Dans un geste récent qui a intrigué et réjoui de nombreux amateurs de technologie, la principale plateforme de médias sociaux Twitter a été autorisée par Apple à subir un processus de changement de marque surprenant et important. Cela inclut un changement de nom dans l'App Store, de "Twitter" à simplement "X" - une convention de dénomination à une seule lettre qui n'est généralement pas autorisée par le géant de la technologie.

Connu pour ses règles de modération strictes, Apple n'autorise généralement pas les développeurs à nommer leurs applications à l'aide d'un seul caractère. Toutefois, dans le cas présent, la plateforme de microblogging très utilisée a été exemptée des critères stipulés. Cela a suscité la curiosité de l'ensemble du secteur quant au raisonnement qui sous-tend l'exception faite pour X Corp, la société détenue par Elon Musk et anciennement connue sous le nom de Twitter.

Avant d'obtenir l'autorisation de changer de nom, Twitter a procédé à une série d'ajustements de ses comptes sociaux et de l'interface de l'application. Il a également changé la marque de ses applications iOS et Android, abandonnant le logo familier de l'oiseau et remplaçant les captures d'écran de l'App Store par celles présentant le logo "X" rafraîchissant. Toutefois, elle n'a pas pu modifier le nom de son application sur l'App Store en raison des restrictions imposées par Apple en matière de noms d'applications.

La difficulté liée au changement de nom de l'application provient de l'App Store Connect d'Apple, une interface conçue pour permettre aux développeurs de gérer leurs applications. Il est intéressant de noter que le portail a affiché une erreur lorsque les développeurs ont tenté de définir le nom de l'application en un seul caractère.

Pourtant, Twitter a réussi à surmonter cet obstacle lorsqu'Apple a finalement donné son feu vert au changement de nom. Cette décision inattendue d'Apple a relancé le débat sur les conventions de dénomination des applications et sur les exceptions prévues par la politique du géant de la technologie.

Le changement de nom de Twitter a également entraîné une modification du slogan de l'application : d'un "Let's talk" décontracté, on est passé à un "Blaze your glory !" ambitieux et stimulant. En outre, le changement de marque de Twitter sur Android n'a pas rencontré de résistance, et le changement de nom a été synchronisé avec le changement de logo.

