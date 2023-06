Introduzione a Go e ai database

Go, noto anche come Golang, è un linguaggio di programmazione open-source sviluppato da Google che enfatizza la semplicità, l'efficienza e il forte supporto alla programmazione concorrente. La filosofia di progettazione di Go e la sua potente libreria standard lo rendono una scelta eccellente per lo sviluppo di moderne applicazioni web, API e microservizi che devono interagire con i database.

Lavorare con i database in Go presenta numerosi vantaggi, come migliori prestazioni, connessioni sicure e un approccio semplice alla gestione delle connessioni e all'esecuzione delle query. In questo articolo inizieremo a spiegare come connettere Go con PostgreSQL, seguito da una panoramica del pacchetto 'database/sql', che è il pacchetto standard di Go per lavorare con i database.

Collegare Go con PostgreSQL

PostgreSQL è un potente sistema di database relazionale a oggetti open-source che offre un'ampia gamma di funzionalità avanzate, come la conformità ACID, il supporto per le transazioni concorrenti e un'architettura altamente estensibile. Go può collegarsi facilmente ai database PostgreSQL con l'aiuto di alcune librerie.

Per collegare Go a PostgreSQL, è necessario utilizzare il pacchetto integrato 'database/sql' e un driver PostgreSQL che gestisca la comunicazione tra Go e il database. Il pacchetto 'database/sql' fornisce un'interfaccia generica, indipendente dal database, per lavorare con i database, mentre il driver PostgreSQL gestisce i dettagli di implementazione specifici richiesti da PostgreSQL.

Un driver PostgreSQL molto diffuso per Go è 'pq'. Per iniziare, è necessario installare il driver 'pq':

go get github.com/lib/pq

Quindi, importate i pacchetti "database/sql" e "pq" nella vostra applicazione Go:

import ( "database/sql" _ "github.com/lib/pq" )

Si noti che si usa l'identificatore vuoto (_) per importare il pacchetto 'pq', per evitare un errore di "importazione non utilizzata", dato che ci serve solo per i suoi effetti collaterali (registrare il driver con 'database/sql').

Ora è possibile stabilire una connessione al database PostgreSQL chiamando la funzione 'sql.Open' con la stringa di connessione appropriata:

db, err := sql.Open("postgres", "user=username password=password host=localhost dbname=mydb sslmode=disable") if err != nil { log.Fatalf("Error: Unable to connect to database: %v", err) } defer db.Close()

Nell'esempio precedente, forniamo alla funzione 'sql.Open' una stringa di connessione contenente le informazioni necessarie per connettersi al database PostgreSQL. Assicurarsi di sostituire 'username', 'password' e 'mydb' con i valori appropriati per il proprio database. Il parametro 'sslmode=disable' disabilita l'SSL per la connessione; per l'uso in produzione, si dovrebbe considerare di abilitare l'SSL per una comunicazione sicura.

Utilizzo del pacchetto 'database/sql

'database/sql' è il pacchetto standard di Go per lavorare con i database SQL. Il pacchetto fornisce un'interfaccia semplice e astratta per interagire con i database, facilitando la scrittura di codice portabile e manutenibile. Ecco una breve panoramica su come eseguire varie operazioni utilizzando il pacchetto 'database/sql'.

Esecuzione delle query

Dopo essersi collegati al database, è possibile eseguire query SQL utilizzando i metodi 'db.Query' e 'db.QueryRow'. Il metodo 'db.Query' restituisce un valore 'sql.Rows' che può essere iterato per recuperare i risultati della query:

rows, err := db.Query("SELECT id, name FROM users") if err != nil { log.Fatalf("Error: Unable to execute query: %v", err) } defer rows.Close() for rows.Next() { var id int64 var name string rows.Scan(&id, &name) fmt.Printf("User ID: %d, Name: %s

", id, name) }

Se ci si aspetta una sola riga nel risultato, è possibile utilizzare il metodo 'db.QueryRow'. Il metodo restituisce un valore 'sql.Row' che può essere analizzato direttamente:

var id int64 var name string row := db.QueryRow("SELECT id, name FROM users WHERE id = $1", userID) if err := row.Scan(&id, &name); err == sql.ErrNoRows { fmt.Println("Utente non trovato") } else if err := nil { log.Fatalf("Errore: impossibile eseguire la query: %v", err) } else { fmt.Printf("ID utente: %d, nome: %s

", id, nome) }

Esecuzione di aggiornamenti e inserimenti

Per eseguire dichiarazioni di aggiornamento o inserimento, è possibile utilizzare il metodo 'db.Exec'. Il metodo 'db.Exec' prende un'istruzione SQL e restituisce un valore 'sql.Result' insieme a eventuali errori:

result, err := db.Exec("UPDATE users SET email = $1 WHERE id = $2", email, userID) if err != nil { log.Fatalf("Error: Unable to execute update: %v", err) } affectedRows, _ := result.RowsAffected() fmt.Printf("Updated %d rows

", affectedRows)

Il valore 'sql.Result' fornisce informazioni aggiuntive sull'operazione di aggiornamento o inserimento, come il numero di righe interessate o l'ultimo ID inserito.

Il pacchetto 'database/sql' offre un'ampia gamma di funzionalità per lavorare con i database in Go, tra cui istruzioni preparate, transazioni e altro. Anche se non offre le capacità di interrogazione più espressive o le funzionalità avanzate offerte da alcune librerie di terze parti, rimane un pacchetto fondamentale per lavorare con i database in Go.

Utilizzo di librerie di terze parti

Mentre il pacchetto standard 'database/sql' fornisce le funzionalità essenziali per interagire con i database, le librerie di terze parti possono offrire funzionalità aggiuntive, prestazioni migliori e capacità di interrogazione più espressive. In questa sezione verranno discusse alcune librerie di terze parti molto diffuse per lavorare con i database in Go e i loro vantaggi:

GORM: GORM (Go Object-Relational Mapper) è una libreria ORM per Go che offre un modo semplice e conveniente per interagire con i database. GORM supporta diversi database SQL, tra cui PostgreSQL, MySQL, SQLite e Microsoft SQL Server. Con GORM è possibile scrivere query espressive e sicure dal punto di vista tipologico, automatizzare le migrazioni di schemi e gestire le transazioni di database. GORM supporta anche il precaricamento, l'interrogazione e l'aggiornamento di record correlati in tabelle diverse utilizzando tag struct. sqlx: sqlx è un'estensione del pacchetto 'database/sql' che offre funzionalità più avanzate e una migliore integrazione con le pratiche idiomatiche di Go. sqlx è in grado di gestire con facilità scenari di query complessi, consentendo di mappare i risultati delle query in strutture Go, di eseguire inserimenti in blocco e di deserializzare i tipi di dati JSON direttamente in tipi Go personalizzati. Inoltre, sqlx offre un potente costruttore di query per la costruzione e l'esecuzione di query SQL, oltre a utility per lavorare con transazioni e istruzioni preparate. pgx: pgx è un driver e un toolkit PostgreSQL puro per Go, che mira a offrire prestazioni elevate e il supporto completo delle funzionalità di PostgreSQL. Rispetto al pacchetto "database/sql" e a "pq", pgx offre prestazioni migliori, un maggiore controllo sulle impostazioni di connessione e il supporto di una gamma più ampia di funzionalità di PostgreSQL. Con pgx è possibile sfruttare le caratteristiche avanzate di PostgreSQL, come i tipi di dati JSON, listen/notify, i valori binari delle colonne e l'archiviazione di oggetti di grandi dimensioni.

È importante considerare i requisiti del progetto, gli obiettivi di prestazione e la complessità quando si sceglie una libreria di terze parti per interagire con i database in Go. Ogni libreria ha i suoi punti di forza e i suoi compromessi, quindi assicuratevi di valutare la documentazione, il supporto della comunità e i casi d'uso reali per prendere una decisione informata.

Concorrenza e pooling delle connessioni

Uno dei punti di forza di Go è il suo modello di concorrenza, basato su goroutine e canali. Questo modello consente di gestire in modo efficiente più attività concorrenti, rendendolo la scelta ideale per applicazioni web, API e microservizi che gestiscono connessioni multiple a database. Per trarre vantaggio dalle capacità di concurrency di Go, sono essenziali un pooling delle connessioni e una gestione della concurrency adeguati.

Il pooling delle connessioni è il processo di gestione di un pool di connessioni aperte al database che vengono condivise e riutilizzate tra più client simultanei. L'uso del pooling delle connessioni consente di migliorare le prestazioni e la scalabilità delle applicazioni, poiché l'apertura e la chiusura delle connessioni a ogni richiesta richiede molto tempo e risorse.

Il pacchetto 'database/sql' fornisce un pooling di connessioni integrato per impostazione predefinita. Quando si usa "database/sql", si possono configurare le proprietà del pool di connessioni, come il numero massimo di connessioni aperte, il numero massimo di connessioni inattive e la scadenza delle connessioni, per ottimizzare le prestazioni e minimizzare l'uso delle risorse:

db, err := sql.Open("postgres", "user=pqtest dbname=pqtest sslmode=verify-full") if err != nil { log.Fatal(err) } // Impostare il numero massimo di connessioni aperte db.SetMaxOpenConns(100) // Impostare il numero massimo di connessioni inattive db.SetMaxIdleConns(25) // Impostare il tempo di scadenza della connessione db.SetConnMaxLifetime(5 * time.Minute)

È importante notare che le impostazioni del pooling delle connessioni devono essere regolate in base ai requisiti specifici dell'applicazione, tenendo conto di fattori quali le risorse del server, le prestazioni del database e il carico di richieste previsto.

Gestione delle transazioni

Le transazioni sono un concetto cruciale nei sistemi di gestione dei database e consentono agli sviluppatori di mantenere l'integrità e la coerenza dei dati raggruppando una serie di operazioni. Le transazioni seguono le proprietà ACID (Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durabilità), garantendo che le operazioni abbiano successo o falliscano nel loro insieme.

In Go è possibile utilizzare il pacchetto 'database/sql' per gestire le transazioni. Per avviare una nuova transazione, richiamare il metodo "Begin" sulla connessione al database:

tx, err := db.Begin() if err != nil { log.Fatal(err) }

Una volta ottenuto un oggetto transazione, si possono usare i metodi 'Exec' o 'Query' su di esso, proprio come si farebbe con una normale connessione al database, per eseguire operazioni all'interno della transazione:

_, err = tx.Exec("UPDATE users SET balance = balance - 100 WHERE id = 1") if err != nil { // Rollback della transazione se si verifica un errore tx.Rollback() log.Fatal(err) } _, err = tx.Exec("INSERT INTO transactions (user_id, amount) VALUES (1, -100)") if err != nil { // Rollback della transazione se si verifica un errore tx.Rollback() log.Fatal(err) }

Per eseguire il commit della transazione e persistere le modifiche nel database, richiamare il metodo 'Commit':

err = tx.Commit() if err != nil { log.Fatal(err) }

In caso di errori, è necessario utilizzare il metodo 'Rollback' per annullare la transazione e ripristinare le modifiche apportate:

err = tx.Rollback() if err != nil { log.Fatal(err) }

La gestione delle transazioni è fondamentale negli scenari in cui è necessario mantenere la coerenza e l'integrità dei dati, come nei sistemi finanziari o nei processi a più fasi. Valutate attentamente quando utilizzare le transazioni nelle vostre applicazioni Go e seguite le migliori pratiche per garantire la stabilità dell'applicazione e l'affidabilità dei dati.

Infine, vale la pena ricordare che piattaforme come AppMaster forniscono un supporto integrato per le transazioni e la concorrenza nelle loro applicazioni generate, assicurando che le vostre applicazioni beneficino di prestazioni elevate e di una gestione affidabile dei dati.

Gestione degli errori e monitoraggio delle prestazioni

La gestione degli errori e il monitoraggio delle prestazioni sono aspetti cruciali del lavoro con i database in Go. In questa sezione esploreremo i meccanismi di gestione degli errori e alcuni strumenti di monitoraggio delle prestazioni per ottimizzare il codice del database Go e identificare potenziali problemi.

Gestione degli errori in Go

Go utilizza un semplice modello di gestione degli errori basato sull'interfaccia degli errori . Le funzioni che possono produrre un errore restituiscono un valore del tipo di errore come ultimo valore di ritorno. Per gestire gli errori, è possibile utilizzare lo schema idiomatico if err != nil .

Quando si lavora con i database, possono verificarsi diversi errori, come problemi di connessione, query non valide o conflitti durante le transazioni. È essenziale gestire questi errori con grazia e fornire un feedback appropriato o eseguire le azioni necessarie, a seconda del tipo di errore.

rows, err := db.Query("SELECT * FROM users") if err != nil { log.Printf("Error querying users: %v

", err) return } defer rows.Close() for rows.Next() { var user User err := rows.Scan(&user.ID, &user.Name, &user.Email) if err := nil { log.Printf("Errore nella scansione dell'utente: %v

", err) continue } fmt.Printf("Utente: %v

", utente) } if err := rows.Err(); err != nil { log.Printf("Errore nell'iterazione degli utenti: %v

", err) }

Nell'esempio precedente, gli errori vengono gestiti in varie fasi: interrogazione del database, scansione dei dati delle righe e iterazione delle righe. Una corretta gestione degli errori è fondamentale per garantire l'affidabilità e la stabilità del codice del database Go.

Strumenti di monitoraggio delle prestazioni

L'ottimizzazione delle prestazioni e l'identificazione di potenziali colli di bottiglia nel codice del database Go possono fornire vantaggi significativi, soprattutto quando si tratta di applicazioni su larga scala. Alcuni degli strumenti più comuni per il monitoraggio delle prestazioni in Go sono:

pprof: Go include il pacchetto integrato pprof per la profilazione e la diagnosi di problemi di prestazioni nel codice. Offre il profiling della CPU, della memoria e diverse opzioni di visualizzazione per aiutare a identificare i colli di bottiglia e ottimizzare le interazioni con il database .import ( " net/http" _ "net/http/pprof" ) func main() { go func() { log.Println(http.ListenAndServe("localhost:6060", nil)) }() // Il codice del database qui }

Go include il pacchetto integrato per la profilazione e la diagnosi di problemi di prestazioni nel codice. Offre il profiling della CPU, della memoria e diverse opzioni di visualizzazione per aiutare a identificare i colli di bottiglia e ottimizzare le interazioni con il database " Benchmark di Go: è possibile creare test di benchmark utilizzando il pacchetto di test integrato per misurare le prestazioni delle operazioni del database. Questi benchmark possono aiutare a valutare l'efficienza di diverse strategie di interrogazione o librerie di database .func BenchmarkQuery(b *testing.B) { db := setupDatabase() defer db.Close() b. ResetTimer() for i := 0; i < b.N; i++ { _ , err := db.Query("SELECT * FROM users") if err := nil { b. Fatal(err) } } } }

è possibile creare test di benchmark utilizzando il pacchetto di integrato per misurare le prestazioni delle operazioni del database. Questi benchmark possono aiutare a valutare l'efficienza di diverse strategie di interrogazione o librerie di database b. _ b. Librerie di terze parti: Diverse librerie di terze parti, come DataDog o Prometheus, offrono soluzioni di monitoraggio avanzate per le applicazioni Go. Queste librerie forniscono approfondimenti più ampi e opzioni di integrazione per aiutare a monitorare le prestazioni del codice del database Go e l'utilizzo delle risorse.

Proteggere le connessioni al database

La protezione delle connessioni al database è una fase essenziale del processo di sviluppo di un'applicazione Go. Le corrette pratiche di sicurezza assicurano che i dati sensibili siano protetti da accessi non autorizzati o da attività dannose. In questa sezione verranno illustrati alcuni metodi per proteggere le connessioni al database in Go.

Crittografare le connessioni con SSL/TLS

L'uso di connessioni crittografate con SSL/TLS è fondamentale per mantenere i dati al sicuro durante la trasmissione tra l'applicazione Go e il database. Quando ci si connette a un database PostgreSQL, è possibile configurare le impostazioni SSL/TLS utilizzando il driver pq:

db, err := sql.Open("postgres", "user=admin password=mysecretpassword dbname=mydb sslmode=require") if err != nil { log.Fatal("Failed to open a database connection: ", err) } defer db.Close()

Nell'esempio precedente, abbiamo impostato sslmode su require per forzare le connessioni criptate. Si possono usare altri valori, come prefer o verify-full , a seconda dei requisiti di sicurezza.

Utilizzare meccanismi di autenticazione

L'implementazione di meccanismi di autenticazione adeguati, come la memorizzazione sicura delle password e l'hashing, aiuta a garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso al database. Quando si lavora con Go e i database, è bene tenere in considerazione le seguenti best practice:

Non memorizzare mai le password in chiaro nel database. Utilizzate invece una funzione di hash crittografico forte, come bcrypt o scrypt, per eseguire l'hash delle password prima di memorizzarle.

Utilizzate un controllo degli accessi basato sui ruoli per concedere agli utenti la quantità minima di privilegi necessari per svolgere i loro compiti.

Non inserite le credenziali o le informazioni sensibili nel codice dell'applicazione. Utilizzate variabili d'ambiente o file di configurazione per memorizzare le credenziali del database in modo sicuro.

Gestire il controllo dell'accesso e i permessi

Limitare l'ambito di accesso e le autorizzazioni per gli utenti del database è fondamentale per mantenere la sicurezza. Assicuratevi che:

Ogni utente disponga delle autorizzazioni minime necessarie per svolgere i propri compiti.

Si rivedano periodicamente le autorizzazioni degli utenti e le si aggiorni se necessario.

Gli utenti che non hanno più bisogno di accedere al database siano prontamente revocati.

La revisione regolare del controllo degli accessi e delle autorizzazioni può ridurre il rischio che utenti non autorizzati accedano o modifichino le informazioni sensibili del database.

In conclusione, la gestione degli errori e il monitoraggio delle prestazioni sono aspetti essenziali del lavoro con i database in Go. Una corretta gestione degli errori, l'utilizzo di strumenti di monitoraggio delle prestazioni e la protezione delle connessioni al database possono contribuire a rendere l'applicazione Go più affidabile, sicura e performante.

Le tecniche e le best practice discusse in questo articolo possono essere facilmente implementate nelle applicazioni costruite su AppMaster.io, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili che utilizzano Go per l'elaborazione dei dati backend.