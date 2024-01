Astro Web Framework 4.1 présente de nouvelles fonctionnalités, notamment des règles d'audit d'accessibilité

Dans son effort continu pour faire du Web une plate-forme plus accessible et plus bénéfique pour tous, le Astro web framework a publié sa version 4.1 le 4 janvier, qui apporte un nouvel ensemble de fonctionnalités sur la table. Ces mises à niveau de fonctionnalités incluent de nouvelles règles d'audit d'accessibilité, la possibilité d'encodage et de décodage personnalisés des cookies et une option améliorée dans la directive client:visible.

Avec ses origines sur GitHub, Astro s'est taillé une niche en tant que cadre incontournable pour créer des sites Web rapides et riches en contenu, des applications Web dynamiques et des API de serveur robustes. La nouvelle version 4.1 d'Astro poursuit cette mission en introduisant deux nouvelles règles d'audit dans sa barre d'outils de développement. Ces règles alertent les développeurs sur les attributs ARIA (Accessible Rich Internet Applications) non pris en charge et signalent les attributs manquants qui sont par ailleurs essentiels pour le rôle ARIA.

Une autre amélioration significative de la version 4.1 d'Astro concerne la directive client:visible. Les développeurs peuvent désormais utiliser une option rootmargin, qui leur permet de spécifier une marge autour de la fenêtre pour les calculs de visibilité. Cette mise à jour utile permet aux composants d'être hydratés à proximité de la fenêtre, évitant ainsi d'avoir à attendre qu'ils soient visibles.

De plus, la dernière version est livrée avec une fonction de personnalisation pour l'encodage et le décodage des cookies set-and-get. Par exemple, les développeurs peuvent désormais désactiver le codage par défaut pour encodeURIComponent chaque fois qu'ils incorporent une URL dans un cookie, en fonction de leurs besoins.

Pour obtenir une vue complète des dernières améliorations et de leurs implications, les développeurs peuvent accéder aux notes de version Astro 4.1 directement via GitHub. La version actuelle s'appuie sur les succès de la version précédente, Astro 4.0, introduite le 5 décembre 2023. La mise à jour précédente présentait des temps de construction plus rapides, de nouvelles API et un outil révolutionnaire pour les environnements de développement locaux.

La Astro framework community a fait partie intégrante de la vulgarisation de l'architecture frontale des « îles ». Ce style aide les développeurs à éviter les modèles JavaScript monolithiques et est connu pour sa base de code évolutive et efficace.

À mesure que le paysage technologique continue d'évoluer, les plates-formes comme Astro continuent d'innover, permettant aux développeurs de logiciels du monde entier de créer plus efficacement des plates-formes de haute qualité et riches en contenu. Pour les développeurs débutants et professionnels cherchant à tirer parti d'avantages similaires mais dans un environnement no-code, des plates-formes comme AppMaster, qui permettent aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier (via des processus métiers), entre autres tâches, peuvent constituer un excellent outil. alternative.