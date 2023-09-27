Cloudflare تكشف عن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لنشر النماذج وتنفيذها

تعمل Cloudflare، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول السحابية، على تعزيز لعبتها من خلال تقديم مجموعة متقدمة من المنتجات والأدوات المصممة لتسهل على العملاء إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها وتنفيذها على حافة الشبكة. كان الدافع وراء هذه المجموعة الجديدة هو الطلب الملحوظ من العملاء على حل إدارة الذكاء الاصطناعي غير المعقد والصديق للميزانية.

يستفيد الذكاء الاصطناعي للعمال، أحد العروض البارزة في هذه المجموعة، من وحدات معالجة الرسومات القريبة فعليًا من العملاء. تقوم وحدات معالجة الرسوميات هذه، التي يستضيفها شركاء Cloudflare، بمعالجة نماذج الذكاء الاصطناعي وفقًا لخطة مرنة للدفع أولاً بأول. يقدم Vectorize، وهو موقع متميز آخر، قاعدة بيانات متجهة لتخزين تضمينات المتجهات. هذه التضمينات عبارة عن تمثيلات رياضية للبيانات التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج من الذكاء الاصطناعي للعمال. كما تعد بوابة الذكاء الاصطناعي جزءًا من السلسلة، والتي توفر على وجه التحديد مقاييس لإدارة التكلفة الفعالة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يلاحظ ماثيو برينس، الرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare، أن حلول السوق الحالية محيرة لمعظم العملاء بسبب تعقيدها وتكلفتها العالية. ومن خلال مقابلة مع TechCrunch، أشار إلى الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مما يجعله عقبة كبيرة مع استمرار ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. يمكن التخفيف من هذه التحديات بمساعدة مجموعة منتجات Cloudflare الجديدة التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تصميم Workers AI خصيصًا لضمان حدوث استنتاج الذكاء الاصطناعي دائمًا على وحدات معالجة الرسومات القريبة جغرافيًا من المستخدمين. بالتنسيق مع ONNX، مجموعة أدوات التعلم الآلي الوسيطة من Microsoft، يسمح هذا المنتج لنماذج الذكاء الاصطناعي بالعمل حيث تستفيد المعالجة أكثر من المعلمات مثل عرض النطاق الترددي وزمن الوصول والاتصال والتعريب.

تكملة لفوائد الذكاء الاصطناعي للعمال هي قدرته على السماح بنماذج من كتالوج بما في ذلك Meta's Llama 2، ونماذج التعرف التلقائي على الكلام، ومصنفات الصور، ونماذج تحليل المشاعر. وأيضًا، تظل أي بيانات مستخدمة للاستدلال داخل منطقة الخادم التي نشأت منها، مما يحافظ على سلامة البيانات وسلامتها.

ومن المزايا الأخرى لهذا الجناح هو Vectorize الذي يوفر مكانًا مناسبًا للعملاء الذين يحتاجون إلى مساحة لتخزين تضمينات المتجهات لنماذج الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن قواعد البيانات المتجهة ليست جديدة، إلا أن برنس يذكر أن Vectorize تكتسب ميزة من الانتشار العالمي لشبكة Cloudflare. يسمح هذا لاستعلامات قاعدة البيانات من المستخدمين بالحصول على زمن وصول ووقت استدلال أقل.

بوابة الذكاء الاصطناعي هي الجزء الأخير من هذه المجموعة المبتكرة، حيث توفر وظائف إمكانية المراقبة للمساعدة في تتبع حركة مرور الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. فهو يراقب عدد طلبات الاستدلال ومدتها وعدد المستخدمين الذين يستخدمون النموذج والتكلفة الإجمالية لتشغيل تطبيق الذكاء الاصطناعي.

بعد تعاونها مع Hugging Face وDatabricks الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحسين عروضها، تعتزم Cloudflare استخدام البنية التحتية العالمية الخاصة بها لضمان تعزيز الأداء والقدرة على تحمل التكاليف من خلال خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المضمنة بعمق مع منصة تطوير التطبيقات القوية no-code من AppMaster ، يمكن للشركات إطلاق العنان لإنجازات أحدث في إجراءات وأداء الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من وجود حلول الذكاء الاصطناعي في السوق، إلا أن برينس يعتقد اعتقادًا راسخًا أن الجمع بين شبكة Cloudflare والخدمات التي يمكن الوصول إليها جنبًا إلى جنب مع الواجهة البديهية لـ AppMaster من شأنه أن يلبي احتياجات المطورين والمؤسسات بطريقة أكثر إثمارًا وانسيابية وفعالية من حيث التكلفة.