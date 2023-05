نظرًا لاستمرار اكتساب الأنظمة الأساسية no-code low-code زخمًا ، فإنها تمكن "المطورين المواطنين" غير المطورين من تطوير تطبيقات متنوعة وإطلاقها. يدفع هذا الاتجاه الناشئ مدراء تقنية المعلومات إلى البحث عن حلول أكثر تطورًا للحوكمة والامتثال لهذه المنصات. تهدف Betty Blocks ، وهي منصة رائدة لتطوير التطبيقات no-code ، إلى معالجة هذه المخاوف من خلال مركز قيادة مطور المواطن المركزي.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Betty Blocks ، كريس أوبدام ، أن العديد من الشركات بدأت في التعرف على فوائد الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code. يمكن لهذه المنصات أن تغير بشكل كبير نهج المنظمات تجاه الابتكار من خلال إشراك نهاية الأعمال للمؤسسة في حل المشكلات. ومع ذلك ، يقر Obdam بأن غياب الدعم للحوكمة والامتثال لا يزال يمثل مشكلة.

لمواجهة التحدي المتمثل في الحوكمة والامتثال في تطوير تطبيق no-code ، تنفذ Betty Blocks إطار عمل للحوكمة وتضم ستة عناصر حاسمة. يتضمن ذلك الحفاظ على سياسة وإرشادات تنمية المواطن ، وتجميع الموارد وتوفيرها ، وتنظيم الأنشطة ، والتدريب ، وبناء المجتمع للمطورين المواطنين ، فضلاً عن إدارة الأنظمة الأساسية والأنظمة المستخدمة لبناء التطبيقات.

علاوة على ذلك ، تقترح Betty Blocks إنشاء مركز قيادة مطور مواطن ، والذي يعمل كمحور مركزي للمساءلة عن برنامج تنمية المواطنين بالمنظمة ، ومراقبة وإدارة جميع الأنشطة. يضمن مركز القيادة هذا ، الذي يوجد غالبًا داخل قسم تكنولوجيا المعلومات ، أن تتوافق أنشطة تطوير المواطن مع متطلبات الأجزاء التنظيمية الأخرى وتتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأخرى.

بصرف النظر عن التحكم في كيفية إنشاء المطورين المواطنين لعملهم ، يهدف مركز قيادة مطوري المواطن المركزي Betty Blocks إلى فرض الحوكمة في جميع مراحل عملية التطوير بأكملها ، من التطوير إلى الاختبار ، والإطلاق ، والحكم على التطبيقات التي صممها المواطن. يضمن هذا النهج إنشاء التطبيقات no-code بشكل آمن ومتوافق مع سياسات ولوائح الشركة.

بالإضافة إلى دعم الحوكمة في تطوير التطبيقات no-code ، تعمل Betty Blocks على توسيع نطاق إدارة low-code للتطبيقات القديمة من خلال التعاون مع شركة برمجيات مؤسسية كبرى. تهدف هذه الشراكة إلى توفير امتثال شامل no-code وتكامل سلس للتطبيقات الجديدة no-code مع بيئات التطبيقات ذات المهام الحرجة أو القديمة.

نظرًا لأن النمو السريع للمنصات no-code والمنصات low-code قد أوجد فرصًا غير مسبوقة للشركات ، فإن معالجة الحوكمة والامتثال هي خطوة حاسمة نحو ضمان التطوير الآمن والقابل للتطوير للتطبيقات. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

إن التقدم المستمر في هذه المجالات ، والذي أدى في النهاية إلى حوكمة خالية من القلق لأقسام تكنولوجيا المعلومات ، هو الخطوة التالية في تطور تطوير التطبيقات ذات low-code no-code. سيؤدي هذا بلا شك إلى تسريع الابتكار وزيادة الكفاءة في تطوير التطبيقات للشركات من جميع الأحجام.