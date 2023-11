Le contenu présenté, dans le contexte de la conception de modèles, fait référence au placement bien visible d'éléments de contenu particuliers dans une application ou un site Web dans le but principal d'attirer l'attention et l'engagement des utilisateurs. Il peut s'agir d'articles écrits, de vidéos, d'images ou de tout autre type de média que le créateur de l'application ou du site Web juge important, remarquable ou particulièrement attrayant pour son public cible. En présentant ce contenu, les utilisateurs sont plus susceptibles d'interagir avec et d'apprécier la valeur fournie par l'application ou le site Web.

Dans une plate-forme de développement logiciel comme AppMaster, un outil no-code qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique métier, des API REST et endpoints Websocket pour les applications backend, Web et mobiles, le « contenu en vedette » joue un rôle essentiel dans l'amélioration. expérience utilisateur et atteindre les objectifs spécifiques d’une application ou d’un site Web. En mettant en œuvre stratégiquement le contenu présenté, les créateurs d'applications peuvent mettre l'accent sur les parcours utilisateur souhaités, promouvoir des actions spécifiques ou mettre en évidence du nouveau contenu pour encourager une utilisation et une exploration continues au sein de leur application.

Dans le contexte de la conception de modèles, le contenu présenté peut être mis en œuvre via diverses techniques, notamment :

Carrousel : une galerie rotative d'éléments de contenu en vedette, permettant aux utilisateurs de faire défiler plusieurs éléments de contenu sans quitter la page principale.

une galerie rotative d'éléments de contenu en vedette, permettant aux utilisateurs de faire défiler plusieurs éléments de contenu sans quitter la page principale. Affichage en grille ou en liste : présentation structurée de plusieurs éléments de contenu, organisés sous forme de grille ou de liste verticale, placés bien en évidence sur la page de destination ou la page principale.

présentation structurée de plusieurs éléments de contenu, organisés sous forme de grille ou de liste verticale, placés bien en évidence sur la page de destination ou la page principale. Éléments collants ou à position fixe : éléments de contenu qui restent dans une position constante pendant que les utilisateurs font défiler, garantissant que le contenu présenté est continuellement visible.

éléments de contenu qui restent dans une position constante pendant que les utilisateurs font défiler, garantissant que le contenu présenté est continuellement visible. Éléments extensibles ou animés : éléments de contenu qui interagissent avec les utilisateurs par le biais de mouvements ou se développent pour afficher des informations supplémentaires lorsqu'ils sont survolés ou cliqués.

éléments de contenu qui interagissent avec les utilisateurs par le biais de mouvements ou se développent pour afficher des informations supplémentaires lorsqu'ils sont survolés ou cliqués. Promotion de contenu contextuel : intégration d'éléments de contenu présentés dans des domaines spécifiques à l'utilisateur, tels que des recommandations ou des suggestions personnalisées.

Lorsque vous utilisez l'interface drag-and-drop d' AppMaster pour concevoir des applications Web et mobiles, il est essentiel de prendre en compte l'emplacement, la hiérarchie visuelle et la proéminence des éléments de contenu présenté. Ces choix de conception auront un impact direct sur l’expérience utilisateur globale et sur le succès des conversions ou des actions utilisateur souhaitées au sein de l’application. Un contenu bien présenté peut accroître l'engagement des utilisateurs, générer une augmentation du trafic ou des téléchargements et potentiellement augmenter les revenus grâce à la publicité ou aux achats intégrés.

Selon des recherches récentes et des statistiques du secteur, la mise en œuvre stratégique du contenu présenté peut avoir un impact significatif sur les performances des applications ou des sites Web. Certaines statistiques notables incluent :

La présentation de contenu vidéo sur les pages de destination du commerce électronique peut entraîner une augmentation de 86 % des conversions.

Une étude du Nielsen Norman Group a révélé que les utilisateurs passent 80 % plus de temps sur une page comportant des sections de contenu importantes que sur celles qui n'en ont pas.

Il a été démontré que les applications proposant des recommandations de contenu personnalisées suscitent un engagement des utilisateurs 2 à 3 fois plus élevé.

Ces statistiques soulignent l'importance du contenu présenté dans un contexte numérique moderne et la valeur qu'il peut apporter aux expériences d'applications Web, mobiles et back-end lorsqu'il est mis en œuvre efficacement.

AppMaster, en tant qu'environnement de développement intégré (IDE) complet qui accélère le processus de développement et élimine la dette technique, offre une plate-forme idéale pour concevoir des applications qui déploient efficacement des stratégies de contenu présenté. La capacité de générer rapidement de nouvelles itérations d'application permet de tester et d'optimiser en continu les emplacements de contenu présenté, les interfaces et les éléments visuels, garantissant ainsi aux développeurs de continuer à affiner leur approche pour maximiser l'engagement et les conversions. L'intégration transparente du développement d'applications backend, Web et mobiles par la plateforme permet également une approche unifiée du contenu présenté dans tous les domaines d'un projet, de l'infrastructure du serveur aux interfaces utilisateur.

En conclusion, le contenu présenté fait partie intégrante de la conception de modèles modernes et joue un rôle crucial dans la détermination du succès des applications et des sites Web dans la capture et le maintien de l'attention des utilisateurs. Lorsqu'il est mis en œuvre de manière stratégique à l'aide de la plateforme de développement no-code d' AppMaster, le contenu présenté peut améliorer considérablement l'expérience utilisateur, promouvoir les actions souhaitées par l'utilisateur et contribuer au succès global du projet.