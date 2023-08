La necessità di soluzioni No-Code

Con il progredire della tecnologia, le aziende devono adattarsi ed evolversi per rimanere competitive. Negli ultimi anni, le soluzioni no-code sono emerse come un potente strumento per le organizzazioni che cercano di snellire i processi, ridurre i costi e portare le loro applicazioni sul mercato più rapidamente. No-code piattaforme come AppMaster consentono agli utenti con poche o nessuna conoscenza tecnica di creare applicazioni personalizzate e scalabili con potenti funzionalità e ampie opzioni di personalizzazione.

No-code La tecnologia offre vantaggi significativi, tra cui tempi di commercializzazione più rapidi, riduzione dei costi di sviluppo e maggiore agilità. Permette ai team di creare applicazioni senza dipendere dalla disponibilità limitata di sviluppatori qualificati, democratizzando lo sviluppo del software e consentendo a una gamma più ampia di persone di contribuire all'innovazione digitale di un'organizzazione.

Nonostante questi vantaggi, molte aziende tradizionali esitano ad adottare le soluzioni no-code. Queste organizzazioni potrebbero non avere la comprensione o l'esperienza necessarie per apprezzare appieno i potenziali vantaggi. Inoltre, potrebbero nutrire dubbi sulla sicurezza, sul controllo o sulla compatibilità con i sistemi esistenti.

Comprendere la mentalità aziendale tradizionale

Per proporre con successo le soluzioni no-code alle aziende tradizionali è necessario comprendere la loro mentalità specifica e rispondere alle loro preoccupazioni. Molte aziende tradizionali operano da anni con successo sulla base di processi collaudati e consolidati. Queste organizzazioni possono essere diffidenti nell'adottare nuove tecnologie, in particolare quelle che mettono in discussione i loro attuali metodi di lavoro.

Quando ci si rivolge alle aziende tradizionali, è essenziale riconoscere che possono avere punti di sofferenza e preoccupazioni uniche, tra cui:

Paura dell'ignoto: Molte aziende tradizionali non hanno familiarità con le soluzioni di no-code e possono percepirle come complesse o difficili da imparare.

Preoccupazione per la sicurezza: I problemi di sicurezza sono una priorità assoluta per le aziende di tutte le dimensioni e le aziende tradizionali possono temere che le tecnologie no-code comportino rischi aggiuntivi.

Perdita di controllo: Le aziende tradizionali hanno spesso ruoli e responsabilità ben definiti e l'introduzione di soluzioni no-code può causare la preoccupazione di perdere il controllo sul processo di sviluppo delle applicazioni.

Percezione del rischio di cambiamento: La modifica di processi o tecnologie di lunga data è spesso percepita come rischiosa e le aziende tradizionali possono temere che l'adozione di soluzioni no-code possa portare a interruzioni operative o a una perdita di business.

Approcci di vendita su misura per convincere le aziende tradizionali

L'adozione di approcci di vendita diversificati e personalizzati è fondamentale per conquistare i proprietari di aziende tradizionali e convincerli che le soluzioni no-code sono un'aggiunta preziosa alle loro attività. Questi includono:

Educare e informare i potenziali clienti

Coinvolgere i potenziali clienti con contenuti educativi può creare fiducia, rispondere alle loro esigenze e chiarire le idee sbagliate sulla tecnologia no-code. Condividete materiale che introduca adeguatamente il concetto di piattaforme no-code, sottolineandone i vantaggi e fornendo esempi chiari e concreti.

Evidenziate i vantaggi dell'utilizzo di soluzioni no-code come AppMaster, come l'economicità, la velocità di completamento del progetto e la possibilità di creare applicazioni personalizzate senza conoscenze tecniche specifiche. Assicuratevi di affrontare le preoccupazioni specifiche menzionate in precedenza, come la sicurezza, il controllo e il rischio percepito di cambiamento.

Dimostrazioni e workshop

Le dimostrazioni dei prodotti possono essere un modo efficace per illustrare la semplicità e le capacità delle soluzioni no-code. Organizzate workshop o webinar rivolti alle aziende tradizionali e che offrano un approccio pratico all'apprendimento delle piattaforme no-code. Queste sessioni interattive possono aiutare i titolari di aziende a visualizzare il potenziale della tecnologia no-code, consentendo loro di capire meglio in che modo può essere utile alla loro attività.

Identificare i punti dolenti e offrire soluzioni

Durante le conversazioni con i proprietari di aziende tradizionali, identificate i loro specifici punti dolenti e dimostrate come le soluzioni di no-code possono risolvere queste sfide. Offrite esempi pratici che si riferiscono al loro settore o al tipo di azienda. Se il proprietario di un'azienda sta lottando con risorse di sviluppo limitate, sottolineate la democratizzazione dello sviluppo di app con le soluzioni no-code e il modo in cui una gamma più ampia di dipendenti può contribuire al processo.

Personalizzare l'approccio alle vendite

Adottate un approccio di vendita personalizzato che risponda alle esigenze e alle preoccupazioni uniche di ogni azienda tradizionale con cui vi confrontate. Investite tempo per comprendere il loro modello di business, i processi esistenti e gli obiettivi. Adattate il vostro messaggio e la vostra proposta di valore in modo che risuoni con i loro obiettivi specifici e dimostrate un interesse genuino nell'aiutarli ad avere successo.

Affrontare le obiezioni più comuni alle tecnologie di No-Code

Affrontare le loro preoccupazioni e obiezioni è fondamentale quando si cerca di convincere le aziende tradizionali ad adottare soluzioni no-code come AppMaster. Ecco come affrontare alcune delle obiezioni più comuni:

Problemi di sicurezza

Le aziende tradizionali potrebbero essere preoccupate per la sicurezza delle piattaforme no-code. Sottolineate l'impegno di AppMaster per la sicurezza, illustrando le sue potenti misure, come la crittografia dei dati, il controllo degli accessi, il monitoraggio continuo e gli aggiornamenti regolari. Inoltre, ricordate che AppMaster è sottoposto a regolari controlli di sicurezza da parte di terzi per una maggiore rassicurazione.

Perdita di controllo

Alcune aziende potrebbero temere che l'utilizzo di una soluzione no-code possa ostacolare il controllo sui propri sistemi e applicazioni. Alleviate questa preoccupazione spiegando come la piattaforma di AppMaster permetta agli utenti di creare e personalizzare le proprie applicazioni, anche senza competenze tecniche. Inoltre, spiegate come AppMaster offra la possibilità di esportare file binari o codice sorgente con i suoi piani di abbonamento Business ed Enterprise, consentendo alle aziende di ospitare le applicazioni in sede, se lo desiderano.

Complessità percepita

Le aziende tradizionali possono pensare che le piattaforme no-code siano complicate da usare. Per rispondere a questa obiezione, spiegate la facilità d'uso della piattaforma AppMaster, che si avvale di un'interfaccia visiva drag-and-drop e di un ambiente di sviluppo integrato completo. Sottolineate che anche gli utenti non tecnici possono creare applicazioni potenti utilizzando la piattaforma, riducendo la dipendenza da personale informatico specializzato.

Rischio di cambiamento

Le organizzazioni possono esitare ad adottare le piattaforme no-code a causa del rischio di cambiamento percepito. Incoraggiatele a considerare i vantaggi a lungo termine, come l'aumento dell'efficienza, la riduzione dei costi e i vantaggi competitivi derivanti dall'implementazione di una soluzione no-code come AppMaster. Ricordate loro che i progressi tecnologici sono inevitabili per la crescita delle aziende e che l'adozione di nuove tecnologie può spingerle ad avanzare in un mondo sempre più digitale.

Dimostrare storie di successo e casi d'uso reali

Uno dei modi più efficaci per convincere le aziende tradizionali ad adottare le soluzioni di no-code è mostrare storie di successo e casi d'uso reali. Condividete esempi di aziende che hanno ottenuto risultati significativi dopo l'adozione della piattaforma AppMaster'no-code. Tra questi potrebbero esserci:

Aziende che hanno accelerato i processi di sviluppo delle applicazioni, riducendo il time-to-market.

Aziende che sono riuscite a snellire i propri flussi di lavoro e a eliminare i colli di bottiglia.

Organizzazioni che hanno lanciato prodotti e servizi innovativi senza la necessità di disporre di competenze tecniche approfondite.

Assicuratevi di adattare questi esempi alle esigenze e alle sfide specifiche delle aziende a cui vi rivolgete. La presentazione di storie di successo tangibili può aiutare i potenziali clienti a immaginare come una piattaforma no-code come AppMaster possa trasformare le loro attività.

Formazione e supporto per facilitare l'adozione

Una preoccupazione importante per le aziende tradizionali che adottano nuove tecnologie è la curva di apprendimento e il supporto necessario durante il processo di transizione. Potete aiutare queste aziende a superare gli ostacoli iniziali e ad adottare le soluzioni di no-code offrendo formazione e supporto adeguati. Ecco come fornire una formazione e un'assistenza valide:

Onboarding e formazione

Creare programmi di onboarding e formazione su misura per aiutare i dipendenti a familiarizzare con la piattaforma AppMaster. Per soddisfare le diverse preferenze di apprendimento, offrite materiali e formati diversi, come video tutorial, webinar, workshop pratici e guide passo-passo.

Assistenza tecnica

Assicuratevi che i vostri clienti ricevano un supporto tecnico tempestivo e reattivo in caso di problemi. Questo può includere chat dal vivo, supporto via e-mail e assistenza telefonica. I canali di comunicazione multipli infondono fiducia nei vostri clienti e garantiscono il loro continuo successo con la vostra piattaforma.

Formazione e aggiornamenti continui

Tenete informati i clienti sulle nuove funzionalità, i miglioramenti e le best practice per l'utilizzo della vostra piattaforma no-code. La condivisione di aggiornamenti regolari consente ai vostri clienti di sfruttare al meglio la piattaforma e di rimanere competitivi nei loro settori. Inoltre, siate aperti ai feedback e ai suggerimenti dei vostri clienti per migliorare ulteriormente la piattaforma, garantendo un successo duraturo.

Siglare l'accordo: creare un pacchetto attraente e personalizzato

Per convincere le aziende tradizionali ad adottare le soluzioni di no-code, è importante creare un pacchetto attraente e personalizzato che risponda alle loro esigenze e preoccupazioni specifiche. Un pacchetto ben personalizzato dimostra che comprendete i loro punti dolenti, le loro priorità e i loro requisiti e che investite nel loro successo. Ecco alcuni aspetti chiave da considerare quando si progetta un pacchetto per le aziende tradizionali:

Opzioni di prezzo

Il costo è uno degli aspetti principali di un pacchetto che attira le aziende. Presentate opzioni di prezzo che siano competitive, flessibili e scalabili per adattarsi al loro budget e ai loro piani di crescita. Considerate la possibilità di offrire diversi livelli di abbonamento, sconti per impegni a lungo termine e prezzi differenziati, per garantire che i clienti ottengano il miglior valore a un prezzo che sia loro congeniale.

Caratteristiche personalizzabili

Evidenziate le funzionalità offerte dalla vostra piattaforma no-code e sottolineatene la flessibilità e le opzioni di personalizzazione. Le aziende tradizionali apprezzano il controllo e possono essere più propense ad adottare la vostra soluzione se hanno la certezza di poter adattare la piattaforma alle loro esigenze specifiche. Ad esempio, AppMaster offre diversi tipi di abbonamento e numerose possibilità di configurazione che si adattano ad aziende di dimensioni ed esigenze diverse, rendendola una scelta interessante per le organizzazioni tradizionali.

Processo di onboarding senza intoppi

Un processo di onboarding agevole aiuta le aziende a passare a una piattaforma no-code con il minimo attrito. Assicuratevi di fornire un programma di onboarding completo e facile da seguire, che guidi i clienti attraverso le funzionalità della piattaforma e insegni loro come sfruttarne efficacemente le capacità. Questo può ridurre significativamente le barriere all'adozione, in quanto le aziende possono prevedere un'integrazione senza problemi della soluzione no-code nel loro ecosistema esistente.

Supporto e assistenza continui

L'offerta di un supporto e di un'assistenza continui può essere cruciale per convincere le aziende tradizionali a utilizzare la vostra piattaforma no-code. Assicurate loro l'accesso a un team di supporto reattivo, ad account manager dedicati e a sessioni di formazione personalizzate, se necessario. Questo dimostra il vostro impegno per il successo dei clienti e allevia la preoccupazione che l'adozione della nuova tecnologia possa lasciarli a piedi senza assistenza.

Costruire una relazione a lungo termine per il successo futuro

Per incoraggiare il successo dell'adozione delle soluzioni no-code, concentratevi sulla conclusione dell'affare e sulla promozione di una relazione a lungo termine con i vostri clienti. Costruire la fiducia, offrire un'assistenza continua e mostrare il valore costante garantirà alle aziende tradizionali una partnership di successo nel lungo periodo. Ecco alcuni consigli per coltivare e mantenere queste relazioni a lungo termine:

Fornire un'assistenza eccezionale: Mantenete uno standard di assistenza eccezionale, rispondendo prontamente alle domande e fornendo una guida completa. Questo assicura alle aziende tradizionali che la vostra priorità è la loro soddisfazione e il loro successo, il che contribuisce a creare fiducia nella vostra capacità di supportare le loro esigenze e le aiuta a sentirsi a proprio agio nell'investire nella vostra piattaforma no-code . Rispondete ai feedback dei clienti: Ascoltate il feedback dei vostri clienti e siate aperti a implementare i loro suggerimenti per migliorare la vostra piattaforma. Questo dimostra che avete a cuore le loro esigenze specifiche e che siete disposti a far evolvere la piattaforma per soddisfare i loro requisiti, rafforzando ulteriormente il rapporto. Offrite soluzioni personalizzate: Per rafforzare le relazioni con i clienti, fornite soluzioni personalizzate che rispondano ai loro punti deboli e ai loro obiettivi aziendali. Questo li fa sentire apprezzati e dimostra che la vostra piattaforma no-code non è una soluzione unica, ma piuttosto un sistema progettato con cura che può evolvere con la loro attività. Rimanere aggiornati sulle tendenze del settore: Tenetevi informati sulle ultime tendenze, innovazioni e sfide dei settori in cui operano i vostri clienti. Questo vi permette di offrire soluzioni pertinenti e aggiornate, rafforzando la vostra competenza e il vostro impegno per il loro successo. Un venditore ben informato ha maggiori probabilità di creare fiducia nei clienti e di mantenere relazioni durature.

"L'innovazione è lo strumento specifico dell'imprenditorialità. L'atto che dota le risorse di una nuova capacità di creare ricchezza", come afferma il consulente manageriale Peter Drucker, risuona profondamente nel momento in cui le aziende tradizionali passano ad abbracciare le soluzioni del sito no-code.

In questo contesto, l'innovazione diventa la forza trainante per rimodellare i paradigmi consolidati. Per guidare le aziende tradizionali nel regno delle soluzioni di no-code è necessaria una fusione strategica di approcci di vendita su misura, per affrontare i problemi e coltivare relazioni a lungo termine. Creando un pacchetto attraente e personalizzato e fornendo un'assistenza continua e soluzioni personalizzate, potete guidare con successo le aziende tradizionali attraverso il processo di adozione e spianare la strada alla loro crescita e al loro successo futuri.