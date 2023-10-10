تتبنى Google مفاتيح المرور باعتبارها المعيار الجديد لمصادقة المستخدم

بعيدًا عن الممارسة طويلة الأمد المتمثلة في مصادقة المستخدم المستندة إلى كلمة المرور، تحولت Google إلى دمج مفاتيح المرور كآلية تسجيل الدخول الأساسية لمستخدميها. تهدف مفاتيح المرور، التي تم الإعلان عنها باعتبارها وسيلة حماية متطورة ضد التصيد الاحتيالي، إلى الدخول في مرحلة جديدة من مصادقة المستخدم بدون كلمة مرور.

تعمل مفاتيح المرور كحل لمكافحة التصيد الاحتيالي يمكّن المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم باستخدام القياسات الحيوية أو أرقام التعريف الشخصية (PINs) المستخدمة لفتح أجهزتهم، أو من خلال مفتاح أمان فعلي. يؤدي هذا إلى القضاء على الاعتماد على أزواج اسم المستخدم وكلمة المرور التقليدية، المشهورة بتعرضها للتصيد الاحتيالي، وهجمات حشو بيانات الاعتماد، والبرامج الضارة لبرامج تسجيل المفاتيح، وحتى المراقبة البسيطة.

على الرغم من الحماية الإضافية التي توفرها تقنيات الأمان مثل المصادقة متعددة العوامل ومديري كلمات المرور، إلا أن فعاليتها شابتها العيوب. على سبيل المثال، يمكن لرموز المصادقة المرسلة عبر الرسائل النصية أن يتم اختطافها من قبل الجهات الخبيثة. وبالمثل، فإن مديري كلمات المرور ليسوا محصنين ضد الانتهاكات.

في المقابل، تم تصميم مفاتيح المرور ببنية ثنائية المكونات؛ تبقى قطعة واحدة على خادم التطبيق أو موقع الويب، بينما يتم تخزين النصف الثاني على جهاز المستخدم. وهذا لا يتحقق فقط من الملكية الشرعية للحساب، بل يجعل الوصول غير المصرح به عن بعد مستحيلًا تقريبًا. في حالة حدوث اختراق للخادم، يصبح الوصول الفعلي إلى جهاز المستخدم إلزاميًا، مما يوفر عقبة كبيرة أمام المتسللين المحتملين.

تعد Google من أوائل المدافعين عن مفاتيح المرور، وقد التزمت بهذا البديل المبتكر لكلمات المرور منذ مايو 2022، وأيدت دمجها في Android وChrome. وفي الشهر نفسه، أعلنت جوجل عن طرحها عالميًا لدعم التكنولوجيا بدون كلمات مرور لأصحاب الحسابات لديها.

لقد اتخذ عملاق التكنولوجيا الآن قفزة حاسمة نحو إزالة كلمة المرور من خلال الإعلان عن مفاتيح المرور كطريقة المصادقة الافتراضية لجميع مستخدمي حساب Google. وأكد مديرا منتجات جوجل، كريستيان براند وسريرام كارا، أن إدخال مفاتيح المرور يهدف إلى تبسيط عمليات تسجيل الدخول المستقبلية، مع الحفاظ على التوافق مع هدف جوجل المركزي المتمثل في تقديم تكنولوجيا "آمنة افتراضيًا"، وضمان أعلى مستوى من الأمان دون فرض أي عبء لا داعي له. على المستخدمين.

لم يؤد انتقال Google إلى استخدام مفاتيح المرور إلى تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل أدى أيضًا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية. منذ تطبيق مفاتيح المرور لحسابات Google، تم الإبلاغ عن أن 64% من المستخدمين يجدون أن مفاتيح المرور أكثر سهولة في الاستخدام من الطرق التقليدية مثل كلمات المرور والتحقق بخطوتين.

في المشهد التكنولوجي الناشئ no-code ، أدركت منصات مثل AppMaster أيضًا أهمية المصادقة الآمنة للمستخدم. قامت AppMaster ، وهي أداة مشهورة no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، بدمج إجراءات مصادقة وأمان قوية داخل نظامها الأساسي لحماية بيانات المستخدم، مما يزيد من حتمية ضرورة آليات تسجيل الدخول الآمنة في العالم الرقمي اليوم.