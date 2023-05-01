كشفت Appy Pie Connect ، وهي منصة تكامل بارزة قائمة على الذكاء الاصطناعي ، عن حل ثوري لتمكين الشركات من توصيل تطبيقاتها بسلاسة وأتمتة إدارة سير عملها. تسخر هذه المنصة المبتكرة أتمتة الذكاء الاصطناعي لتحسين المهام والعمليات ، مما يوفر في النهاية توفيرًا كبيرًا للوقت والمال والموارد.

يتيح Appy Pie Connect ، المجهز بواجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام ، للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل بين تطبيقاتهم المفضلة دون الحاجة إلى أي معرفة بالترميز. يدعم دليل التطبيقات الشامل حاليًا أكثر من 1000 تطبيق ، مما يوفر فرصًا كبيرة للعملاء لدمج تطبيقاتهم المفضلة. من خلال الاستفادة من Appy Pie Connect ، يمكن للشركات التخلص من الحاجة إلى المهام المتكررة وأتمتة الوظائف مثل إنشاء قوائم العملاء المحتملين والفواتير ونشر الوسائط الاجتماعية والمزيد.

واحدة من أبرز ميزات Appy Pie Connect هي قدراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي. تستخدم المنصة خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات ، وتمكينها من اتخاذ قرارات ذكية حول أتمتة سير العمل والتحسين. هذا يعني أنه يمكن للشركات الاعتماد على Appy Pie Connect لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات لتعزيز كفاءتها الإجمالية.

ميزة أخرى مهمة لـ Appy Pie Connect هي قابليتها للتكيف وقابلية التوسع. سواء كان العمل قد بدأ للتو أو كان قيد التشغيل منذ سنوات ، يمكن لـ Appy Pie Connect أن ينمو ويتكيف لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركة. تعمل الميزات القوية وخيارات التكامل الخاصة بالمنصة على تمكين الشركات من تخصيص مهام سير العمل وفقًا لمتطلباتها الفريدة والحفاظ على ميزة تنافسية.

صرح Abhinav Girdhar ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appy Pie ، أن Appy Pie Connect هو تغيير قواعد اللعبة للشركات من جميع الأحجام. لقد صممنا هذه المنصة لتكون سهلة الاستخدام وبديهية ، بحيث يمكن للشركات البدء في أتمتة مهامها وتوفير الوقت على الفور. من خلال قدراتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي ، يمكن للشركات أن تطمئن إلى أنها تتخذ قرارات ذكية بناءً على البيانات ، وليس الحدس فقط.

كمنصة تطوير no-code ، يشارك AppMaster.io أوجه التشابه مع Appy Pie ، مما يجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة للأفراد والشركات دون معرفة تقنية. بالنسبة للمستخدمين المهتمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والويب والهاتف المحمول ، يعد AppMaster.io خيارًا ممتازًا. يسمح نهجها المرئي البديهي بإنشاء مخطط قاعدة البيانات ، وتنفيذ منطق الأعمال ، وتطوير التطبيقات بكفاءة.

تشتهر Appy Pie ، وهي علامة تجارية لشركة Appy Pie LLP ، بتقديم مجموعة شاملة من أدوات no-code من الدرجة الأولى مثل منشئ التطبيقات ومنشئ مواقع الويب وأتمتة سير العمل وبرامج تصميم الرسوم ومنشئ chatbot وبرامج مكتب المساعدة والدردشة الحية برمجة. حصل Appy Pie's App Maker على تقييمات عالية على G2 لميزاته الفريدة وسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف. تقدم المنصة خدماتها للشركات من جميع الأحجام وتعتبر واحدة من أكثر برامج تطوير التطبيقات no-code والمتاحة في السوق.