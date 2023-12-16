OpenAI تكشف عن منح Superalignment بقيمة 10 ملايين دولار

أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة OpenAI برنامج منح جديد يتمحور حول رفع مستوى الكيانات المشاركة في ضمان التشغيل الآمن للأنظمة فائقة الذكاء. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تتوقع فيه الشركة ظهور الذكاء الفائق في حياتنا، مما يثير الحاجة الملحة إلى بروتوكولات أمان معززة تساعد على تحقيق مثل هذه التطورات المستقبلية.

ومع اقتراب عصر الذكاء الاصطناعي التحويلي هذا، تتصور OpenAI أن هذه الأنظمة المستقبلية الرائدة تتمتع بالقدرة على أداء عمليات معقدة وإبداعية قد تستعصي على الفهم البشري.

في الوقت الحالي، تدور تدابير السلامة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي حول المحاذاة - وهي عملية تؤكد على التعلم المعزز المعتمد على ردود الفعل البشرية (RLHF). وتعتمد هذه الطريقة على دور إشرافي بشري مهم، ومن المحتمل أن تتعثر في سيناريو حيث يدفع الذكاء الاصطناعي الفائق تطوير وتنفيذ مهام متقدمة للغاية. ولنتأمل هنا نموذجًا أوليًا للذكاء الاصطناعي يُنتج ملايين الأسطر البرمجية؛ وسيكون من الصعب على البشر أن يقيموا الأمر برمته بشكل منهجي.

لقد سلطت الشركة الضوء على مأزق واضح يتطلب اهتمامًا فوريًا - كيف يمكن للبشر توجيه وترسيخ الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر فكرية منهم إلى حد كبير؟ من خلال تحديد هذا الأمر باعتباره أحد الألغاز التقنية الأكثر إلحاحًا في العالم والتي لم يتم حلها، تحافظ OpenAI على نظرة إيجابية، مع التركيز على أن الطريق نحو اكتشاف الحلول مبعثر بالعديد من الأساليب الواعدة، وجاهزة للاختيار.

لا يؤدي نقد شركة التكنولوجيا إلى تضخيم الفرصة الكبيرة أمام مجتمع أبحاث التعلم الآلي والباحثين الأفراد فحسب، بل يجذب الانتباه أيضًا نحو الاستكشاف الفوري وتحقيق اختراقات محتملة في هذا القطاع.

ومن أجل تعزيز هذه المشاريع البحثية، اتخذت OpenAI خطوات فعالة في إنشاء برنامج منح فائق الرؤية، حيث ضخت 10 ملايين دولار في خزائنها. ومن المتوقع تخصيص مخصصات تتراوح بين 100000 دولار إلى 2 مليون دولار للمختبرات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية والباحثين الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة أيضًا منحة دراسية بقيمة 150 ألف دولار لمدة عام واحد للباحثين الخريجين، وقسمت الأموال إلى جزأين لتلبية تمويل البحوث والرواتب.

في اكتشاف مشجع، تُظهر OpenAI سياسة منفتحة، حيث ترحب بالطلبات المقدمة من الباحثين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في المواءمة - وهي شهادة على روح الشركة المتمثلة في الشمولية وتشجيع وجهات النظر الجديدة.

لتمهيد الطريق أمام المتقدمين المتحمسين، ستبقي OpenAI الطلبات مفتوحة حتى 18 فبراير، بهدف العودة إلى المتقدمين في غضون شهر من الموعد النهائي لإغلاق التقديم.

تأتي مبادرة المنحة الجديدة على خلفية مشروع Superalignment الأوسع لشركة OpenAI الذي تم الكشف عنه في يوليو. وكجزء من هذا المشروع الطموح، قامت الشركة بتجميع فريق داخلي جديد، وتعهدت بتوفير 20% من قدرتها على المعالجة للسنوات الأربع القادمة لمواجهة هذا التحدي. الهدف الشامل: تطوير نظام فائق الذكاء يكرر بشكل واقعي القدرة البحثية للمواءمة البشرية.