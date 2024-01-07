يقدم Astro Web Framework 4.1 ميزات جديدة بما في ذلك قواعد تدقيق إمكانية الوصول

في سعيه المستمر لجعل الويب منصة أكثر سهولة وإفادة للجميع، أصدر Astro web framework نسخته 4.1 في 4 يناير، والتي توفر مجموعة جديدة من الميزات على الطاولة. تتضمن ترقيات الميزات هذه قواعد جديدة لتدقيق إمكانية الوصول، والقدرة على التشفير المخصص وفك تشفير ملفات تعريف الارتباط، وخيار محسّن في العميل: التوجيه المرئي.

من خلال أصولها على GitHub ، ابتكرت Astro مكانة خاصة بها كإطار عمل لبناء مواقع ويب سريعة وغنية بالمحتوى وتطبيقات ويب ديناميكية وواجهات برمجة تطبيقات خادم قوية. يعزز الإصدار 4.1 الجديد من Astro هذه المهمة من خلال تقديم قاعدتين جديدتين للتدقيق في شريط أدوات التطوير الخاص به. تنبه هذه القواعد المطورين بشأن سمات ARIA (تطبيقات الإنترنت الغنية التي يمكن الوصول إليها) غير المدعومة وتضع علامة على السمات المفقودة التي تعتبر ضرورية لدور ARIA.

تحسين هام آخر في إصدار Astro 4.1 يتعلق بالعميل: التوجيه المرئي. يمكن للمطورين الآن استخدام خيار الهامش الجذري، والذي يسمح لهم بتحديد هامش حول إطار العرض لحسابات الرؤية. يمكّن هذا التحديث المفيد من ترطيب المكونات بالقرب من إطار العرض، مما يؤدي إلى تجاوز الحاجة إلى الانتظار حتى تصبح مرئية.

علاوة على ذلك، يأتي الإصدار الأخير مزودًا بميزة التخصيص لتشفير وفك تشفير ملفات تعريف الارتباط المحددة والحصول عليها. على سبيل المثال، يمكن للمطورين الآن إلغاء الاشتراك في التشفير الافتراضي لـ encodeURIComponent عندما يقومون بدمج عنوان URL في ملف تعريف الارتباط، وفقًا لاحتياجاتهم.

للحصول على رؤية شاملة لأحدث التحسينات وآثارها، يمكن للمطورين الوصول إلى ملاحظات إصدار Astro 4.1 مباشرةً عبر GitHub. يعتمد الإصدار الحالي على النجاحات التي حققها الإصدار السابق، Astro 4.0، الذي تم تقديمه في 5 ديسمبر 2023. وقد تميز التحديث السابق بأوقات إنشاء أسرع وواجهات برمجة تطبيقات جديدة وأداة رائدة لبيئات التطوير المحلية.

لقد كان Astro framework community جزءًا لا يتجزأ من الترويج لهندسة الواجهة الأمامية "للجزر". يساعد هذا النمط المطورين في تجنب أنماط JavaScript المتجانسة وهو معروف بقاعدة التعليمات البرمجية الفعالة والقابلة للتطوير.

مع استمرار تطور المشهد التكنولوجي، تستمر منصات مثل Astro في الابتكار، مما يمكّن مطوري البرامج في جميع أنحاء العالم من بناء منصات عالية الجودة وغنية بالمحتوى بشكل أكثر كفاءة وفعالية. بالنسبة للمبتدئين والمطورين المحترفين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا مماثلة ولكن في بيئة no-code ، يمكن أن تكون الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عبر عمليات الأعمال) من بين مهام أخرى، وسيلة ممتازة بديل.