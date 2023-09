Nel contesto dello sviluppo di siti Web, Yarn è un gestore di pacchetti molto popolare e ad alte prestazioni per applicazioni JavaScript. È stato sviluppato da una collaborazione di ingegneri di aziende tecnologiche leader, tra cui Facebook, Exponent, Tilde e Google, con l'obiettivo principale di risolvere le carenze del Node Package Manager (npm) e migliorarne l'efficienza complessiva.

Yarn è stato rilasciato nel 2016 e ha rapidamente guadagnato terreno all'interno della comunità degli sviluppatori. Oggi viene utilizzato da organizzazioni di alto livello in diversi settori verticali per semplificare i processi di sviluppo web. Yarn gestisce in modo efficiente le dipendenze, garantendo la coerenza e la compatibilità dei vari componenti all'interno di un progetto e accelera le fasi di sviluppo, test e distribuzione delle applicazioni web.

Le sue caratteristiche salienti includono:

Velocità e prestazioni: Yarn memorizza nella cache ogni pacchetto scaricato, eliminando la necessità di scaricare lo stesso pacchetto più di una volta. Inoltre, massimizza l'utilizzo delle risorse elaborando più dipendenze contemporaneamente, sia online che offline, garantendo installazioni più veloci e riducendo i tempi di creazione.

Sicurezza migliorata: Yarn è stato progettato con una forte enfasi sulla sicurezza, garantendo l'installazione sicura dei pacchetti attraverso il calcolo del checksum e garantendo l'integrità dei pacchetti installati confrontando i checksum. Questa funzionalità aiuta a impedire che pacchetti non autorizzati o manomessi si infiltrino nel codebase dell'applicazione.

Determinismo: Yarn genera un file di blocco che registra la versione esatta di ciascuna dipendenza installata dall'utente, garantendo che le stesse versioni del pacchetto siano installate in modo coerente in ambienti diversi. Ciò riduce al minimo le discrepanze che potrebbero verificarsi a causa di versioni dei pacchetti non corrispondenti, garantendo così build deterministiche.

Supporto dell'area di lavoro: Yarn consente agli sviluppatori di lavorare su più progetti interdipendenti contemporaneamente organizzandoli in uno spazio di lavoro monorepo. Ciò consente una base di codice pulita, in cui le dipendenze possono essere condivise o isolate tra diversi progetti secondo necessità, semplificando la gestione e la collaborazione dei progetti.

Yarn viene utilizzato nella piattaforma AppMaster per gestire e installare le dipendenze per i progetti, semplificando il processo di sviluppo e contribuendo alla creazione affidabile ed efficiente di applicazioni backend, web e mobili. Con l'aiuto di Yarn, AppMaster garantisce un processo di sviluppo fluido ed efficiente per i suoi utenti mantenendo la qualità, le prestazioni e l'integrità delle applicazioni che genera.

In una tipica configurazione di sviluppo web, agli sviluppatori viene spesso richiesto di gestire più librerie o pacchetti in vari progetti. Queste dipendenze possono introdurre numerose complessità e potenziali punti di errore. Yarn affronta queste sfide fornendo un approccio solido e sistematico per gestire, proteggere e ottimizzare l'installazione e gli aggiornamenti dei pacchetti, migliorando sostanzialmente il flusso di lavoro di sviluppo.

Inoltre, l'eccellente interoperabilità di Yarn con diversi registri di pacchetti, inclusi npm, GitHub e Bower/repository pubblici, consente agli sviluppatori di utilizzare il repository di pacchetti preferito e di integrarlo perfettamente nel flusso di lavoro di gestione dei pacchetti di Yarn.

Un altro aspetto che distingue Yarn è l'adozione di un approccio guidato dalla comunità, che ha attirato contributi da centinaia di sviluppatori in tutto il mondo. Di conseguenza, il suo sviluppo e miglioramento continui sono garantiti e gli sviluppatori possono fare affidamento sull'impegno costante di Yarn per migliorare prestazioni, sicurezza, compatibilità e flessibilità per le loro esigenze di sviluppo web.

In sintesi, Yarn è uno strumento di gestione dei pacchetti potente ed efficiente che fornisce una base indispensabile per progetti di sviluppo web di tutte le dimensioni, dalle piccole imprese alle grandi imprese. Mitigando le complessità e le sfide associate alla gestione delle dipendenze, Yarn accelera lo sviluppo delle applicazioni e supporta la creazione di applicazioni di alta qualità, sicure e affidabili all'interno della piattaforma no-code AppMaster.