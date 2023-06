गो और डेटाबेस का परिचय

गो, जिसे गोलांग के नाम से भी जाना जाता है, Google द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है जो समवर्ती प्रोग्रामिंग के लिए सरलता, दक्षता और मजबूत समर्थन पर जोर देती है। गो का डिज़ाइन दर्शन और शक्तिशाली मानक लाइब्रेरी इसे आधुनिक वेब एप्लिकेशन, एपीआई और माइक्रोसर्विसेज विकसित करने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है जिन्हें डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने की आवश्यकता होती है।

गो में डेटाबेस के साथ काम करने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे बेहतर प्रदर्शन, सुरक्षित कनेक्शन और कनेक्शन प्रबंधित करने और प्रश्नों को निष्पादित करने के लिए एक सीधा दृष्टिकोण। इस लेख में, हम Go को PostgreSQL के साथ कैसे कनेक्ट करें, इसके बारे में बात करके शुरुआत करेंगे, इसके बाद 'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज का अवलोकन करेंगे, जो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए गो का मानक पैकेज है।

Go को PostgreSQL से कनेक्ट करना

PostgreSQL एक शक्तिशाली, ओपन-सोर्स ऑब्जेक्ट-रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है जो ACID अनुपालन, समवर्ती लेनदेन के लिए समर्थन और अत्यधिक एक्स्टेंसिबल आर्किटेक्चर जैसी उन्नत सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। Go कुछ पुस्तकालयों की सहायता से PostgreSQL डेटाबेस से आसानी से जुड़ सकता है।

Go को PostgreSQL से जोड़ने के लिए, आपको PostgreSQL ड्राइवर के साथ अंतर्निहित 'डेटाबेस/sql' पैकेज का उपयोग करना होगा जो Go और डेटाबेस के बीच संचार को संभालता है। 'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज डेटाबेस के साथ काम करने के लिए एक सामान्य, डेटाबेस-अज्ञेयवादी इंटरफ़ेस प्रदान करता है, और PostgreSQL ड्राइवर PostgreSQL के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यान्वयन विवरण को संभालता है।

गो के लिए एक लोकप्रिय PostgreSQL ड्राइवर 'pq' है। आरंभ करने के लिए, आपको 'pq' ड्राइवर स्थापित करना होगा:

go get github.com/lib/pq

इसके बाद, अपने गो एप्लिकेशन में 'डेटाबेस/एसक्यूएल' और 'पीक्यू' पैकेज आयात करें:

import ( "database/sql" _ "github.com/lib/pq" )

ध्यान दें कि हम "अप्रयुक्त आयात" त्रुटि से बचने के लिए 'पीक्यू' पैकेज को आयात करने के लिए रिक्त पहचानकर्ता (_) का उपयोग करते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता केवल इसके दुष्प्रभावों ('डेटाबेस/एसक्यूएल' के साथ ड्राइवर को पंजीकृत करने) के लिए होती है।

अब, आप उचित कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ 'sql.Open' फ़ंक्शन को कॉल करके अपने PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं:

db, err := sql.Open("postgres", "user=username password=password host=localhost dbname=mydb sslmode=disable") if err != nil { log.Fatalf("Error: Unable to connect to database: %v", err) } defer db.Close()

उपरोक्त उदाहरण में, हम 'sql.Open' फ़ंक्शन को एक कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ प्रदान करते हैं जिसमें PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। अपने डेटाबेस के लिए 'उपयोगकर्ता नाम', 'पासवर्ड' और 'mydb' को उचित मानों से बदलना सुनिश्चित करें। 'sslmode=disable' पैरामीटर कनेक्शन के लिए SSL को अक्षम कर देता है; उत्पादन उपयोग के लिए, आपको सुरक्षित संचार के लिए एसएसएल को सक्षम करने पर विचार करना चाहिए।

'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज का उपयोग करना

'डेटाबेस/एसक्यूएल' एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए गो में मानक पैकेज है। पैकेज डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक सरल, अमूर्त इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे पोर्टेबल और रखरखाव योग्य कोड लिखना आसान हो जाता है। यहां 'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को करने का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

प्रश्नों का निष्पादन

एक बार जब आप अपने डेटाबेस से जुड़ जाते हैं, तो आप 'db.Query' और 'db.QueryRow' विधियों का उपयोग करके SQL क्वेरी निष्पादित कर सकते हैं। 'db.Query' विधि एक 'sql.Rows' मान लौटाती है जिसे आप क्वेरी परिणाम प्राप्त करने के लिए पुनरावृत्त कर सकते हैं:

rows, err := db.Query("SELECT id, name FROM users") if err != nil { log.Fatalf("Error: Unable to execute query: %v", err) } defer rows.Close() for rows.Next() { var id int64 var name string rows.Scan(&id, &name) fmt.Printf("User ID: %d, Name: %s

", id, name) }

यदि आप परिणाम में केवल एक पंक्ति की अपेक्षा करते हैं, तो आप 'db.QueryRow' विधि का उपयोग कर सकते हैं। विधि एक 'sql.Row' मान लौटाती है जिसे आप सीधे स्कैन कर सकते हैं:

var id int64 var name string row := db.QueryRow("SELECT id, name FROM users WHERE id = $1", userID) if err := row.Scan(&id, &name); err == sql.ErrNoRows { fmt.Println("User not found") } else if err != nil { log.Fatalf("Error: Unable to execute query: %v", err) } else { fmt.Printf("User ID: %d, Name: %s

", id, name) }

अद्यतन और सम्मिलन निष्पादित करना

अपडेट निष्पादित करने या स्टेटमेंट डालने के लिए, आप 'db.Exec' विधि का उपयोग कर सकते हैं। 'db.Exec' विधि एक SQL कथन लेती है और किसी भी त्रुटि के साथ एक 'sql.Result' मान लौटाती है:

result, err := db.Exec("UPDATE users SET email = $1 WHERE id = $2", email, userID) if err != nil { log.Fatalf("Error: Unable to execute update: %v", err) } affectedRows, _ := result.RowsAffected() fmt.Printf("Updated %d rows

", affectedRows)

'Sql.Result' मान अपडेट या इंसर्ट ऑपरेशन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, जैसे प्रभावित पंक्तियों की संख्या या अंतिम डाली गई आईडी।

'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज गो में डेटाबेस के साथ काम करने के लिए कार्यात्मकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें तैयार विवरण, लेनदेन और बहुत कुछ शामिल है। हालांकि यह कुछ तृतीय-पक्ष पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे अधिक अभिव्यंजक क्वेरी क्षमताएं या उन्नत सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन यह गो में डेटाबेस के साथ काम करने के लिए एक मूलभूत पैकेज बना हुआ है।

तृतीय-पक्ष पुस्तकालयों का उपयोग करना

जबकि मानक 'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान करता है, तृतीय-पक्ष लाइब्रेरी अतिरिक्त सुविधाएँ, बेहतर प्रदर्शन और अधिक अभिव्यंजक क्वेरी क्षमताएं प्रदान कर सकती हैं। इस अनुभाग में, हम गो में डेटाबेस के साथ काम करने के लिए कुछ लोकप्रिय तृतीय-पक्ष लाइब्रेरी और उनके लाभों पर चर्चा करेंगे:

GORM : GORM (गो ऑब्जेक्ट-रिलेशनल मैपर) गो के लिए एक ORM लाइब्रेरी है जो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने का एक सरल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। GORM PostgreSQL, MySQL, SQLite और Microsoft SQL सर्वर सहित विभिन्न SQL डेटाबेस का समर्थन करता है। GORM के साथ, आप अभिव्यंजक और टाइप-सुरक्षित प्रश्न लिख सकते हैं, स्कीमा माइग्रेशन स्वचालित कर सकते हैं और डेटाबेस लेनदेन प्रबंधित कर सकते हैं। GORM स्ट्रक्चर टैग का उपयोग करके विभिन्न तालिकाओं में संबंधित रिकॉर्ड को प्रीलोड करने, क्वेरी करने और अपडेट करने के लिए भी समर्थन प्रदान करता है। sqlx : sqlx 'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज का एक विस्तार है जो गो की मुहावरेदार प्रथाओं के साथ अधिक उन्नत सुविधाएँ और बेहतर एकीकरण प्रदान करता है। sqlx जटिल क्वेरी परिदृश्यों को आसानी से संभाल सकता है, जिससे आप क्वेरी परिणामों को गो स्ट्रक्चर्स में मैप कर सकते हैं, बल्क इंसर्ट कर सकते हैं, और JSON डेटा प्रकारों को सीधे कस्टम गो प्रकारों में डिसेरलाइज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसक्यूएलएक्स लेनदेन और तैयार विवरणों के साथ काम करने के लिए उपयोगिताओं के साथ-साथ एसक्यूएल क्वेरीज़ के निर्माण और निष्पादन के लिए एक शक्तिशाली क्वेरी बिल्डर प्रदान करता है। pgx : pgx एक शुद्ध-गो PostgreSQL ड्राइवर और टूलकिट है जिसका उद्देश्य उच्च-प्रदर्शन और पूर्ण PostgreSQL सुविधा समर्थन प्रदान करना है। 'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज और 'पीक्यू' की तुलना में, पीजीएक्स बेहतर प्रदर्शन, कनेक्शन सेटिंग्स पर अधिक नियंत्रण और पोस्टग्रेएसक्यूएल सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए समर्थन प्रदान करता है। पीजीएक्स के साथ, आप PostgreSQL की उन्नत सुविधाओं जैसे JSON डेटा प्रकार, सुनें/सूचित करें, बाइनरी कॉलम मान और बड़े ऑब्जेक्ट स्टोरेज का लाभ उठा सकते हैं।

गो में डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए किसी तृतीय-पक्ष लाइब्रेरी का चयन करते समय अपनी परियोजना आवश्यकताओं, प्रदर्शन लक्ष्यों और जटिलता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पुस्तकालय अपनी अनूठी शक्तियों और व्यापार-बंदों के साथ आता है, इसलिए एक सूचित निर्णय लेने के लिए दस्तावेज़ीकरण, सामुदायिक समर्थन और वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों का मूल्यांकन करना सुनिश्चित करें।

समवर्ती और कनेक्शन पूलिंग

गो की खूबियों में से एक इसका समवर्ती मॉडल है, जो गोरोइन और चैनलों के शीर्ष पर बनाया गया है। यह मॉडल कई समवर्ती कार्यों के कुशल संचालन की अनुमति देता है, जिससे यह वेब अनुप्रयोगों, एपीआई और कई डेटाबेस कनेक्शनों को संभालने वाले माइक्रोसर्विसेज के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है। गो की समवर्ती क्षमताओं से लाभ उठाने के लिए, उचित कनेक्शन पूलिंग और समवर्ती प्रबंधन आवश्यक है।

कनेक्शन पूलिंग खुले डेटाबेस कनेक्शन के एक पूल को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है जिसे कई समवर्ती ग्राहकों के बीच साझा और पुन: उपयोग किया जाता है। कनेक्शन पूलिंग का उपयोग करके, आप अपने एप्लिकेशन के प्रदर्शन और स्केलेबिलिटी में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुरोध के साथ कनेक्शन खोलना और बंद करना समय लेने वाली और संसाधन-गहन दोनों है।

'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज डिफ़ॉल्ट रूप से अंतर्निहित कनेक्शन पूलिंग प्रदान करता है। 'डेटाबेस/एसक्यूएल' का उपयोग करते समय, आप प्रदर्शन को अनुकूलित करने और संसाधन उपयोग को कम करने के लिए कनेक्शन पूल गुणों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे खुले कनेक्शन की अधिकतम संख्या, अधिकतम निष्क्रिय कनेक्शन और कनेक्शन समाप्ति:

db, err := sql.Open("postgres", "user=pqtest dbname=pqtest sslmode=verify-full") if err != nil { log.Fatal(err) } // Set the maximum number of open connections db.SetMaxOpenConns(100) // Set the maximum number of idle connections db.SetMaxIdleConns(25) // Set the connection expiration time db.SetConnMaxLifetime(5 * time.Minute)

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कनेक्शन पूलिंग सेटिंग्स को आपके एप्लिकेशन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सर्वर संसाधनों, डेटाबेस प्रदर्शन और अपेक्षित अनुरोध लोड जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए ट्यून किया जाना चाहिए।

लेन-देन का प्रबंधन

डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों में लेन-देन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो डेवलपर्स को संचालन की एक श्रृंखला को एक साथ समूहीकृत करके डेटा अखंडता और स्थिरता बनाए रखने की अनुमति देता है। लेन-देन ACID गुणों (परमाणुता, संगति, अलगाव और स्थायित्व) का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑपरेशन या तो सफल होते हैं या समग्र रूप से विफल होते हैं।

गो में, आप लेनदेन को प्रबंधित करने के लिए 'डेटाबेस/एसक्यूएल' पैकेज का उपयोग कर सकते हैं। नया लेन-देन शुरू करने के लिए, अपने डेटाबेस कनेक्शन पर 'प्रारंभ' विधि को कॉल करें:

tx, err := db.Begin() if err != nil { log.Fatal(err) }

एक बार जब आपके पास लेन-देन ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो आप लेन-देन के भीतर संचालन करने के लिए उस पर 'Exec' या 'क्वेरी' तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप एक नियमित डेटाबेस कनेक्शन के साथ करते हैं:

_, err = tx.Exec("UPDATE users SET balance = balance - 100 WHERE id = 1") if err != nil { // Rollback the transaction if an error occurs tx.Rollback() log.Fatal(err) } _, err = tx.Exec("INSERT INTO transactions (user_id, amount) VALUES (1, -100)") if err != nil { // Rollback the transaction if an error occurs tx.Rollback() log.Fatal(err) }

लेन-देन करने और डेटाबेस में परिवर्तन जारी रखने के लिए, 'कमिट' विधि को कॉल करें:

err = tx.Commit() if err != nil { log.Fatal(err) }

त्रुटियों के मामले में, आपको लेनदेन को रद्द करने और उसमें किए गए किसी भी बदलाव को वापस करने के लिए 'रोलबैक' विधि का उपयोग करना चाहिए:

err = tx.Rollback() if err != nil { log.Fatal(err) }

लेन-देन का प्रबंधन उन परिदृश्यों में महत्वपूर्ण है जहां डेटा स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे वित्तीय प्रणाली या बहु-चरणीय प्रक्रियाएं। अपने गो एप्लिकेशन में लेनदेन का उपयोग कब करना है, इस पर सावधानीपूर्वक विचार करें और अपने एप्लिकेशन की स्थिरता और डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करें।

अंत में, यह उल्लेखनीय है कि ऐपमास्टर जैसे प्लेटफ़ॉर्म अपने जेनरेट किए गए एप्लिकेशन में लेनदेन और समवर्तीता के लिए अंतर्निहित समर्थन प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके एप्लिकेशन मजबूत प्रदर्शन और विश्वसनीय डेटा प्रबंधन से लाभान्वित होते हैं।

त्रुटियों को संभालना और प्रदर्शन की निगरानी करना

त्रुटियों को प्रबंधित करना और प्रदर्शन की निगरानी करना गो में डेटाबेस के साथ काम करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस अनुभाग में, हम आपके गो डेटाबेस कोड को अनुकूलित करने और संभावित मुद्दों की पहचान करने के लिए त्रुटि प्रबंधन तंत्र और कुछ प्रदर्शन निगरानी टूल का पता लगाएंगे।

गो में हैंडलिंग में त्रुटि

गो error इंटरफ़ेस के आधार पर एक सरल त्रुटि प्रबंधन पैटर्न का उपयोग करता है। वे फ़ंक्शन जो त्रुटि उत्पन्न कर सकते हैं, त्रुटि प्रकार का मान उनके अंतिम रिटर्न मान के रूप में लौटाते हैं। त्रुटियों को संभालने के लिए, आप मुहावरेदार if err != nil पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं।

डेटाबेस के साथ काम करते समय, विभिन्न त्रुटियाँ हो सकती हैं, जैसे कनेक्शन समस्याएँ, अमान्य क्वेरीज़, या लेनदेन के दौरान टकराव। इन त्रुटियों को शालीनता से संभालना और उचित प्रतिक्रिया प्रदान करना या त्रुटि प्रकार के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक है।

rows, err := db.Query("SELECT * FROM users") if err != nil { log.Printf("Error querying users: %v

", err) return } defer rows.Close() for rows.Next() { var user User err := rows.Scan(&user.ID, &user.Name, &user.Email) if err != nil { log.Printf("Error scanning user: %v

", err) continue } fmt.Printf("User: %v

", user) } if err := rows.Err(); err != nil { log.Printf("Error iterating users: %v

", err) }

उपरोक्त उदाहरण में, हम विभिन्न चरणों में त्रुटियों को संभालते हैं: डेटाबेस से पूछताछ करना, पंक्ति डेटा को स्कैन करना, और पंक्तियों के माध्यम से पुनरावृत्ति करना। आपके गो डेटाबेस कोड की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित त्रुटि प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

प्रदर्शन निगरानी उपकरण

प्रदर्शन को अनुकूलित करना और आपके गो डेटाबेस कोड में संभावित बाधाओं की पहचान करना महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है, खासकर बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों से निपटने के दौरान। गो में प्रदर्शन की निगरानी के लिए कुछ सामान्य उपकरणों में शामिल हैं:

pprof: गो में आपके कोड में प्रदर्शन समस्याओं की प्रोफाइलिंग और निदान के लिए अंतर्निहित pprof पैकेज शामिल है। यह बाधाओं की पहचान करने और आपके डेटाबेस इंटरैक्शन को अनुकूलित करने में मदद के लिए सीपीयू प्रोफाइलिंग, मेमोरी प्रोफाइलिंग और कई विज़ुअलाइज़ेशन विकल्प प्रदान करता है। import ( "net/http" _ "net/http/pprof" ) func main() { go func() { log.Println(http.ListenAndServe("localhost:6060", nil)) }() // Your database code here }

गो में आपके कोड में प्रदर्शन समस्याओं की प्रोफाइलिंग और निदान के लिए अंतर्निहित पैकेज शामिल है। यह बाधाओं की पहचान करने और आपके डेटाबेस इंटरैक्शन को अनुकूलित करने में मदद के लिए सीपीयू प्रोफाइलिंग, मेमोरी प्रोफाइलिंग और कई विज़ुअलाइज़ेशन विकल्प प्रदान करता है। गो बेंचमार्क: आप अपने डेटाबेस संचालन के प्रदर्शन को मापने के लिए अंतर्निहित testing पैकेज का उपयोग करके बेंचमार्क परीक्षण बना सकते हैं। ये बेंचमार्क आपको विभिन्न क्वेरी रणनीतियों या डेटाबेस लाइब्रेरी की दक्षता का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। func BenchmarkQuery(b *testing.B) { db := setupDatabase() defer db.Close() b.ResetTimer() for i := 0; i < bN; i++ { _, err := db.Query("SELECT * FROM users") if err != nil { b.Fatal(err) } } }

आप अपने डेटाबेस संचालन के प्रदर्शन को मापने के लिए अंतर्निहित पैकेज का उपयोग करके बेंचमार्क परीक्षण बना सकते हैं। ये बेंचमार्क आपको विभिन्न क्वेरी रणनीतियों या डेटाबेस लाइब्रेरी की दक्षता का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। तृतीय-पक्ष लाइब्रेरी: कई तृतीय-पक्ष लाइब्रेरी, जैसे डेटाडॉग या प्रोमेथियस, गो अनुप्रयोगों के लिए उन्नत निगरानी समाधान प्रदान करते हैं। ये लाइब्रेरी आपके गो डेटाबेस कोड प्रदर्शन और संसाधन उपयोग की निगरानी में मदद करने के लिए अधिक व्यापक अंतर्दृष्टि और एकीकरण विकल्प प्रदान करती हैं।

डेटाबेस कनेक्शन सुरक्षित करना

किसी भी गो एप्लिकेशन विकास प्रक्रिया में अपने डेटाबेस कनेक्शन को सुरक्षित करना एक आवश्यक कदम है। उचित सुरक्षा प्रथाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि संवेदनशील डेटा अनधिकृत पहुंच या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से सुरक्षित है। इस अनुभाग में, हम गो में आपके डेटाबेस कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए कुछ तरीकों का पता लगाएंगे।

एसएसएल/टीएलएस के साथ कनेक्शन एन्क्रिप्ट करें

आपके गो एप्लिकेशन और आपके डेटाबेस के बीच ट्रांसमिशन के दौरान आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एसएसएल/टीएलएस के साथ एन्क्रिप्टेड कनेक्शन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्ट करते समय, आप pq ड्राइवर का उपयोग करके SSL/TLS सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

db, err := sql.Open("postgres", "user=admin password=mysecretpassword dbname=mydb sslmode=require") if err != nil { log.Fatal("Failed to open a database connection: ", err) } defer db.Close()

उपरोक्त उदाहरण में, हमने एन्क्रिप्टेड कनेक्शन को require करने के लिए sslmode सेट किया है। आप अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर अन्य मानों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि prefer या verify-full ।

प्रमाणीकरण तंत्र का प्रयोग करें

सुरक्षित पासवर्ड भंडारण और हैशिंग जैसे उचित प्रमाणीकरण तंत्र को लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पास ही आपके डेटाबेस तक पहुंच है। गो और डेटाबेस के साथ काम करते समय, निम्नलिखित सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करें:

अपने डेटाबेस में कभी भी प्लेनटेक्स्ट पासवर्ड स्टोर न करें। इसके बजाय, पासवर्ड को संग्रहीत करने से पहले उसे हैश करने के लिए bcrypt या scrypt जैसे मजबूत क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शन का उपयोग करें।

उपयोगकर्ताओं को अपने कार्य करने के लिए आवश्यक कम से कम विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण का उपयोग करें।

अपने एप्लिकेशन कोड में क्रेडेंशियल्स या संवेदनशील जानकारी को हार्ड-कोड न करें। डेटाबेस क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए पर्यावरण चर या कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों का उपयोग करें।

पहुँच नियंत्रण और अनुमतियाँ प्रबंधित करें

सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपके डेटाबेस उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच और अनुमतियों का दायरा सीमित करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करें कि:

प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास अपने कार्य करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अनुमतियाँ हैं।

आप समय-समय पर उपयोगकर्ता अनुमतियों की समीक्षा करते हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें अपडेट करते हैं।

जिन उपयोगकर्ताओं को अब डेटाबेस तक पहुंच की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाता है।

नियमित रूप से पहुंच नियंत्रण और अनुमतियों की समीक्षा करने से अनधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा आपके डेटाबेस में संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने या उसे संशोधित करने का जोखिम कम हो सकता है।

निष्कर्षतः, त्रुटियों से निपटना और प्रदर्शन की निगरानी करना गो में डेटाबेस के साथ काम करने के आवश्यक पहलू हैं। उचित त्रुटि प्रबंधन, प्रदर्शन निगरानी उपकरणों का उपयोग, और डेटाबेस कनेक्शन को कुशलतापूर्वक सुरक्षित करना अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और प्रदर्शन करने वाले गो एप्लिकेशन में योगदान कर सकता है।

इस लेख में चर्चा की गई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को AppMaster.io पर निर्मित अनुप्रयोगों में आसानी से लागू किया जा सकता है, जो बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन बनाने के लिए एक शक्तिशाली नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म है जो बैकएंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए गो का उपयोग करता है।