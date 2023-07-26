في خطوة جريئة تدل على منافسة طموحة ضد رواد الصناعة ، عمالقة التكنولوجيا مثل Meta و Microsoft و Amazon وشركة رسم الخرائط الرائدة ، قامت TomTom بنشر مجموعة بيانات الخرائط المفتوحة الأولى. تعد هذه الخطوة إنجازًا رائعًا لمؤسسة Overture Maps Foundation ، وهو مسعى جماعي أسسته الشركات الأربع كتحدي لهيمنة خرائط Google و Apple Maps.

تم تصميم مجموعة بيانات الخرائط المفتوحة لتمكين مطوري الطرف الثالث من تصور وتصميم وتطوير منتجاتهم الفريدة لرسم الخرائط أو الملاحة العالمية. عند القيام بذلك ، فإنه يوفر لهم فرصة لإعداد بدائل مقنعة لخرائط Google و Apple الراسخة.

وفقًا لممثلي المقدمة ، يتضمن إصدار البيانات الشامل أكثر من 59 مليون مكان مهم ، وتغليف البيانات عن الصروح وشبكات النقل والحدود الإدارية. يسمح التنسيق المميز لطبقات البيانات للمطورين باستهلاك واستخدام بيانات الخرائط بطريقة موحدة وموثقة جيدًا تضمن إمكانية التشغيل البيني. وبالتالي ، تعمل هذه البيانات كأساس للمطورين لبناء تطبيق خرائط أو أي خدمة تعتمد على التنقل. تم إتاحة الوصول إلى مجموعة البيانات بسهولة على موقع ويب Overture الرسمي.

يوضح المدير التنفيذي لـ Overture ، Marc Prioleau ، `` تقدم مجموعة بيانات الأماكن ، على وجه الخصوص ، مجموعة بيانات مفتوحة مهمة لم يكن من الممكن الحصول عليها حتى الآن ، وتحمل إمكانات هائلة لرسم خريطة لمجموعة من المؤسسات الجديدة ، بغض النظر عن النطاق ، وصولاً إلى أسواق الشوارع المرتجلة الموجودة في أى مكان. تتصور المقدمة تعاونًا واسعًا يمكنه إنشاء وإدارة قاعدة بيانات شاملة وحديثة من نقاط الاهتمام.

يتصور ظهور مؤسسة Overture Maps Foundation العام الماضي تهديدًا محتملاً كبيرًا للسيطرة السائدة على Google و Apple في مجال رسم الخرائط. يمكن أن يؤدي التوافر الجاهز للبيانات إلى تسهيل العملية إلى حد كبير ، وبالتالي تقليل نفقات المطورين في إنشاء تطبيقات مبتكرة. في الوقت الحالي ، يواجه المطورون ضرورة الدفع للوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات خرائط Google ، وعلى رأسها تفرض Apple أيضًا رسومًا من المطورين لإنشاء تطبيقات غير أصلية.

تتماشى هذه الخطوة بشكل استراتيجي مع نموذج no-code ، الذي تمت محاكاته بواسطة منصات مثل AppMaster ، مما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمطورين المستقلين إنشاء وظائف قوية تعتمد على أدوات ومجموعات بيانات مفتوحة المصدر. مثل AppMaster ، يهدف Overture إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الأدوات والمعلومات ، وتمكين المستخدمين من التنافس مع عمالقة التكنولوجيا الكبار.