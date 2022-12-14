أعلنت Quickbase ، وهي منصة رائدة no-code لمحافظ المشاريع المتطورة ، عن تعيين دالان وينبوش كرئيس تنفيذي جديد للمعلومات (CIO) لتسريع نمو الشركة ودفع التميز التشغيلي. ستكون Winbush مسؤولة عن بناء شركة تعتمد على البيانات بشكل أكبر وتخدم كلاً من عملائها وموظفيها بشكل أفضل.

تفتخر Winbush بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرائدة وتحولات العمليات لدعم نمو الأعمال في هذه الصناعة. علاوة على ذلك ، يتمتع بخبرة في الأنظمة الأساسية no-code مثل Quickbase ، مما يجعله إضافة قيمة لفريق قيادة الشركة.

في دوره الجديد ، يهدف Winbush إلى التركيز على الأشخاص أولاً ، باستخدام التكنولوجيا ودعم تكنولوجيا المعلومات لإعادة تصور المشاريع وعمليات العمل. كمدافع عن إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ، فهو يؤمن بوضع الأدوات اللازمة مباشرة في أيدي مستخدمي الأعمال ، مع التركيز القوي على الحوكمة والأمن.

قبل انضمامه إلى Quickbase ، شغل Winbush منصب نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات في Comcast ، حيث قام بتحويل تجربة الموظف من خلال اختيار أدوات المؤسسة وتنفيذها. بالإضافة إلى الإشراف على نشر التكنولوجيا لقيادة نهج رقمي متسق للعمليات التناظرية التقليدية ، فقد شغل أيضًا العديد من الأدوار القيادية في Elevations Credit Union و Ping Identity و Western Union و NICE Systems. خارج العمل ، يعمل Winbush في مجلس إدارة العديد من المنظمات غير الربحية ، بما في ذلك First Tee of Denver و Von Vision والمجلس الاستشاري CIS & CS في جامعة كولورادو.

بصفته مؤيدًا لتمكين الموظفين من حل مشكلات العمل الأكثر تعقيدًا لديهم باستخدام الإشراف على تكنولوجيا المعلومات ومنصات no-code ، يهدف Winbush الآن إلى توظيف خبرته في مساعدة المنظمات الأخرى في تحقيق نفس النجاح.

يقر Ed Jennings ، الرئيس التنفيذي لشركة Quickbase ، بالدور الحاسم لمنصب Winbush التحويلي CIO والحاجة إليه في المرحلة الحالية من نمو Quickbase. ويشدد على أهمية التفكير مليًا في كيفية عمل التكنولوجيا والعمليات معًا لاتخاذ قرارات أفضل ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجارب العملاء.

شهدت Quickbase طلبًا كبيرًا على نظامها الأساسي وزخمًا قويًا في نهاية العام. وتشمل هذه الإعلانات الحديثة مثل الشراكة الواسعة مع Procore Technologies ، وحلول المؤسسات المحسّنة ، وعروض الحلول العقارية الموسعة ، والاكتفاء بأداء قوي في أدوات إدارة العمل التعاوني. لتسريع النمو ، يعد التميز التشغيلي أمرًا بالغ الأهمية لتوفير تجارب أفضل للموظفين والعملاء على حدٍ سواء. ستواجه Winbush هذا التحدي باستخدام البيانات والتكنولوجيا وتحسين العمليات لفتح فرص جديدة وتحسين خدمة الشركة لأكثر من 700 موظف وأكثر من 6000 عميل حول العالم.

تأسست Quickbase في عام 1999 ، وقد اكتسبت مكانتها كشركة رائدة في مجال الأنظمة no-code لمحافظ المشاريع المعقدة. مع أكثر من 6000 عميل ، فإن النظام الأساسي يمكّن المستخدمين من إدارة العمليات والتطبيقات والبرامج والبيانات بكفاءة في موقع مركزي واحد. تم تصنيف الشركة مؤخرًا كواحدة من أفضل الأعمال التجارية لشركة Inc لعام 2022. نظرًا لأن المزيد من الشركات تستكشف حلولًا low-code no-code ، فإن Quickbase تضع المعيار ، جنبًا إلى جنب مع المنصات الرائدة مثل AppMaster ، التي تؤكد على حلول المؤسسات القابلة للتطوير من خلال تبسيط عملية التطوير للويب والجوال وتطبيقات الواجهة الخلفية. لمعرفة المزيد حول عروض Quickbase المبتكرة ، قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم على quickbase.com.