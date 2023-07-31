في خطوة أخيرة تركت العديد من المتحمسين للتكنولوجيا مفتونين وسعداء ، مُنحت منصة التواصل الاجتماعي الرائدة Twitter الإذن من Apple للخضوع لعملية إعادة تسمية مفاجئة وهامة. يتضمن ذلك تغيير الاسم في App Store من "Twitter" إلى "X" ببساطة - وهي عبارة عن اصطلاح تسمية مكون من حرف واحد لا يسمح به عملاق التكنولوجيا عادةً.

تشتهر Apple بقواعد الإشراف الصارمة ، وعادةً لا تسمح للمطورين بتسمية تطبيقاتهم بحرف واحد. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، تم استثناء منصة المدونات الصغيرة المستخدمة على نطاق واسع من المعايير المنصوص عليها. أثار هذا فضولًا في جميع أنحاء الصناعة حول السبب وراء استثناء X Corp. ، الشركة المملوكة لشركة Elon Musk والمعروفة رسميًا باسم Twitter.

قبل الحصول على الموافقة على تغيير الاسم ، أجرى Twitter سلسلة من التعديلات على حساباته الاجتماعية وواجهة العلامة التجارية للتطبيق. كما أعادت تسمية تطبيقاتها لنظامي التشغيل iOS و Android ، فابتعدت عن شعار الطيور المألوف واستبدلت لقطات شاشة App Store بتلك التي تعرض شعار "X" المحدث. ومع ذلك ، لم يتمكن في البداية من تعديل اسم التطبيق المدرج في متجر التطبيقات بسبب قيود اسم تطبيق Apple.

نشأت الصعوبة المحيطة بتغيير اسم التطبيق من App Store Connect من Apple ، وهي واجهة مصممة للسماح للمطورين بإدارة تطبيقاتهم. ومن المثير للاهتمام أن البوابة عرضت خطأً عندما حاول المطورون تعيين اسم التطبيق كحرف واحد.

ومع ذلك ، تمكن موقع Twitter من التغلب على هذه العقبة عندما أعطت Apple في النهاية الضوء الأخضر لتغيير الاسم. أشعلت هذه الخطوة غير المتوقعة من قبل شركة Apple مناقشات جديدة حول اصطلاحات تسمية التطبيقات واستثناءات سياسة عملاق التكنولوجيا.

جلب تغيير اسم Twitter أيضًا تحولًا في شعار التطبيق - من "Let's talk" غير الرسمية ، فقد تم تحويله إلى "Blaze your glory!". علاوة على ذلك ، لم تواجه إعادة تسمية Twitter على Android أي مقاومة ، وتزامن تغيير الاسم مع تغيير الشعار.

بينما يبقى أن نرى ما إذا كان إذن Apple الاستثنائي يشير إلى تغيير في قواعدها الصارمة لتسمية التطبيقات ، فإن الحادث يعمل على التأكيد على ديناميكيات الانسيابية المستمرة في صناعة التكنولوجيا. من المؤكد أن مثل هذه التطورات الجديدة ستلفت انتباه منصات مثل AppMaster ، المعروفة بمنصتها القوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال.

يلقي هذا التطوير بعض الضوء على الطرق الجديدة التي يمكن من خلالها للمنصات ، مثل AppMaster ، التنقل في تسمية التطبيقات والعلامات التجارية في رحلتهم لتقديم حلول وظيفية ومبتكرة لمستخدميها.