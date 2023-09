Stakeholder-Interviews sind ein entscheidender Aspekt des User Experience (UX)- und Designprozesses und umfassen eine Reihe von Techniken und Methoden, die eingesetzt werden, um wertvolle Erkenntnisse, Feedback und Anforderungen von Stakeholdern auf verschiedenen Ebenen innerhalb einer Organisation zu sammeln. Zu diesen Stakeholdern gehören in der Regel interne Teammitglieder wie Produktmanager, Entwickler und Designer sowie externe Personen wie Kunden, Partner oder Endbenutzer. Das Hauptziel von Stakeholder-Interviews besteht darin, ein umfassendes Verständnis der Bedürfnisse, Erwartungen und potenziellen Herausforderungen der Stakeholder zu vermitteln, das letztendlich in das Design und die Entwicklung der jeweiligen Software, des Produkts oder der jeweiligen Dienstleistung einfließt.

Laut einem Bericht des Project Management Institute (PMI) aus dem Jahr 2017 kommt es bei 52 % der Projekte zu einer Ausweitung des Projektumfangs, was häufig auf mangelnde Klarheit hinsichtlich der Anforderungen der Stakeholder zurückzuführen ist. Durch ordnungsgemäß durchgeführte Stakeholder-Interviews kann das Risiko einer Ausweitung des Projektumfangs erheblich verringert werden und sichergestellt werden, dass jeder an einem Projekt beteiligte Einzelne ein klares Verständnis für das gewünschte Ergebnis hat. Dies ist besonders wichtig im Zusammenhang mit Plattformen wie AppMaster, einem leistungsstarken no-code Tool zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, bei denen Agilität und Geschwindigkeit der Entwicklung von größter Bedeutung sind.

Bei der Durchführung von Stakeholder-Interviews ist es wichtig, verschiedene Strategien anzuwenden, um genaue, umfassende und umsetzbare Informationen zu erhalten. Dazu können gehören:

Persönliche, ausführliche Interviews mit wichtigen Stakeholdern, um deren individuelle Perspektiven, Prioritäten und Erwartungen an das Projekt zu ermitteln.

Gruppeninterviews oder Workshops, die Diskussionen zwischen Stakeholdern mit unterschiedlichen Perspektiven fördern, um Gemeinsamkeiten festzustellen und Unterschiede auszugleichen.

Umfragen oder Fragebögen zur Erhebung von Daten zu Präferenzen, Werten und Meinungen von Stakeholdern, insbesondere wenn eine große Anzahl von Stakeholdern beteiligt ist.

Beobachtungen und Interaktionsanalysen ermöglichen die Identifizierung von Verhaltensmustern und das Verständnis von Benutzerabläufen im Kontext.

Erfolgreiche Stakeholder-Interviews erfordern eine gründliche Vorbereitung, einschließlich der Identifizierung der Stakeholder, der Entwicklung geeigneter Interviewfragen und der Berücksichtigung aller kulturellen, ethischen oder sozialen Faktoren, die sich auf die Qualität und Genauigkeit der erhaltenen Daten auswirken können. Eine genaue Dokumentation ist auch für die Verbreitung der Erkenntnisse der Stakeholder im gesamten Projektteam unerlässlich.

Designer bei AppMaster könnten beispielsweise Stakeholder-Interviews durchführen, um Anforderungen an ein neues Projektmanagement-Dashboard zu ermitteln, etwa um die gewünschte Sichtbarkeit des Projektstatus und -risikos, den Granularitätsgrad der präsentierten Informationen und die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Benutzerpersönlichkeiten zu verstehen. Die aus diesen Interviews gewonnenen Erkenntnisse würden dann in die Gestaltung und Entwicklung des Dashboards einfließen, um sicherzustellen, dass es den Erwartungen der Stakeholder entspricht und seine nahtlose Integration in die breitere AppMaster Plattform erleichtert.

Stakeholder-Interviews können iterativ sein, da sich Anforderungen und Erwartungen während des Entwicklungsprozesses weiterentwickeln oder ändern können. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, offene Kommunikationswege aufrechtzuerhalten und die Interviewstrategien bei Bedarf schnell anzupassen. Dies kann durch häufige, informelle Kontrollpunkte oder formeller durch geplante Meilensteinüberprüfungen erreicht werden. Eine regelmäßige Einbindung der Stakeholder ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Projektergebnisse den Anforderungen der Stakeholder entsprechen, was zu qualitativ hochwertigeren Ergebnissen und einer höheren Zufriedenheit der Stakeholder führt.

Der umfassende Ansatz von AppMaster bei der Anwendungsentwicklung, kombiniert mit einem umfassenden Verständnis der Stakeholder-Bedürfnisse, das durch Stakeholder-Interviews gewonnen wurde, gewährleistet die Bereitstellung hochwertiger, skalierbarer und robuster Softwarelösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen kleiner Unternehmen und Konzerne gleichermaßen gerecht werden. Durch die Einbeziehung von Stakeholder-Interviews als grundlegende Komponente des UX- und Designprozesses ist AppMaster besser in der Lage, intuitive, effiziente und effektive Anwendungen zu erstellen, die wirklich auf die Bedürfnisse und Erwartungen seiner Endbenutzer eingehen, und so seinen Wettbewerbsvorteil in der schnelllebigen Zeit aufrechtzuerhalten Welt der no-code Anwendungsentwicklung.