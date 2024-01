Astro Web Framework 4.1 apresenta novos recursos, incluindo regras de auditoria de acessibilidade

Em seu esforço contínuo para tornar a web uma plataforma mais acessível e benéfica para todos, a Astro web framework lançou sua versão 4.1 em 4 de janeiro, que traz um novo conjunto de recursos para a mesa. Essas atualizações de recursos incluem novas regras de auditoria de acessibilidade, a capacidade de codificação e decodificação personalizadas de cookies e uma opção aprimorada na diretiva client:visible.

Com suas origens no GitHub, Astro conquistou um nicho para si mesmo como a estrutura ideal para a construção de sites rápidos e ricos em conteúdo, aplicativos da Web dinâmicos e APIs de servidor robustas. A nova versão 4.1 do Astro promove esta missão ao introduzir duas novas regras de auditoria em sua barra de ferramentas de desenvolvimento. Essas regras alertam os desenvolvedores sobre atributos ARIA (Aplicativos Ricos para Internet Acessíveis) não suportados e sinalizam atributos ausentes que, de outra forma, seriam essenciais para a função ARIA.

Outra melhoria significativa na versão 4.1 do Astro está relacionada à diretiva client:visible. Os desenvolvedores agora podem usar uma opção rootmargin, que permite especificar uma margem ao redor da janela de visualização para cálculos de visibilidade. Esta atualização útil permite que os componentes sejam hidratados próximos à janela de visualização, evitando a necessidade de esperar até que fiquem visíveis.

Além disso, a versão mais recente vem com um recurso de personalização para codificação e decodificação de cookies set-and-get. Por exemplo, os desenvolvedores agora podem optar por não usar a codificação padrão para encodeURIComponent sempre que incorporarem uma URL em um cookie, de acordo com suas necessidades.

Para obter uma visão abrangente das melhorias mais recentes e suas implicações, os desenvolvedores podem acessar as notas de lançamento Astro 4.1 diretamente no GitHub. A versão atual baseia-se no sucesso da versão anterior, Astro 4.0, lançada em 5 de dezembro de 2023. A atualização anterior apresentava tempos de construção mais rápidos, novas APIs e uma ferramenta inovadora para ambientes de desenvolvimento local.

A Astro framework community tem sido parte integrante da popularização da arquitetura frontend das 'ilhas'. Este estilo ajuda os desenvolvedores a evitar padrões JavaScript monolíticos e é conhecido por sua base de código escalonável e eficiente.

À medida que o cenário tecnológico continua a evoluir, plataformas como a Astro continuam a inovar, permitindo que desenvolvedores de software em todo o mundo construam plataformas ricas em conteúdo de alta qualidade de forma mais eficiente e eficaz. Para desenvolvedores iniciantes e profissionais que buscam aproveitar benefícios semelhantes, mas em um ambiente no-code, plataformas como AppMaster, que permite aos usuários criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios (via Processos de Negócios), entre outras tarefas, podem ser uma excelente alternativa.