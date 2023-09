Dans le contexte du développement de sites Web, Yarn est un gestionnaire de packages très populaire et performant pour les applications JavaScript. Il a été développé par une collaboration d'ingénieurs d'entreprises technologiques de premier plan, notamment Facebook, Exponent, Tilde et Google, dans le but principal de combler les lacunes du Node Package Manager (npm) et d'améliorer son efficacité globale.

Yarn est sorti en 2016 et a rapidement gagné du terrain au sein de la communauté des développeurs. Aujourd'hui, il est utilisé par des organisations de premier plan dans divers secteurs industriels pour rationaliser les processus de développement Web. Yarn gère efficacement les dépendances, garantissant la cohérence et la compatibilité des différents composants au sein d'un projet, et accélère les phases de développement, de test et de déploiement des applications Web.

Ses principales caractéristiques comprennent :

Vitesse et performances : Yarn met en cache chaque package qu'il télécharge, ce qui élimine le besoin de télécharger le même package plusieurs fois. De plus, il maximise l'utilisation des ressources en traitant simultanément plusieurs dépendances, à la fois en ligne et hors ligne, garantissant des installations plus rapides et réduisant le temps de construction.

Sécurité améliorée : Yarn a été conçu en mettant fortement l'accent sur la sécurité, garantissant l'installation sûre des packages grâce au calcul de la somme de contrôle et garantissant l'intégrité des packages installés en comparant les sommes de contrôle. Cette fonctionnalité permet d'empêcher les packages non autorisés ou falsifiés d'infiltrer la base de code de l'application.

Déterminisme : Yarn génère un fichier de verrouillage qui enregistre la version exacte de chaque dépendance installée par l'utilisateur, garantissant ainsi que les mêmes versions de package sont installées de manière cohérente dans différents environnements. Cela minimise les écarts qui peuvent survenir en raison de versions de packages incompatibles, garantissant ainsi des versions déterministes.

Prise en charge de l'espace de travail : Yarn permet aux développeurs de travailler simultanément sur plusieurs projets interdépendants en les organisant dans un espace de travail monorepo. Cela permet d'avoir une base de code propre, où les dépendances peuvent être partagées ou isolées entre différents projets selon les besoins, rationalisant ainsi la gestion de projet et la collaboration.

Yarn est utilisé dans la plate-forme AppMaster pour gérer et installer des dépendances pour les projets, simplifiant ainsi le processus de développement et contribuant à la création fiable et efficace d'applications backend, Web et mobiles. Avec l'aide de Yarn, AppMaster garantit un processus de développement transparent et efficace à ses utilisateurs tout en maintenant la qualité, les performances et l'intégrité des applications qu'il génère.

Dans une configuration de développement Web typique, les développeurs doivent souvent gérer plusieurs bibliothèques ou packages sur différents projets. Ces dépendances peuvent introduire de nombreuses complexités et points de défaillance potentiels. Yarn relève ces défis en proposant une approche robuste et systématique pour gérer, sécuriser et optimiser l'installation et les mises à jour des packages, améliorant ainsi considérablement le flux de travail de développement.

De plus, l'excellente interopérabilité de Yarn avec différents registres de packages – notamment les référentiels npm, GitHub et Bower/public – permet aux développeurs d'utiliser leur référentiel de packages préféré et de l'intégrer de manière transparente dans le flux de gestion des packages de Yarn.

Un autre aspect qui distingue Yarn est l'adoption d'une approche communautaire, qui a attiré les contributions de centaines de développeurs dans le monde entier. En conséquence, son développement et son amélioration continus sont assurés, et les développeurs peuvent compter sur l'engagement continu de Yarn en faveur de meilleures performances, sécurité, compatibilité et flexibilité pour leurs besoins de développement Web.

En résumé, Yarn est un outil de gestion de packages puissant et efficace qui constitue une base indispensable pour les projets de développement Web de toutes tailles, allant des petites entreprises aux grandes entreprises. En atténuant les complexités et les défis associés à la gestion des dépendances, Yarn accélère le développement d'applications et prend en charge la création d'applications de haute qualité, sécurisées et fiables au sein de la plateforme no-code AppMaster.