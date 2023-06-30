نجح الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Adobe ، Abhay Parasnis ، في دخول عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) من خلال مشروعه ، Typeface. تم إطلاقها في عام 2022 ، حيث تنجذب الشركة الناشئة نحو تطبيقات الأعمال التجارية ، وإنشاء محتوى مخصص يركز على العلامة التجارية على نطاق واسع.

بناءً على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية - وهي تقنية اكتسبت قوة دفع في ذلك الوقت - تصور باراسنيس نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي قادرًا على التخصيص المفرط للعلامات التجارية.

سرعان ما اكتسب Typeface شعبية كبيرة ، حيث حشد عملاء Fortune 500 وشراكات مع عمالقة التكنولوجيا مثل Salesforce و Google Cloud في عامها الأول. علاوة على ذلك ، تمكنت من كسب اهتمام كبير من المستثمرين ، مما أدى إلى تمويل كبير.

في الآونة الأخيرة ، أعلن Typeface عن الإغلاق الناجح لجولة Series B بقيمة 100 مليون دولار. بقيادة Salesforce Ventures وبدعم من Lightspeed Venture Partners و Madrona و GV (Google Ventures) و Menlo Ventures و M12 (Microsoft Venture Fund) ، أدت جولة التمويل إلى رفع قيمة الشركة الناشئة إلى مليار دولار ، مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال إلى 165 دولارًا مليون.

وفقًا لباراسنيس ، فإن ضخ رأس المال الجديد سيعزز التوسع في منصة Typeface بالإضافة إلى تحفيز نمو القوى العاملة في الشركة.

تم تصميم منصة Typeface لتشمل ثلاثة عناصر أساسية:

مركز محتوى يسهل على المستخدمين تحميل نصوص وصور "معتمدة من العلامة التجارية" لإنشاء محتوى خاص بالعلامة التجارية. آلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تسمى "Blend" تصمم المحتوى ليتماشى مع الصوت والأسلوب المتميزين للعلامة التجارية. "Flow" ، الذي يوفر قوالب ومهام سير عمل معدة مسبقًا لسهولة التكامل في التطبيقات والأنظمة الحالية.

باستخدام هذه العناصر ، يمكن لمتخصص تسويق المحتوى ، على سبيل المثال ، إنشاء منشور على Instagram ، مع استكمال صورة المنتج والتسمية التوضيحية ، مناسب للترويج لخط إنتاج جديد ، وكل ذلك باستخدام أصول معتمدة من العلامة التجارية.

في مشهد أعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي المليء بالذكاء الاصطناعي ، ينحت Typeface هويته المميزة من خلال التركيز الشديد على حوكمة العلامة التجارية والمحتوى الآمن والخصوصية. تضمن الشركة الناشئة نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لكل عميل ، مع الحفاظ على خصوصية أصولهم ونشاطهم.

أكد باراسنيس أن العملاء يمتلكون بالكامل جميع الأصول التي ينشئونها على المنصة. "يُحدث Typeface ثورة في الطريقة التي تقدم بها المؤسسات المحتوى ، مما يمكّن كل جانب من جوانب المؤسسة من تحقيق نتائج استثنائية بسرعة غير مسبوقة" ، قال.

يستفيد مشروع Typeface أيضًا من الاهتمام المتزايد بسرعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقًا لاستطلاع FreshBooks ، ذكر ما يقرب من ربع أصحاب الأعمال أنهم يستخدمون حاليًا أو يختبرون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، مع رغبة أكثر من 66٪ في تجربتها خلال العام المقبل.

تعكس نتائج المسح الاتجاه الملحوظ في شركات رأس المال الاستثماري ، كما هو مبين في تقرير PitchBook. يذكر التقرير أن شركات رأس المال المغامر عززت بشكل كبير حصصها في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي ، حيث استثمرت 4.8 مليار دولار و 4.5 مليار دولار في 2021 و 2022 على التوالي ، مقابل 408 ملايين دولار في 2018.

بالنظر إلى المستقبل ، يبدو أن أبهاي باراسنيس متفائل. ويرى أن التمويل سيخدم مهمة الشركة الناشئة المتمثلة في الابتكار والتوسع بسرعة لتلبية متطلبات المؤسسة المتميزة. وأضاف: "يعمل هذا التمويل كمحفز لخارطة طريق قوية للمنتج والتوسع في السوق ، مما يمكّن الشركات من إنشاء محتوى مخصص بسهولة في كل نقطة اتصال للعملاء ، بأمان ومن داخل تدفقات عمل المؤسسة الحالية".

قد تفكر أيضًا المؤسسات في السوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المصممة وفقًا لاحتياجاتها ، في AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code. يمكن أن يوفر AppMaster نظامًا بيئيًا شاملاً لتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يجعل إنشاء التطبيقات وإدارتها أكثر سلاسة من أي وقت مضى.