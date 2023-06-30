نجح الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Adobe ، Abhay Parasnis ، في دخول عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) من خلال مشروعه ، Typeface. تم إطلاقها في عام 2022 ، حيث تنجذب الشركة الناشئة نحو تطبيقات الأعمال التجارية ، وإنشاء محتوى مخصص يركز على العلامة التجارية على نطاق واسع.
بناءً على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية - وهي تقنية اكتسبت قوة دفع في ذلك الوقت - تصور باراسنيس نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي قادرًا على التخصيص المفرط للعلامات التجارية.
سرعان ما اكتسب Typeface شعبية كبيرة ، حيث حشد عملاء Fortune 500 وشراكات مع عمالقة التكنولوجيا مثل Salesforce و Google Cloud في عامها الأول. علاوة على ذلك ، تمكنت من كسب اهتمام كبير من المستثمرين ، مما أدى إلى تمويل كبير.
في الآونة الأخيرة ، أعلن Typeface عن الإغلاق الناجح لجولة Series B بقيمة 100 مليون دولار. بقيادة Salesforce Ventures وبدعم من Lightspeed Venture Partners و Madrona و GV (Google Ventures) و Menlo Ventures و M12 (Microsoft Venture Fund) ، أدت جولة التمويل إلى رفع قيمة الشركة الناشئة إلى مليار دولار ، مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال إلى 165 دولارًا مليون.
وفقًا لباراسنيس ، فإن ضخ رأس المال الجديد سيعزز التوسع في منصة Typeface بالإضافة إلى تحفيز نمو القوى العاملة في الشركة.
تم تصميم منصة Typeface لتشمل ثلاثة عناصر أساسية:
- مركز محتوى يسهل على المستخدمين تحميل نصوص وصور "معتمدة من العلامة التجارية" لإنشاء محتوى خاص بالعلامة التجارية.
- آلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تسمى "Blend" تصمم المحتوى ليتماشى مع الصوت والأسلوب المتميزين للعلامة التجارية.
- "Flow" ، الذي يوفر قوالب ومهام سير عمل معدة مسبقًا لسهولة التكامل في التطبيقات والأنظمة الحالية.
باستخدام هذه العناصر ، يمكن لمتخصص تسويق المحتوى ، على سبيل المثال ، إنشاء منشور على Instagram ، مع استكمال صورة المنتج والتسمية التوضيحية ، مناسب للترويج لخط إنتاج جديد ، وكل ذلك باستخدام أصول معتمدة من العلامة التجارية.
في مشهد أعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي المليء بالذكاء الاصطناعي ، ينحت Typeface هويته المميزة من خلال التركيز الشديد على حوكمة العلامة التجارية والمحتوى الآمن والخصوصية. تضمن الشركة الناشئة نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لكل عميل ، مع الحفاظ على خصوصية أصولهم ونشاطهم.
أكد باراسنيس أن العملاء يمتلكون بالكامل جميع الأصول التي ينشئونها على المنصة. "يُحدث Typeface ثورة في الطريقة التي تقدم بها المؤسسات المحتوى ، مما يمكّن كل جانب من جوانب المؤسسة من تحقيق نتائج استثنائية بسرعة غير مسبوقة" ، قال.
يستفيد مشروع Typeface أيضًا من الاهتمام المتزايد بسرعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقًا لاستطلاع FreshBooks ، ذكر ما يقرب من ربع أصحاب الأعمال أنهم يستخدمون حاليًا أو يختبرون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، مع رغبة أكثر من 66٪ في تجربتها خلال العام المقبل.
تعكس نتائج المسح الاتجاه الملحوظ في شركات رأس المال الاستثماري ، كما هو مبين في تقرير PitchBook. يذكر التقرير أن شركات رأس المال المغامر عززت بشكل كبير حصصها في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي ، حيث استثمرت 4.8 مليار دولار و 4.5 مليار دولار في 2021 و 2022 على التوالي ، مقابل 408 ملايين دولار في 2018.
بالنظر إلى المستقبل ، يبدو أن أبهاي باراسنيس متفائل. ويرى أن التمويل سيخدم مهمة الشركة الناشئة المتمثلة في الابتكار والتوسع بسرعة لتلبية متطلبات المؤسسة المتميزة. وأضاف: "يعمل هذا التمويل كمحفز لخارطة طريق قوية للمنتج والتوسع في السوق ، مما يمكّن الشركات من إنشاء محتوى مخصص بسهولة في كل نقطة اتصال للعملاء ، بأمان ومن داخل تدفقات عمل المؤسسة الحالية".
قد تفكر أيضًا المؤسسات في السوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المصممة وفقًا لاحتياجاتها ، في AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code. يمكن أن يوفر AppMaster نظامًا بيئيًا شاملاً لتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يجعل إنشاء التطبيقات وإدارتها أكثر سلاسة من أي وقت مضى.