee u de DNS-records van uw domein kunt beheren. Hier volgen enkele stappen om u te helpen uw DNS-records effectief te beheren:

Begrijp het configuratiescherm van uw domeinregistrar: Maak kennis met de interface en opties die uw domeinregistrar biedt voor het beheren van uw DNS-records. De interface van uw domeinprovider moet DNS-beheerfuncties bieden, zoals records toevoegen, bewerken of verwijderen. Controleer uw naamserverdelegatie: Controleer of uw domein correct is gedelegeerd naar de vereiste naamservers. Naamserverdelegatie is cruciaal omdat het het DNS-systeem vertelt welke servers verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van DNS-query's voor uw domein. Maak de nodige DNS-records aan: Maak, afhankelijk van de vereisten van uw webtoepassing, de juiste DNS-records aan, zoals A, AAAA, CNAME en MX. Vergeet niet om alle nieuw aangemaakte of gewijzigde DNS-records te testen>. Controleer de DNS-verspreiding: Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in uw DNS, moet u er rekening mee houden dat het enige tijd kan duren voordat de wijzigingen wereldwijd zijn verspreid. U kunt onlinetools zoals DNS-propagatiecheckers gebruiken om de status van uw DNS-updates te controleren. Gebruik subdomeinen en beschrijvende namen: Organiseer uw records met behulp van subdomeinen en beschrijvende namen om beheer en probleemoplossing op de lange termijn eenvoudiger te maken. Deze aanpak kan zorgen voor meer duidelijkheid wanneer u te maken hebt met meerdere records en omgevingen.

Beste werkwijzen voor het beheren van DNS-records

Het volgen van best practices in DNS-beheer kan de prestaties en onderhoudbaarheid van uw webapplicaties aanzienlijk verbeteren. Hier zijn enkele essentiële best practices die u moet volgen:

Houd records up-to-date: Controleer en update uw DNS-records regelmatig om ervoor te zorgen dat ze de huidige status van uw webtoepassingen, infrastructuur en vereisten correct weergeven. Verwijder ongebruikte records: Verwijder alle ongebruikte DNS-records om verwarring en potentiële beveiligingsrisico's te minimaliseren. Ongebruikte records kunnen ertoe leiden dat verouderde informatie door resolvers in de cache wordt opgeslagen, wat fouten en zelfs mogelijk misbruik door kwaadwillende actoren kan veroorzaken. Stel de juiste TTL-waarden in: De TTL-waarde (Time to Live) bepaalt hoe lang een resolver een DNS-record in de cache plaatst. Pas de TTL-waarden aan op basis van de stabiliteit en wijzigingsfrequentie van elk record. Kortere TTL-waarden zorgen ervoor dat updates zich sneller verspreiden, maar kunnen leiden tot een hogere belasting van uw DNS-servers, terwijl langere TTL-waarden de queryfrequentie verlagen, maar ervoor kunnen zorgen dat wijzigingen zich langzamer verspreiden. Zorg voor redundantie: Gebruik meerdere DNS-servers voor uw domein om redundantie en hoge beschikbaarheid te garanderen. Dit helpt bij het verdelen van DNS-verkeer, verbetert de responstijden en vermindert het risico op service-uitval of storingen. DNS-query's bewaken en analyseren: Controleer en analyseer regelmatig de DNS-query's voor uw domein. Dit kan inzicht geven in potentiële problemen, beveiligingsrisico's en gebieden waar optimalisatie nodig kan zijn.

Veelvoorkomende DNS-problemen en oplossingen

Hier zijn enkele veelvoorkomende DNS-problemen en hun mogelijke oplossingen:

Propagatievertragingen: DNS-propagatie verwijst naar de tijd die het kost voordat DNS-wijzigingen op het internet worden herkend. Dit proces kan soms wel 72 uur duren. Om propagatievertragingen te minimaliseren, kunt u overwegen de TTL-waarden te verlagen voor records die naar verwachting vaak zullen veranderen. Houd er echter rekening mee dat te lage TTL-waarden het queryverkeer naar uw DNS-servers kunnen verhogen. Cachingproblemen: DNS-records worden in de cache geplaatst door zowel clients als tussenliggende resolvers om de querytijd te verkorten. Verouderde of verkeerde informatie in de cache kan leiden tot problemen zoals onbereikbare websites en onjuiste IP-adressen. Het wissen van de DNS-cache op de lokale machine of wachten tot de cache is verlopen zijn veelvoorkomende oplossingen voor dit probleem. Verkeerd geconfigureerde of ontbrekende DNS-records: Onjuiste DNS-configuraties kunnen leiden tot problemen zoals ontoegankelijke websites en mislukte e-mailaflevering. Controleer uw DNS-configuraties om er zeker van te zijn dat alle vereiste records correct zijn ingesteld. Gebruik online validatietools om te controleren op problemen met uw DNS-records. Uitval van DNS-service: DNS-serviceproviders kunnen af en toe uitval of prestatieproblemen hebben, waardoor de resolutie van uw domeinnaam wordt beïnvloed. In dergelijke scenario's kunt u contact opnemen met uw DNS-provider of redundante DNS-servers overwegen om aanzienlijke onderbrekingen van de service te voorkomen.

Door deze veelvoorkomende DNS-problemen en hun oplossingen te begrijpen, kunnen webontwikkelaars hun webapplicaties beter beheren en problemen oplossen, zodat hun gebruikers verzekerd zijn van optimale prestaties en stabiliteit.

De rol van AppMaster bij het stroomlijnen van webontwikkeling

Inzicht in DNS en de fijne kneepjes ervan is essentieel voor webontwikkelaars, maar het gebruik van no-code en low-code oplossingen kan het ontwikkelingsproces aanzienlijk stroomlijnen. Een van deze krachtige tools is AppMaster, een uitgebreid no-code platform waarmee u backend-, web- en mobiele applicaties kunt maken zonder diep in de traditionele coderingsmethoden te duiken.

Met AppMaster kun je visueel aantrekkelijke en functionele webapplicaties ontwerpen met behulp van drag-and-drop componenten, terwijl je ook datamodellen en bedrijfslogica kunt definiëren met behulp van de visuele Business Process (BP) Designer van het platform. Deze mogelijkheid versnelt het ontwikkelingsproces en vermindert de complexiteit van traditionele codeerpraktijken.

Aanpasbare en schaalbare oplossingen

Een van de belangrijkste voordelen van het AppMaster platform is de grote mate van aanpasbaarheid en schaalbaarheid. Ongeacht de omvang en reikwijdte van uw project, AppMaster past zich aan uw vereisten aan en genereert volledig functionele, zeer schaalbare applicaties die workloads op bedrijfsniveau aankunnen.

Bovendien zijn AppMaster gegenereerde applicaties stateless en gecompileerd met Go (golang) taal voor backend, Vue3 framework en JS/TS voor web, en Kotlin en Jetpack Compose (Android) of SwiftUI (iOS) voor mobiele apps, wat uitstekende flexibiliteit en prestaties biedt op verschillende platformen.

Automatische documentatie en implementatie

Wanneer je je applicaties maakt en wijzigt met het AppMaster platform, genereert het automatisch een nieuwe set broncode, documentatie en andere benodigde middelen telkens wanneer je de blauwdrukken van je applicatie wijzigt. Deze aanpak elimineert elke technische schuld en zorgt ervoor dat uw applicaties up-to-date en performant blijven gedurende hun hele levenscyclus.

Bovendien stroomlijnt AppMaster het implementatieproces door een knop "Publiceren" te bieden, waarmee uw applicaties automatisch worden gecompileerd, getest, verpakt in Docker-containers (voor back-end applicaties) en geïmplementeerd in de cloud of op locatie, op basis van het door u geselecteerde abonnement. Dit naadloze implementatieproces bespaart tijd en middelen en helpt je om je te concentreren op andere kritieke aspecten van je webontwikkelingsprojecten.

Integratie met de DNS-beheerworkflow

Door gebruik te maken van AppMaster's no-code benadering voor webontwikkeling, kunt u uw DNS-records beter beheren naast uw applicaties, uw implementatieproces vereenvoudigen en DNS-gerelateerde problemen oplossen die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling. Hoewel AppMaster niet direct DNS-beheer afhandelt, kunt u dankzij het efficiënte ontwikkelproces van het platform minder tijd besteden aan coderen en meer tijd aan het garanderen van optimale DNS-configuraties voor uw webapplicaties.

Samenvattend is het begrijpen van het belang van DNS en de onderliggende concepten cruciaal voor elke webontwikkelaar. Het stelt je in staat om websites efficiënt te beheren, hun prestaties te optimaliseren en problemen op te lossen die zich kunnen voordoen tijdens de implementatie. Het combineren van uw DNS-kennis met een krachtig no-code platform zoals AppMaster kan uw webontwikkeltraject versnellen en zorgen voor een effectievere, gestroomlijnde ervaring.