Come diventare uno sviluppatore senza codice: la tua guida completa

Introduzione allo sviluppo senza codice

Cos'è lo sviluppo senza codice?

senza codice è un approccio potente alla creazione di applicazioni che elimina la necessità di competenze di programmazione tradizionali. Attraverso interfacce visive intuitive, le piattaforme senza codice consentono a chiunque, indipendentemente dal background tecnico, di creare, personalizzare e distribuire applicazioni completamente funzionali. Queste piattaforme astraggono le complessità della codifica, offrendo strumenti drag-and-drop, modelli predefiniti e flussi di lavoro visivi per aiutare gli utenti a progettare e gestire le proprie applicazioni con facilità.

L'ascesa dello sviluppo senza codice ha democratizzato il processo di creazione di app, consentendo ai non programmatori di sviluppare rapidamente soluzioni che un tempo erano realizzabili solo tramite l'assunzione di sviluppatori. Che si tratti di creare un semplice sito Web, di sviluppare un'app basata su database o di automatizzare i processi aziendali, le piattaforme no-code forniscono un ambiente intuitivo in cui le idee possono trasformarsi rapidamente in applicazioni concrete.

Principali vantaggi dello sviluppo no-code

Velocità: le piattaforme no-code consentono una rapida prototipazione e sviluppo, riducendo significativamente il tempo necessario per avviare un'applicazione.

le piattaforme consentono una rapida prototipazione e sviluppo, riducendo significativamente il tempo necessario per avviare un'applicazione. Accessibilità: non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione, rendendola accessibile a una gamma più ampia di utenti.

non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione, rendendola accessibile a una gamma più ampia di utenti. Efficacia in termini di costi: eliminando la necessità di sviluppatori professionisti, gli strumenti no-code rendono lo sviluppo di app più conveniente, soprattutto per startup e piccole imprese.

eliminando la necessità di sviluppatori professionisti, gli strumenti rendono lo sviluppo di app più conveniente, soprattutto per startup e piccole imprese. Flessibilità: No-code consentono modifiche e iterazioni rapide alle applicazioni, rendendo più facile l'adattamento al feedback degli utenti e alle esigenze del mercato.

Le piattaforme no-code consentono agli utenti di creare e gestire applicazioni in modo indipendente, abbassando le barriere all'ingresso per chiunque sia interessato allo sviluppo di app.

Caratteristiche principali delle piattaforme No-Code

Per ottenere il massimo dallo sviluppo no-code, è essenziale comprendere le caratteristiche principali offerte da queste piattaforme. Queste caratteristiche consentono agli utenti di creare applicazioni funzionali in modo efficiente, senza la necessità di scrivere alcun codice.

1. Interfaccia drag-and-drop: semplificazione del processo di progettazione e creazione

Un'interfaccia drag-and-drop è la pietra angolare della maggior parte delle piattaforme no-code. Questa funzionalità consente agli utenti di progettare visivamente le proprie applicazioni trascinando componenti predefiniti (come pulsanti, moduli, immagini e campi di testo) su una tela. L'interfaccia è intuitiva, con componenti organizzati in categorie per un facile accesso.

Come funziona

Progetta l'interfaccia utente: seleziona semplicemente gli elementi dell'interfaccia utente (ad esempio pulsanti, caselle di testo) e posizionali come necessario. Non è necessario conoscere HTML o CSS per personalizzare il layout e il design.

seleziona semplicemente gli elementi dell'interfaccia utente (ad esempio pulsanti, caselle di testo) e posizionali come necessario. Non è necessario conoscere HTML o CSS per personalizzare il layout e il design. Facile da usare: la funzionalità drag-and-drop elimina la necessità di competenze di progettazione o codifica da parte di uno sviluppatore. Consente agli utenti di concentrarsi sulla logica e sul flusso dell'app invece di preoccuparsi dell'implementazione tecnica.

Questo approccio visivo alla creazione del frontend semplifica la creazione rapida di applicazioni esteticamente gradevoli e funzionali per chiunque.

2. Modelli e componenti predefiniti: abilitazione di lanci di progetti più rapidi

senza codice spesso sono dotate di una libreria di modelli e componenti predefiniti per accelerare lo sviluppo. Questi modelli servono come punti di partenza, offrendo strutture di app comunemente utilizzate per diversi casi d'uso, come siti di e-commerce, strumenti di gestione delle attività o sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Vantaggi

Avvio rapido: i modelli forniscono una base pronta all'uso per la creazione di app. Selezionando un modello che si adatta alle tue esigenze, puoi risparmiare ore sulla configurazione iniziale.

i modelli forniscono una base pronta all'uso per la creazione di app. Selezionando un modello che si adatta alle tue esigenze, puoi risparmiare ore sulla configurazione iniziale. Personalizzazione: anche se i modelli sono dotati di strutture predefinite, puoi comunque personalizzare il design, le funzionalità e i flussi di lavoro per soddisfare le tue esigenze specifiche.

anche se i modelli sono dotati di strutture predefinite, puoi comunque personalizzare il design, le funzionalità e i flussi di lavoro per soddisfare le tue esigenze specifiche. Nessun inizio da zero: invece di costruire tutto da zero, puoi concentrarti sulla modifica del design e delle funzionalità dell'app in base al modello, riducendo significativamente i tempi di sviluppo.

Le piattaforme senza codice ti consentono anche di integrare componenti predefiniti come moduli di accesso, gateway di pagamento o moduli di contatto che funzionano subito.

3. Automazione e flussi di lavoro: semplificazione di attività e processi ripetitivi

L'automazione è uno degli aspetti più potenti delle piattaforme senza codice. Con l'automazione del flusso di lavoro, puoi semplificare le attività ripetitive e automatizzare vari processi aziendali senza scrivere codice.

Come funziona

Eventi di attivazione: definisci eventi che attivano azioni, ad esempio quando un utente invia un modulo o viene effettuato un ordine.

definisci eventi che attivano azioni, ad esempio quando un utente invia un modulo o viene effettuato un ordine. Azioni automatizzate: una volta attivati, i flussi di lavoro possono eseguire automaticamente azioni come l'invio di e-mail, l'aggiornamento di database o la creazione di nuovi record.

una volta attivati, i flussi di lavoro possono eseguire automaticamente azioni come l'invio di e-mail, l'aggiornamento di database o la creazione di nuovi record. Logica condizionale: aggiungi logica per determinare il flusso di azioni (ad esempio, "se un utente si iscrive a un servizio, inviagli un'e-mail di benvenuto").

Ad esempio, se stai creando un'app di e-commerce, puoi creare un flusso di lavoro automatizzato per inviare un'e-mail di conferma dell'ordine ogni volta che un cliente effettua un acquisto o avvisare il tuo team quando un ordine supera un determinato valore.

Vantaggi

Risparmio di tempo: le attività che normalmente richiederebbero un input manuale, come l'invio di notifiche o l'aggiornamento di record, possono essere automatizzate, consentendoti di concentrarti su aspetti più importanti della tua attività.

le attività che normalmente richiederebbero un input manuale, come l'invio di notifiche o l'aggiornamento di record, possono essere automatizzate, consentendoti di concentrarti su aspetti più importanti della tua attività. Coerenza: l'automazione garantisce che le attività vengano eseguite sempre nello stesso modo, eliminando l'errore umano e garantendo un'esperienza utente coerente.

Integrando automazione e flussi di lavoro nella tua app, puoi renderla più efficiente e intuitiva, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali.

In conclusione, lo sviluppo senza codice offre un modo accessibile ed efficiente per creare applicazioni, sia per progetti personali, startup o soluzioni aziendali. Con funzionalità chiave come interfacce drag-and-drop, modelli predefiniti e automazione del flusso di lavoro, gli utenti possono creare applicazioni potenti e personalizzate senza scrivere una sola riga di codice. Le piattaforme senza codice stanno livellando il campo di gioco, consentendo a privati e aziende di dare rapidamente vita alle proprie idee.

Creazione di applicazioni senza codice

Frontend vs. Backend in No-Code

Quando si creano applicazioni, sia utilizzando la codifica tradizionale che piattaforme no-code, è essenziale comprendere la distinzione tra frontend e backend. Nello sviluppo no-code, questa distinzione è ancora valida, ma viene realizzata utilizzando strumenti visivi anziché scrivere codice.

Frontend (rivolto all'utente)

Il frontend si riferisce a tutto ciò con cui gli utenti interagiscono nell'applicazione. Ciò include il layout, il design e tutti gli elementi dell'interfaccia utente (UI), come pulsanti, immagini e campi di input.

si riferisce a tutto ciò con cui gli utenti interagiscono nell'applicazione. Ciò include il layout, il design e tutti gli elementi dell'interfaccia utente (UI), come pulsanti, immagini e campi di input. In una piattaforma senza codice , creeresti il frontend trascinando e rilasciando componenti predefiniti (come moduli, campi di testo e pulsanti) in un'area di lavoro di progettazione.

, creeresti il frontend trascinando e rilasciando componenti predefiniti (come moduli, campi di testo e pulsanti) in un'area di lavoro di progettazione. L'editor integrato della piattaforma fornisce un ambiente WYSIWYG (What You See Is What You Get), il che significa che il design che vedi durante la fase di sviluppo è molto simile all'interfaccia finale che gli utenti sperimenteranno.

Elementi chiave nel design del frontend (senza codice)

Layout di pagina: crea diverse visualizzazioni dello schermo o pagine dell'app (ad esempio, home page, dashboard utente).

crea diverse visualizzazioni dello schermo o pagine dell'app (ad esempio, home page, dashboard utente). Componenti: aggiungi pulsanti, caselle di testo, cursori, menu a discesa, immagini e contenuti multimediali elementi.

aggiungi pulsanti, caselle di testo, cursori, menu a discesa, immagini e contenuti multimediali elementi. Design reattivo: gli strumenti senza codice spesso sono dotati di funzionalità integrate che garantiscono che la tua applicazione abbia un aspetto ottimale su schermi mobili, tablet e desktop.

Backend (dati e logica)

Il backend è l'architettura dietro le quinte che archivia i dati, gestisce l'autenticazione degli utenti e gestisce la logica per il comportamento dell'app.

è l'architettura dietro le quinte che archivia i dati, gestisce l'autenticazione degli utenti e gestisce la logica per il comportamento dell'app. Sebbene non scriverai codice per il backend nelle piattaforme senza codice , configurerai comunque il modo in cui l'applicazione interagisce con i dati e gestisce la logica.

Elementi chiave nello sviluppo backend (senza codice)

Database: organizza e gestisci i tuoi dati. Le piattaforme senza codice consentono di creare modelli di dati personalizzati, configurare relazioni e impostare autorizzazioni.

organizza e gestisci i tuoi dati. Le piattaforme consentono di creare modelli di dati personalizzati, configurare relazioni e impostare autorizzazioni. Flussi di lavoro e automazione: automatizzano i processi di backend (ad esempio l'invio di notifiche o l'aggiornamento dei dati).

automatizzano i processi di backend (ad esempio l'invio di notifiche o l'aggiornamento dei dati). Integrazioni: collegano servizi esterni (ad esempio sistemi di pagamento, servizi di posta elettronica o API di terze parti) per espandere le funzionalità.

In sintesi, le piattaforme senza codice forniscono un approccio visivo sia al frontend che al backend, consentendo agli utenti di progettare interfacce utente e impostare flussi di dati e logica complessi senza scrivere codice.

Comprensione dei modelli di dati

Una parte fondamentale della creazione di un'applicazione senza codice è definire come i dati saranno strutturati, archiviati e gestiti. I modelli di dati sono la base di questo processo e ti consentono di organizzare e rappresentare le informazioni della tua app in modo chiaro ed efficiente.

1. Nozioni di base sulla struttura dei dati: utilizzo di modelli per rappresentare e organizzare i dati per le applicazioni

Un modello di dati è un modo per definire la struttura e le relazioni dei dati della tua applicazione. Proprio come un database nello sviluppo tradizionale archivia e organizza le informazioni, una piattaforma no-code fornisce strumenti per definire, archiviare e interagire con i dati.

Concetti chiave nella modellazione dei dati

Entità: rappresentano oggetti o concetti su cui la tua app memorizzerà informazioni (ad esempio, utenti, ordini, prodotti).

rappresentano oggetti o concetti su cui la tua app memorizzerà informazioni (ad esempio, utenti, ordini, prodotti). Campi/Attributi: sono i punti dati specifici associati a ciascuna entità. Ad esempio, un'entità "Utente" può avere campi come "Nome", "Email", "Immagine del profilo".

sono i punti dati specifici associati a ciascuna entità. Ad esempio, un'entità "Utente" può avere campi come "Nome", "Email", "Immagine del profilo". Relazioni: in applicazioni più complesse, diverse entità potrebbero dover essere correlate tra loro (ad esempio, un "Utente" può avere molti "Ordini"). Le relazioni definiscono il modo in cui i dati sono collegati tra le entità.

Passaggi per la creazione di modelli di dati

Definisci entità: identifica i tipi di oggetti o informazioni di cui avrà bisogno la tua app (ad esempio, utenti, post, ordini).

identifica i tipi di oggetti o informazioni di cui avrà bisogno la tua app (ad esempio, utenti, post, ordini). Aggiungi attributi: specifica gli attributi per ogni entità (ad esempio, l'entità utente potrebbe includere nome, e-mail e password).

specifica gli attributi per ogni entità (ad esempio, l'entità utente potrebbe includere nome, e-mail e password). Stabilisci relazioni: determina il modo in cui diverse entità si relazionano tra loro (ad esempio, un cliente può effettuare più ordini).

Nelle piattaforme no-code, questo viene spesso fatto tramite un'interfaccia drag-and-drop o compilando un modulo che imposta i campi necessari e tipi di dati.

2. Modellazione visiva dei dati: mappatura visiva delle relazioni e delle strutture dei dati

Una volta definiti i modelli di dati di base, puoi visualizzare il modo in cui queste entità si relazionano tra loro. È qui che entra in gioco la funzionalità di modellazione visiva dei dati nelle piattaforme no-code.

Strumenti visivi per la modellazione dei dati

Tabelle: spesso utilizzerai le tabelle per definire e visualizzare i tuoi modelli di dati. Ogni riga rappresenta un'istanza di un'entità (ad esempio, un singolo utente) e ogni colonna rappresenta un attributo (ad esempio, il nome o l'e-mail dell'utente).

spesso utilizzerai le tabelle per definire e visualizzare i tuoi modelli di dati. Ogni riga rappresenta un'istanza di un'entità (ad esempio, un singolo utente) e ogni colonna rappresenta un attributo (ad esempio, il nome o l'e-mail dell'utente). Relazioni tra entità: nella maggior parte delle piattaforme no-code , puoi collegare tabelle e definire come sono correlati i dati, ad esempio relazioni uno-a-molti o molti-a-molti. Ciò può essere rappresentato visivamente con linee o frecce che collegano diverse tabelle di dati.

Utilizzando una rappresentazione visiva dei tuoi dati, puoi facilmente mappare come interagiscono le entità di dati, il che è fondamentale quando si impostano elementi come autorizzazioni utente, regole del flusso di lavoro o azioni automatizzate.

Logica aziendale e automazione

Una delle funzionalità più potenti delle piattaforme no-code è la possibilità di impostare una logica aziendale complessa e automazione. La logica aziendale determina il modo in cui l'applicazione funziona in risposta a diversi input o azioni, mentre l'automazione semplifica le attività ripetitive.

1. Processi aziendali: configurazione di flussi di lavoro automatizzati per gestire attività e logica decisionale

I processi aziendali sono la serie di passaggi o azioni che la tua applicazione deve eseguire in base alle interazioni dell'utente o ad altri trigger. Ad esempio, se un utente invia un modulo, il sistema potrebbe inviargli automaticamente un'e-mail di conferma o aggiornare un database.

Nelle piattaforme no-code, la logica aziendale è spesso configurata tramite flussi di lavoro automatizzati o azioni condizionali. Questi flussi di lavoro definiscono cosa accade quando si verificano determinati eventi.

Passaggi chiave per la configurazione dei flussi di lavoro

Trigger: un flusso di lavoro in genere inizia con un trigger, ad esempio un utente che fa clic su un pulsante, un invio di un modulo o un aggiornamento di un record del database.

un flusso di lavoro in genere inizia con un trigger, ad esempio un utente che fa clic su un pulsante, un invio di un modulo o un aggiornamento di un record del database. Azioni: dopo che si verifica un trigger, la piattaforma può automatizzare una serie di azioni come l'invio di un'e-mail, la creazione di un nuovo record, l'aggiornamento di un campo o l'invocazione di una chiamata API.

dopo che si verifica un trigger, la piattaforma può automatizzare una serie di azioni come l'invio di un'e-mail, la creazione di un nuovo record, l'aggiornamento di un campo o l'invocazione di una chiamata API. Condizioni: le azioni possono essere personalizzate in base alle condizioni, consentendo un comportamento dinamico (ad esempio, inviare una notifica solo se il totale dell'ordine di un utente supera un determinato importo).

Flusso di lavoro di esempio:

Trigger: un utente invia un modulo d'ordine.

un utente invia un modulo d'ordine. Azioni: l'app automaticamente:

Crea un ordine nel database. Invia un'e-mail di conferma all'utente. Invia una notifica all'amministratore per rivedere l'ordine.

2. Logica condizionale: utilizzo di If-Else e altre istruzioni logiche per definire il comportamento dell'applicazione

La logica condizionale consente di definire il comportamento dell'app in diverse situazioni. È una parte fondamentale della logica aziendale, poiché determina quali azioni il sistema intraprende in base a determinate condizioni.

Nelle piattaforme no-code, la logica condizionale è spesso configurata utilizzando un semplice formato if-else o istruzioni logiche simili. Imposti condizioni che valutano se determinati criteri sono soddisfatti e, in base al risultato, puoi definire azioni diverse.

Tipi di logica condizionale in No-Code

Istruzioni If-Else: verificano se una condizione è vera ed eseguono azioni di conseguenza (ad esempio, se l'abbonamento di un utente è attivo, mostragli contenuti premium).

verificano se una condizione è vera ed eseguono azioni di conseguenza (ad esempio, se l'abbonamento di un utente è attivo, mostragli contenuti premium). Switch-Case: alberi decisionali più complessi in cui una variabile viene verificata rispetto a più valori potenziali (ad esempio, se lo stato dell'ordine è "pagato", invia una fattura; se "in sospeso", invia un promemoria).

alberi decisionali più complessi in cui una variabile viene verificata rispetto a più valori potenziali (ad esempio, se lo stato dell'ordine è "pagato", invia una fattura; se "in sospeso", invia un promemoria). Logica booleana: combina le condizioni utilizzando operatori logici come AND, OR e NOT (ad esempio, se il totale dell'ordine è superiore a $ 50 E l'utente è un VIP, applica uno sconto).

Incorporando la logica condizionale, assicuri che la tua applicazione si adatti dinamicamente a diversi scenari, offrendo un'esperienza utente personalizzata e gestendo attività complesse dietro le quinte.

Comprendendo i ruoli del frontend e del backend nelle piattaforme no-code, nonché come strutturare i dati e configurare la logica aziendale, puoi iniziare a creare applicazioni completamente funzionali senza la necessità di una programmazione tradizionale. Questi concetti costituiscono la base dello sviluppo no-code e ti consentono di creare applicazioni dinamiche, automatizzate e intuitive.

Lavorare con API e dati esterni

Introduzione alle API nello sviluppo no-code

Nel mondo dello sviluppo no-code, le API (Application Programming Interface) svolgono un ruolo fondamentale nel collegare le applicazioni con servizi esterni e fonti di dati. Integrando le API nelle piattaforme no-code, gli utenti possono estendere la funzionalità delle loro applicazioni, consentendo loro di comunicare con servizi di terze parti, recuperare dati esterni e attivare azioni esterne all'app stessa.

Le API consentono alle applicazioni di interagire con sistemi esterni in modo standardizzato. Tramite le API, la tua app può recuperare dati, inviare dati o attivare azioni specifiche in sistemi esterni, senza richiedere la scrittura di alcun codice. Le piattaforme senza codice semplificano la connessione a queste API tramite interfacce semplici e strumenti visivi.

Concetti chiave delle API da comprendere

API REST: il tipo di API più comune utilizzato nelle piattaforme senza codice . Le API REST (Representational State Transfer) consentono di inviare e ricevere dati utilizzando metodi HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE) e funzionano con formati come JSON o XML.

il tipo di API più comune utilizzato nelle piattaforme . Le API REST (Representational State Transfer) consentono di inviare e ricevere dati utilizzando metodi HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE) e funzionano con formati come JSON o XML. Richieste e risposte API: quando si lavora con le API, l'app invia richieste a un endpoint (URL specifico) su un servizio esterno, che elabora la richiesta e restituisce una risposta con i dati richiesti.

quando si lavora con le API, l'app invia richieste a un (URL specifico) su un servizio esterno, che elabora la richiesta e restituisce una risposta con i dati richiesti. Autenticazione: molte API richiedono l'autenticazione tramite chiavi API o token OAuth per garantire che l'utente abbia l'autorizzazione per accedere ai dati o servizio.

Le piattaforme senza codice semplificano il processo di connessione a queste API, in genere fornendo connettori facili da usare o interfacce visive per la configurazione e la gestione delle chiamate API.

Creazione e gestione di endpoint

Nello sviluppo senza codice, un endpoint è un URL o un indirizzo in cui è disponibile un'API per interagire con la tua applicazione. Questi endpoint definiscono dove i dati possono essere inviati o ricevuti e sono fondamentali per connettere la tua app con servizi esterni.

1. Definizione degli endpoint API nelle piattaforme senza codice

Per consentire all'applicazione di interagire con le API, è necessario definire gli endpoint appropriati che gestiranno le richieste. Le piattaforme senza codice offrono un'interfaccia visiva per la creazione e la gestione di endpoint API, semplificando per gli utenti la connessione della propria app a fonti di dati esterne.

Passaggi per definire gli endpoint API

Scegli il tuo provider API: decidi a quale API o servizio esterno vuoi connetterti (ad esempio, un servizio meteo, un gateway di pagamento o un'API di social media).

decidi a quale API o servizio esterno vuoi connetterti (ad esempio, un servizio meteo, un gateway di pagamento o un'API di social media). Imposta l'URL dell'endpoint: la piattaforma senza codice ti consente di specificare l'URL dell'API o del servizio esterno.

la piattaforma ti consente di specificare l'URL dell'API o del servizio esterno. Specifica il tipo di richiesta: definisci il tipo di richiesta che la tua app effettuerà (GET, POST, PUT, DELETE) per interagire con endpoint .

definisci il tipo di richiesta che la tua app effettuerà (GET, POST, PUT, DELETE) per interagire con . GET: utilizzato per recuperare dati da un servizio esterno.

utilizzato per recuperare dati da un servizio esterno. POST: utilizzato per inviare dati a un servizio esterno (ad esempio, creando nuovi record).

utilizzato per inviare dati a un servizio esterno (ad esempio, creando nuovi record). PUT: utilizzato per aggiornare i dati esistenti su un servizio esterno.

utilizzato per aggiornare i dati esistenti su un servizio esterno. DELETE: utilizzato per rimuovere dati da un servizio esterno.

utilizzato per rimuovere dati da un servizio esterno. Mappa campi di input e output: utilizzando un'interfaccia visiva, puoi mappare i campi nella tua app all'input e all'output previsti dall'API. Ad esempio, se stai integrando un gateway di pagamento, potresti mappare i campi dei dati dei clienti ai parametri API (nome, importo, ecc.) richiesti dal servizio esterno.

Esempio:

Se vuoi recuperare dati meteo da un'API del servizio meteo, dovresti:

Definire la richiesta GET all'endpoint dell'API meteo (ad esempio, `https://api.weather.com/forecast`).

all'endpoint dell'API meteo (ad esempio, `https://api.weather.com/forecast`). Mappare il campo di input della posizione dell'app al parametro della posizione nella richiesta API.

Questa configurazione consente all'app di chiamare l'endpoint dell'API ogni volta che è necessario recuperare informazioni meteo in base all'input dell'utente.

2. Gestione degli endpoint API per Web e dispositivi mobili

senza codice consentono in genere di definire e gestire gli endpoint API sia per le applicazioni Web che per quelle mobili. Il processo di definizione dell'endpoint e di esecuzione delle richieste API è simile, indipendentemente dalla piattaforma di destinazione.

Per le applicazioni web , le risposte API vengono spesso gestite nel backend e visualizzate agli utenti tramite l'interfaccia frontend.

, le risposte API vengono spesso gestite nel backend e visualizzate agli utenti tramite l'interfaccia frontend. Per le applicazioni mobili, le richieste API vengono attivate dall'app mobile e i dati vengono visualizzati all'interno dell'interfaccia mobile, utilizzando gli stessi endpoint API.

Configurando questi endpoint, l'app può interagire con API esterne e recuperare o inviare dati senza problemi, indipendentemente dalla piattaforma.

Gestione dell'archiviazione dei dati

senza codice forniscono anche strumenti per la gestione dell'archiviazione e del recupero dei dati all'interno dell'app. Ciò è fondamentale perché le applicazioni in genere devono archiviare e recuperare dati come informazioni utente, record di transazioni e impostazioni dell'applicazione.

Ci sono diversi aspetti chiave nella gestione dei dati nelle piattaforme no-code, tra cui la comprensione di formati di dati come JSON e i concetti di base della gestione del database.

1. Nozioni di base su JSON e database

JSON (JavaScript Object Notation) è un formato di scambio dati leggero ampiamente utilizzato nelle piattaforme no-code per l'archiviazione e la trasmissione dei dati. JSON è facile da leggere e scrivere sia per gli esseri umani che per le macchine, il che lo rende ideale per la gestione di dati strutturati.

Come funziona nelle piattaforme senza codice

Archiviazione dei dati: quando la tua applicazione interagisce con API esterne o archivia dati interni, spesso vengono salvati in formato JSON. Un oggetto JSON è costituito da coppie chiave-valore che rappresentano attributi di dati.

quando la tua applicazione interagisce con API esterne o archivia dati interni, spesso vengono salvati in formato JSON. Un oggetto JSON è costituito da coppie chiave-valore che rappresentano attributi di dati. Recupero dei dati: quando la tua app recupera dati da un'API o da un database, i dati vengono solitamente restituiti in formato JSON. Le piattaforme senza codice in genere offrono un modo visivo per gestire i dati di risposta mappando i campi JSON ai componenti della tua applicazione (ad esempio, visualizzando il nome dell'utente in un campo di testo).

2. Gestione del database nelle piattaforme no-code

La maggior parte delle piattaforme no-code fornisce un database o un sistema di archiviazione dati per organizzare e gestire i dati, spesso definito database no-code. La piattaforma gestisce lo schema del database, comprese tabelle, colonne e relazioni, e consente di interagire con i dati utilizzando un'interfaccia visiva anziché scrivere query SQL.

Come funziona

Creazione di tabelle: definire tabelle per organizzare i dati (ad esempio, una tabella `Utenti` o una tabella `Ordini`).

definire tabelle per organizzare i dati (ad esempio, una tabella `Utenti` o una tabella `Ordini`). Gestione dei dati: aggiungere, aggiornare o eliminare dati tramite moduli visivi o flussi di lavoro, senza dover interagire direttamente con un backend.

aggiungere, aggiornare o eliminare dati tramite moduli visivi o flussi di lavoro, senza dover interagire direttamente con un backend. Relazioni tra dati: definire relazioni tra diverse tabelle di dati, ad esempio collegare un utente ai propri ordini o collegare prodotti a categorie.

I database senza codice consentono agli utenti di archiviare e manipolare grandi quantità di dati senza che richiedono una conoscenza approfondita dei sistemi di gestione dei database.

3. Gestione dei file: gestione di caricamenti e download

La gestione dei file è un'altra caratteristica fondamentale delle piattaforme no-code, che consente agli utenti di caricare, archiviare e scaricare file come immagini, documenti e fogli di calcolo.

Come funziona

Caricamento dei file: le piattaforme no-code forniscono componenti di caricamento dei file facili da usare in cui gli utenti possono trascinare e rilasciare i file (ad esempio, documenti PDF, fogli Excel, immagini) dal loro sistema locale.

le piattaforme forniscono componenti di caricamento dei file facili da usare in cui gli utenti possono i file (ad esempio, documenti PDF, fogli Excel, immagini) dal loro sistema locale. Archiviazione: i file vengono spesso archiviati nell'archiviazione cloud o all'interno del sistema di gestione dei file della piattaforma stessa.

i file vengono spesso archiviati nell'archiviazione cloud o all'interno del sistema di gestione dei file della piattaforma stessa. Accesso ai file: dopo il caricamento, puoi fare riferimento ai file nella tua applicazione. Ad esempio, se un utente carica un file Excel, la tua app potrebbe analizzare il file, estrarre i dati e archiviarli nel tuo database.

Gestione dei file con Excel e altri formati

File Excel: molte piattaforme senza codice forniscono supporto nativo per la gestione dei file Excel, consentendo agli utenti di caricare, analizzare e manipolare i dati direttamente all'interno delle loro applicazioni. Ad esempio, se carichi un file Excel contenente un elenco di dati dei clienti, la piattaforma potrebbe convertirlo automaticamente in righe e colonne che possono essere utilizzate nel database.

molte piattaforme forniscono supporto nativo per la gestione dei file Excel, consentendo agli utenti di caricare, analizzare e manipolare i dati direttamente all'interno delle loro applicazioni. Ad esempio, se carichi un file Excel contenente un elenco di dati dei clienti, la piattaforma potrebbe convertirlo automaticamente in righe e colonne che possono essere utilizzate nel database. Altri tipi di file: oltre a Excel, le piattaforme no-code spesso consentono agli utenti di caricare e gestire vari tipi di file, come immagini, PDF o CSV, semplificando l'integrazione di documenti e contenuti multimediali nelle applicazioni.

In conclusione, lavorare con API e dati esterni è un aspetto cruciale dello sviluppo no-code. Comprendendo il funzionamento delle API, creando e gestendo endpoint e gestendo i dati con JSON e database no-code, puoi creare applicazioni che si integrano perfettamente con servizi esterni e archiviano i dati in modo efficiente. Che tu stia lavorando con API per estrarre dati in tempo reale, automatizzare flussi di lavoro o gestire caricamenti degli utenti, le piattaforme no-code forniscono gli strumenti per creare applicazioni potenti basate sui dati.

Progettazione di interfacce utente in no-code

Nozioni di base sulla progettazione di interfacce e UI

Quando si sviluppano applicazioni senza codice, la progettazione e l'interfaccia utente (UI) sono fondamentali per offrire un'esperienza fluida e intuitiva. Le piattaforme senza codice semplificano il processo di creazione delle interfacce fornendo un'ampia gamma di strumenti e componenti visivi che possono essere facilmente trascinati e rilasciati in posizione. L'obiettivo è consentire di progettare il front-end di un'applicazione senza dover scrivere manualmente CSS, HTML o JavaScript.

1. Web designer e componenti UI

Nelle piattaforme senza codice, il web designer funge da tela su cui è possibile organizzare e strutturare l'interfaccia utente. Le piattaforme senza codice spesso sono dotate di componenti UI predefiniti, ovvero elementi visivi come pulsanti, caselle di testo, barre di navigazione, cursori e altro ancora, che puoi personalizzare facilmente per adattarli al tuo design.

Passaggi per progettare l'interfaccia utente utilizzando strumenti visivi

Layout Drag-and-Drop: Le piattaforme senza codice ti consentono di trascinare e rilasciare elementi dell'interfaccia utente per creare il layout della tua applicazione. Ad esempio, puoi posizionare un componente di intestazione nella parte superiore dello schermo, un menu di navigazione sul lato e un'area di contenuto al centro.

Le piattaforme ti consentono di elementi dell'interfaccia utente per creare il layout della tua applicazione. Ad esempio, puoi posizionare un componente di intestazione nella parte superiore dello schermo, un menu di navigazione sul lato e un'area di contenuto al centro. Personalizzazione dei componenti: ogni componente può essere personalizzato utilizzando un editor visuale per regolare proprietà come colori, caratteri, dimensioni, bordi e posizionamento. Ad esempio, puoi cambiare il colore di un pulsante per adattarlo al tuo marchio o regolare le dimensioni di un'immagine.

ogni componente può essere personalizzato utilizzando un editor visuale per regolare proprietà come colori, caratteri, dimensioni, bordi e posizionamento. Ad esempio, puoi cambiare il colore di un pulsante per adattarlo al tuo marchio o regolare le dimensioni di un'immagine. Navigazione: puoi creare applicazioni multipagina definendo il modo in cui gli utenti navigano tra schermate o pagine diverse. Le piattaforme senza codice offrono elementi di navigazione come menu, pulsanti e collegamenti per facilitare questa operazione. Puoi impostare questi elementi per indirizzare gli utenti a pagine specifiche o attivare flussi di lavoro quando vengono cliccati.

Esempio:

Se stai creando un'app di e-commerce, potresti iniziare posizionando una barra di navigazione nella parte superiore della pagina con link a "Home", "Prodotti", "Carrello" e "Profilo". Sotto, potresti aggiungere schede prodotto in un layout a griglia e personalizzarne le dimensioni, il colore e il carattere in modo che corrispondano al tuo design.

2. Design reattivo

Il design reattivo garantisce che la tua applicazione abbia un aspetto e funzioni bene su una varietà di dispositivi, dai computer desktop ai telefoni cellulari e ai tablet. Le piattaforme No-code in genere includono funzionalità di progettazione reattiva che consentono di regolare automaticamente il layout e lo stile della tua app in base alle dimensioni dello schermo.

Tecniche chiave di progettazione reattiva in No-code

Punti di interruzione: le piattaforme No-code forniscono impostazioni di punti di interruzione che definiscono il modo in cui il tuo layout si adatta a diverse dimensioni dello schermo. Ad esempio, puoi impostare un punto di interruzione per schermi desktop, schermi tablet e schermi mobili. Quando gli utenti accedono all'app da dispositivi diversi, il layout si adatta di conseguenza.

le piattaforme forniscono impostazioni di punti di interruzione che definiscono il modo in cui il tuo layout si adatta a diverse dimensioni dello schermo. Ad esempio, puoi impostare un punto di interruzione per schermi desktop, schermi tablet e schermi mobili. Quando gli utenti accedono all'app da dispositivi diversi, il layout si adatta di conseguenza. Layout impilabili: componenti come griglie o colonne possono essere configurati per impilarsi verticalmente su schermi più piccoli, assicurandosi che non vengano schiacciati o distorti sui dispositivi mobili.

componenti come griglie o colonne possono essere configurati per impilarsi verticalmente su schermi più piccoli, assicurandosi che non vengano schiacciati o distorti sui dispositivi mobili. Nascondi/Mostra elementi: le piattaforme senza codice consentono di nascondere determinati elementi su schermi più piccoli per migliorare l'usabilità e la leggibilità. Ad esempio, potresti scegliere di nascondere la navigazione laterale su un dispositivo mobile ma mantenerla visibile su schermi più grandi.

le piattaforme consentono di nascondere determinati elementi su schermi più piccoli per migliorare l'usabilità e la leggibilità. Ad esempio, potresti scegliere di nascondere la navigazione laterale su un dispositivo mobile ma mantenerla visibile su schermi più grandi. Componenti fluidi: alcuni elementi, come immagini o pulsanti, possono essere impostati per ridimensionarsi automaticamente in base alle dimensioni dello schermo, mantenendo usabilità e aspetto.

Esempio:

Su uno schermo desktop, la tua app potrebbe visualizzare una griglia a 3 colonne di immagini di prodotti, ma su uno schermo mobile, la griglia passa a un layout a 1 colonna per garantire che le immagini siano grandi e facili da cliccare.

Creazione di moduli e modali

1. Moduli per l'immissione di dati

I moduli sono componenti essenziali per la raccolta di dati utente in applicazioni no-code, che si tratti di registrazione utente, invio di feedback o qualsiasi altro tipo di raccolta dati. Le piattaforme senza codice semplificano la creazione di moduli offrendo campi di input già pronti come caselle di testo, menu a discesa, pulsanti di scelta, caselle di controllo e componenti di caricamento file che puoi aggiungere e configurare facilmente.

Passaggi per creare moduli

Aggiungi elementi del modulo: trascina e rilascia i componenti del modulo, come campi di input di testo, menu a discesa o selettori di data, sulla tua tela. Ogni campo è configurato con etichette, testo segnaposto e regole di convalida.

trascina e rilascia i componenti del modulo, come campi di input di testo, menu a discesa o selettori di data, sulla tua tela. Ogni campo è configurato con etichette, testo segnaposto e regole di convalida. Convalida campo: molte piattaforme senza codice ti consentono di impostare regole di convalida per i campi del modulo per garantire che gli utenti inseriscano il tipo corretto di dati (ad esempio, formato e-mail, formato numero di telefono, campi obbligatori). Puoi configurarlo tramite l'interfaccia della piattaforma, senza codifica.

molte piattaforme ti consentono di impostare regole di convalida per i campi del modulo per garantire che gli utenti inseriscano il tipo corretto di dati (ad esempio, formato e-mail, formato numero di telefono, campi obbligatori). Puoi configurarlo tramite l'interfaccia della piattaforma, senza codifica. Invio e azioni del modulo: una volta creato il modulo, definisci cosa succede dopo che l'utente invia il modulo. Ciò potrebbe includere il salvataggio dei dati in un database, l'invio di un'e-mail di conferma o il reindirizzamento dell'utente a un'altra pagina.

una volta creato il modulo, definisci cosa succede dopo che l'utente invia il modulo. Ciò potrebbe includere il salvataggio dei dati in un database, l'invio di un'e-mail di conferma o il reindirizzamento dell'utente a un'altra pagina. Stile del modulo: puoi personalizzare l'aspetto dei componenti del modulo regolando stili di carattere, colori e spaziatura per allinearli al design generale.

Esempio:

Per un modulo di contatto, aggiungeresti campi per il nome dell'utente, l'indirizzo e-mail, il messaggio e, possibilmente, un allegato. Imposteresti un pulsante di invio e configureresti azioni per archiviare i dati in un database o inviare un'e-mail di notifica.

2. Modali e pop-up

Le modali e i pop-up sono strumenti utili per visualizzare contenuti aggiuntivi o interagire con gli utenti senza indirizzarli a un'altra pagina. Sono spesso utilizzati per avvisi, moduli di accesso, messaggi promozionali e altro ancora. Le piattaforme senza codice semplificano la creazione di modali dinamici che si aprono e si chiudono in risposta alle azioni dell'utente.

Passaggi per creare e gestire i modali

Aggiungi componenti modali: le piattaforme senza codice in genere hanno componenti modali che possono essere posizionati sulla tela di progettazione. Puoi definire il contenuto della modale, come moduli, testo, pulsanti o immagini.

le piattaforme in genere hanno componenti modali che possono essere posizionati sulla tela di progettazione. Puoi definire il contenuto della modale, come moduli, testo, pulsanti o immagini. Attivazione di modali: puoi impostare i trigger per quando deve apparire una modale, come quando un utente fa clic su un pulsante, completa un modulo o passa il mouse su un elemento. La modale può essere configurata per chiudersi quando l'utente fa clic su un pulsante di chiusura o quando fa clic all'esterno della modale.

puoi impostare i trigger per quando deve apparire una modale, come quando un utente fa clic su un pulsante, completa un modulo o passa il mouse su un elemento. La modale può essere configurata per chiudersi quando l'utente fa clic su un pulsante di chiusura o quando fa clic all'esterno della modale. Stili delle modali: le modali possono essere stilizzate con colori, bordi e ombre personalizzati per renderle visivamente accattivanti. Le piattaforme senza codice offrono opzioni di progettazione per configurare le dimensioni, la posizione e l'animazione delle finestre modali (ad esempio, effetti di dissolvenza in entrata o transizioni scorrevoli).

Esempio:

Potresti creare una finestra modale che si apre quando un utente fa clic su un pulsante "Iscriviti", contenente un modulo di registrazione. La finestra modale apparirà sulla pagina corrente senza spostare l'utente dalla sua posizione.

Dati dinamici con tabelle e record

La visualizzazione di dati dinamici come record utente, elenchi di prodotti o cronologie delle transazioni è una parte essenziale di molte applicazioni senza codice. Tabelle e record vengono utilizzati per mostrare questi dati in modo strutturato e organizzato.

1. Creazione e gestione di tabelle

Le piattaforme senza codice in genere forniscono componenti tabella che consentono di visualizzare e gestire i record in una struttura simile a una griglia. Queste tabelle sono dinamiche, ovvero possono mostrare dati estratti da un database o da un'API esterna e possono essere personalizzate per l'ordinamento, il filtraggio e la modifica.

Passaggi per creare tabelle

Progettazione del layout della tabella: trascina e rilascia un componente tabella nella tua area di progettazione. Quindi, definisci quali campi dati (ad esempio nome prodotto, prezzo o stato) devono essere visualizzati in ogni colonna.

trascina e rilascia un componente tabella nella tua area di progettazione. Quindi, definisci quali campi dati (ad esempio nome prodotto, prezzo o stato) devono essere visualizzati in ogni colonna. Associazione dati: collega la tabella a un'origine dati, ad esempio un database o un'API, in modo che le righe e le colonne vengano popolate dinamicamente con i dati. Le piattaforme senza codice solitamente forniscono un modo per associare i dati ai campi della tabella senza scrivere codice.

collega la tabella a un'origine dati, ad esempio un database o un'API, in modo che le righe e le colonne vengano popolate dinamicamente con i dati. Le piattaforme solitamente forniscono un modo per associare i dati ai campi della tabella senza scrivere codice. Personalizzazione della tabella: personalizza l'aspetto della tabella regolando la larghezza delle colonne, l'allineamento del testo e i colori per migliorare la leggibilità e allinearli al marchio della tua app.

Esempio:

In un'app di gestione dell'inventario, potresti creare una tabella per visualizzare un elenco di prodotti, mostrando colonne per nome prodotto, quantità e prezzo. Questa tabella può essere collegata al tuo database, in modo che si aggiorni in tempo reale quando i dati del prodotto cambiano.

2. Aggiornamento e aggiornamento dei dati

L'interattività è una parte fondamentale della maggior parte delle applicazioni e gli aggiornamenti dei dati in tempo reale sono spesso necessari. Molte piattaforme no-code consentono agli utenti di aggiornare i dati visualizzati in tabelle o record senza dover ricaricare la pagina.

Passaggi per implementare gli aggiornamenti dei dati

Modifica in linea: alcune piattaforme no-code offrono la modifica in linea, che consente agli utenti di modificare direttamente le righe della tabella. Ad esempio, un utente potrebbe fare clic sul prezzo di un prodotto nella tabella, modificarlo e salvare immediatamente l'aggiornamento, senza passare a una pagina separata.

alcune piattaforme offrono la modifica in linea, che consente agli utenti di modificare direttamente le righe della tabella. Ad esempio, un utente potrebbe fare clic sul prezzo di un prodotto nella tabella, modificarlo e salvare immediatamente l'aggiornamento, senza passare a una pagina separata. Aggiornamento dei dati in tempo reale: per mantenere i dati aggiornati, le piattaforme senza codice spesso forniscono funzionalità integrate per aggiornare automaticamente i dati della tabella o attivare gli aggiornamenti quando si verifica un'azione (ad esempio, quando viene aggiunta una nuova voce o viene aggiornato un record).

Esempio:

In un'app di gestione delle attività, gli utenti potrebbero visualizzare un elenco di attività in una tabella e potrebbero aggiornare lo stato di ciascuna attività (ad esempio, da "In corso" a "Completato") direttamente nella tabella. La tabella rifletterebbe automaticamente queste modifiche senza dover ricaricare l'intera pagina.

Nello sviluppo no-code, la progettazione delle interfacce utente è un processo visivo che ti consente di creare applicazioni funzionali ed esteticamente gradevoli senza scrivere codice. Dalla creazione di layout e moduli reattivi alla visualizzazione di dati dinamici con tabelle, le piattaforme no-code forniscono potenti strumenti per progettare app che funzionano su tutti i dispositivi e offrono esperienze utente avanzate. Utilizzando componenti UI drag-and-drop, gestendo i dati in tempo reale e aggiungendo elementi interattivi come modali e tabelle, puoi dare vita alle idee per le tue app in modo rapido ed efficiente.

Avvio e test della tua app no-code

Una volta che la tua applicazione no-code è pronta per il lancio, è fondamentale assicurarsi che funzioni bene, offra un'esperienza utente positiva e sia priva di problemi funzionali. Questa sezione finale copre i passaggi essenziali per testare, distribuire e gestire la tua app no-code dopo che è stata creata.

Test per funzionalità e UX

Il test è una parte fondamentale di qualsiasi processo di sviluppo e non è diverso nello sviluppo no-code. Un test approfondito ti aiuta a identificare e risolvere i problemi prima di lanciare l'app per gli utenti. Nell'ecosistema no-code, i test possono spesso essere eseguiti utilizzando strumenti integrati forniti dalla piattaforma, oltre che test manuali.

1. Test di funzionalità

I test di funzionalità garantiscono che tutte le funzionalità dell'app funzionino come previsto. Poiché le piattaforme no-code consentono agli utenti di creare app tramite interfacce visive, i test di funzionalità in genere comportano la verifica della corretta esecuzione della logica aziendale, delle integrazioni e dei flussi di lavoro dell'app.

Metodi per i test di funzionalità

Test dei flussi utente: simula i percorsi tipici degli utenti, come l'accesso, l'invio di moduli o il completamento di acquisti, per verificare che ogni flusso si comporti come previsto.

simula i percorsi tipici degli utenti, come l'accesso, l'invio di moduli o il completamento di acquisti, per verificare che ogni flusso si comporti come previsto. Controlla le connessioni dati: verifica che le tue origini dati siano connesse correttamente. Se la tua app estrae dati da un'API esterna o da un database, assicurati che i dati vengano recuperati e visualizzati correttamente.

verifica che le tue origini dati siano connesse correttamente. Se la tua app estrae dati da un'API esterna o da un database, assicurati che i dati vengano recuperati e visualizzati correttamente. Controllo dell'automazione: assicurati che i flussi di lavoro automatizzati, come notifiche e-mail, registrazione utente o aggiornamenti del database, vengano attivati correttamente in risposta alle azioni dell'utente.

assicurati che i flussi di lavoro automatizzati, come notifiche e-mail, registrazione utente o aggiornamenti del database, vengano attivati correttamente in risposta alle azioni dell'utente. Test dei casi limite: testa scenari estremi o insoliti, come l'invio di campi vuoti, l'utilizzo di dati errati o l'attivazione di un invio di modulo con informazioni mancanti, per assicurarti che la tua app li gestisca correttamente.

Esempio:

Per un'app di e-commerce, testa il processo di aggiunta di prodotti al carrello, check-out, elaborazione dei pagamenti e ricezione di e-mail di conferma per assicurarti che ogni passaggio della transazione funzioni senza problemi.

2. Test dell'esperienza utente (UX)

I test dell'esperienza utente (UX) assicurano che l'app sia intuitiva e facile da usare per il tuo pubblico di destinazione. Questa fase si concentra sull'aspetto, la sensazione e l'usabilità della tua app.

Metodi per i test UX

Test di usabilità: ottieni feedback dagli utenti su quanto facilmente possono navigare nell'app. Controlla se i pulsanti sono intuitivi, se le informazioni sono facili da trovare e se il flusso dell'app è logico.

ottieni feedback dagli utenti su quanto facilmente possono navigare nell'app. Controlla se i pulsanti sono intuitivi, se le informazioni sono facili da trovare e se il flusso dell'app è logico. Controllo della reattività: assicurati che la tua app funzioni bene su diverse dimensioni dello schermo, in particolare sui dispositivi mobili, poiché la reattività è fondamentale nella progettazione moderna delle app.

assicurati che la tua app funzioni bene su diverse dimensioni dello schermo, in particolare sui dispositivi mobili, poiché la reattività è fondamentale nella progettazione moderna delle app. Test di velocità e prestazioni: assicurati che l'app si carichi rapidamente e funzioni bene. Le piattaforme senza codice spesso includono funzionalità che ottimizzano automaticamente le prestazioni, ma è comunque essenziale verificarle.

assicurati che l'app si carichi rapidamente e funzioni bene. Le piattaforme spesso includono funzionalità che ottimizzano automaticamente le prestazioni, ma è comunque essenziale verificarle. Test A/B: se non sei sicuro di elementi di design specifici (come il colore di un pulsante o il layout di una pagina), usa il test A/B per provare più opzioni e vedere quale funziona meglio.

Esempio:

In un'app di social media, il test UX potrebbe comportare la valutazione se gli utenti possono facilmente pubblicare contenuti, seguire altri utenti e navigare tra le pagine senza confusione. Puoi anche valutare se il layout ha un bell'aspetto sugli schermi dei dispositivi mobili.

Opzioni di distribuzione

Una volta completati i test e sei soddisfatto della funzionalità e dell'UX, il passaggio successivo è la distribuzione dell'applicazione. Il processo di distribuzione varia a seconda che tu stia lanciando un'app Web o un'app mobile.

1. Distribuzione Web

La distribuzione Web è uno dei metodi più comuni per lanciare un'app no-code. Piattaforme come AppMaster forniscono funzionalità integrate che ti aiutano a pubblicare la tua app direttamente sul Web.

Passaggi per la distribuzione Web

Scegli un dominio: se la tua piattaforma no-code lo consente, puoi connettere la tua app a un dominio personalizzato (ad esempio, www.myapp.com). Alcune piattaforme offrono sottodomini gratuiti, ma un dominio personalizzato spesso sembra più professionale.

se la tua piattaforma lo consente, puoi connettere la tua app a un dominio personalizzato (ad esempio, www.myapp.com). Alcune piattaforme offrono sottodomini gratuiti, ma un dominio personalizzato spesso sembra più professionale. Configura l'hosting: molte piattaforme no-code gestiscono l'hosting automaticamente. Tuttavia, potresti dover scegliere tra diverse opzioni di hosting (ad esempio, cloud hosting o soluzioni self-hosted) in base alle tue esigenze.

molte piattaforme gestiscono l'hosting automaticamente. Tuttavia, potresti dover scegliere tra diverse opzioni di hosting (ad esempio, cloud hosting o soluzioni self-hosted) in base alle tue esigenze. Versione finale di prova: prima della distribuzione, assicurati che la versione finale sia priva di errori e funzioni bene. Assicurati che la tua app funzioni senza problemi su diversi browser (Chrome, Firefox, Safari) e che non ci siano problemi con l'interfaccia utente.

prima della distribuzione, assicurati che la versione finale sia priva di errori e funzioni bene. Assicurati che la tua app funzioni senza problemi su diversi browser (Chrome, Firefox, Safari) e che non ci siano problemi con l'interfaccia utente. Pubblica: una volta che la tua app è pronta, usa il pulsante "Pubblica" sulla tua piattaforma no-code per pubblicare l'app. La piattaforma potrebbe fornire un collegamento di anteprima o un ambiente di staging per la verifica finale prima della distribuzione completa.

2. Distribuzione mobile

La distribuzione mobile si riferisce al lancio della tua app su dispositivi Android o iOS. Alcune piattaforme no-code consentono agli utenti di creare app mobili senza codice e forniscono funzionalità specifiche per confezionare e distribuire app negli app store.

Passaggi per la distribuzione mobile

Preparati per l'invio all'App Store: se vuoi pubblicare la tua app mobile su Google Play o sull'Apple App Store, dovrai seguire le loro linee guida. Ciò potrebbe comportare la creazione di account sviluppatore con entrambe le piattaforme e la preparazione di risorse come icone dell'app, schermate iniziali e screenshot.

se vuoi pubblicare la tua app mobile su Google Play o sull'Apple App Store, dovrai seguire le loro linee guida. Ciò potrebbe comportare la creazione di account sviluppatore con entrambe le piattaforme e la preparazione di risorse come icone dell'app, schermate iniziali e screenshot. Genera file app mobile: alcune piattaforme no-code possono generare file APK (per Android) o file IPA (per iOS) necessari per l'invio. Se la piattaforma non supporta direttamente la distribuzione nell'app store, potrebbe essere necessario esportare l'app e utilizzare strumenti aggiuntivi per la distribuzione mobile.

alcune piattaforme possono generare file APK (per Android) o file IPA (per iOS) necessari per l'invio. Se la piattaforma non supporta direttamente la distribuzione nell'app store, potrebbe essere necessario esportare l'app e utilizzare strumenti aggiuntivi per la distribuzione mobile. Test su dispositivi reali: prima di inviare all'app store, è una buona idea testare l'app su dispositivi fisici per assicurarsi che tutto funzioni correttamente in uno scenario reale.

prima di inviare all'app store, è una buona idea testare l'app su dispositivi fisici per assicurarsi che tutto funzioni correttamente in uno scenario reale. Invia per revisione: invia la tua app per la revisione da parte di Google Play o dell'Apple App Store. Entrambe le piattaforme hanno linee guida per l'invio, quindi assicurati che la tua app sia conforme ai loro termini e alle loro policy.

Esempio:

Se crei un'app per elenchi di cose da fare utilizzando una piattaforma senza codice, puoi distribuirla facilmente sia su piattaforme web che mobili. Sul Web, gli utenti possono accedervi tramite un browser, mentre sui dispositivi mobili, gli utenti possono scaricare l'app direttamente dall'App Store o da Google Play.

Manutenzione e iterazione

Il lancio della tua app no-code è solo l'inizio. La manutenzione e l'iterazione continue sono essenziali per mantenere l'app funzionale e pertinente. Con le piattaforme no-code, gli aggiornamenti e i miglioramenti possono essere implementati rapidamente e senza la necessità di codifica.

1. Miglioramento continuo

Una volta che la tua app è attiva, dovresti monitorarne le prestazioni e il feedback degli utenti. Il miglioramento continuo implica il perfezionamento dell'app in base all'uso reale e al feedback.

Strategie per il miglioramento continuo

Feedback degli utenti: raccogli il feedback dei tuoi utenti tramite sondaggi, ticket di supporto o analisi per capire come interagiscono con la tua app e identificare le aree di miglioramento.

raccogli il feedback dei tuoi utenti tramite sondaggi, ticket di supporto o analisi per capire come interagiscono con la tua app e identificare le aree di miglioramento. Correzioni di bug e aggiornamenti: tieni traccia di eventuali bug o problemi riscontrati dagli utenti e rilascia aggiornamenti regolari per risolverli. Le piattaforme senza codice semplificano l'esecuzione di modifiche all'app senza doverla ricostruire da zero.

tieni traccia di eventuali bug o problemi riscontrati dagli utenti e rilascia aggiornamenti regolari per risolverli. Le piattaforme semplificano l'esecuzione di modifiche all'app senza doverla ricostruire da zero. Miglioramenti delle funzionalità: in base alle esigenze degli utenti, potresti voler introdurre nuove funzionalità o modificare quelle esistenti. Ad esempio, se gli utenti richiedono funzionalità di reporting aggiuntive, puoi facilmente aggiungere una dashboard di reporting o nuovi campi dati.

2. Sviluppo iterativo

L'approccio no-code allo sviluppo consente un miglioramento iterativo, il che significa che puoi apportare modifiche alla tua app in modo incrementale senza una revisione completa. Il processo prevede l'aggiornamento regolare dell'app, il test di nuove funzionalità e la raccolta di feedback per garantire un'ottimizzazione continua.

Passaggi per lo sviluppo iterativo

Pianifica nuove funzionalità: in base al feedback degli utenti, pianifica l'aggiunta di nuove funzionalità o miglioramenti. Ciò potrebbe includere l'aggiunta di più integrazioni, il miglioramento dei flussi di lavoro o l'aggiunta di componenti UI aggiuntivi.

in base al feedback degli utenti, pianifica l'aggiunta di nuove funzionalità o miglioramenti. Ciò potrebbe includere l'aggiunta di più integrazioni, il miglioramento dei flussi di lavoro o l'aggiunta di componenti UI aggiuntivi. Aggiornamenti di rilascio: dopo aver apportato modifiche o miglioramenti, distribuisci nuovi aggiornamenti. Le piattaforme senza codice spesso consentono una distribuzione immediata, in modo che gli aggiornamenti possano essere rapidamente riflessi nell'app live.

dopo aver apportato modifiche o miglioramenti, distribuisci nuovi aggiornamenti. Le piattaforme spesso consentono una distribuzione immediata, in modo che gli aggiornamenti possano essere rapidamente riflessi nell'app live. Monitoraggio delle prestazioni: monitora le prestazioni dell'app utilizzando strumenti di analisi per individuare problemi come tempi di caricamento lenti, alti tassi di rimbalzo o aree in cui gli utenti abbandonano. Utilizza questi dati per migliorare ulteriormente l'app.

Esempio:

Per un'app di monitoraggio del fitness, potresti rilasciare un aggiornamento che include una nuova funzionalità che consente agli utenti di monitorare i propri pasti. Dopo il lancio, potresti raccogliere feedback, monitorare l'utilizzo e apportare miglioramenti iterativi alla funzionalità di monitoraggio dei pasti in base al modo in cui gli utenti interagiscono con essa.

Il lancio e la manutenzione di un'app senza codice comporta test approfonditi per garantire funzionalità e UX, un'attenta distribuzione su piattaforme Web o mobili e una manutenzione continua per un miglioramento continuo. Le piattaforme No-code semplificano il processo di distribuzione, semplificando il push della tua app in un ambiente live. Tuttavia, il lavoro non finisce qui: l'iterazione basata sul feedback degli utenti e il miglioramento costante delle funzionalità garantiscono che la tua app rimanga rilevante e funzionale a lungo termine.

Conclusione

Lo sviluppo senza codice sta rivoluzionando il modo in cui vengono create le applicazioni, consentendo a persone senza competenze di programmazione di dare vita alle proprie idee. Dalla creazione di interfacce utente e gestione di modelli di dati all'integrazione di API e all'automazione dei flussi di lavoro, le piattaforme senza codice forniscono tutti gli strumenti essenziali per creare applicazioni dinamiche con facilità.

In questa guida, abbiamo esplorato gli aspetti chiave dello sviluppo senza codice, dalla comprensione dei suoi concetti fondamentali e vantaggi all'approfondimento dei processi tecnici come l'integrazione di API, la gestione dei dati e la progettazione dell'interfaccia utente. Abbiamo anche trattato aspetti cruciali come test, distribuzione e iterazione continua, assicurando che la tua app non solo funzioni come previsto, ma sia anche ottimizzata per miglioramenti continui.

Sfruttando gli strumenti senza codice, puoi semplificare lo sviluppo, ridurre la necessità di costose risorse di sviluppo e creare rapidamente prototipi o lanciare le tue applicazioni, indipendentemente dal tuo background tecnico. Man mano che le piattaforme no-code continuano a evolversi, diventeranno sempre più potenti, offrendo ancora più possibilità per creare applicazioni sofisticate, scalabili e ad alte prestazioni.

In conclusione, che tu stia realizzando un piccolo progetto, automatizzando processi aziendali o creando un'app complessa, lo sviluppo no-code fornisce un modo rapido e accessibile per trasformare le tue idee in realtà. Il futuro dello sviluppo di app è qui, ed è no-code.