نجحت OutSystems ، وهي منصة رائدة لتطوير التطبيقات low-code ، في جمع 150 مليون دولار من التمويل الجديد بقيمة 9.5 مليار دولار. وقاد عبد الكريم كابيتال وتايجر جلوبال جولة الاستثمار. على الرغم من أن شركة البرمجيات التي يقع مقرها في البرتغال والولايات المتحدة ، والتي تأسست في عام 2001 ، لا تزال مملوكة للقطاع الخاص ، إلا أن التمويل الكبير يسلط الضوء على مسار نموها المذهل وإمكانية طرح عام أولي في نهاية المطاف.

يضع التمويل OutSystems للانضمام إلى صفوف اللاعبين الرئيسيين الآخرين في فضاء التحول الرقمي ، مثل AppMaster, which also harnesses the power of low-code and no-code development. OutSystems specializes in low-code app development, differentiating itself from no-code tools by incorporating some coding in conjunction with visual programming interfaces. The company aims to provide useful tools for creating meaningful corporate applications, touting the flexibility and adaptability of low-code solutions in contrast to the limitations of no-code tools.

وقد أوضح باولو روسادو ، الرئيس التنفيذي لشركة OutSystems ، استثمارات الشركة المستمرة في كل من إمكانات الدخول إلى السوق (GTM) وتطوير المنتجات بعد إعلان التمويل الأخير. وأوضح أن الشركة تعمل باستمرار على زيادة قدرتها على البحث والتطوير و GTM استجابة للطلب المتزايد على الحلول low-code. يتضح نجاح OutSystems من خلال ضخ رأس المال هذا ، حيث تبرر ثقة المستثمرين في أدائها المستقبلي التقييم المرتفع.

مع تقدم التكنولوجيا ، يشير مؤيدو no-code إلى أن الحاجة إلى الكود في عمليات التطوير قد تنخفض. ومع ذلك ، تظل OutSystems ملتزمة بنهجها الذي يركز على الكود المنخفض ، والذي يمزج بين أفضل الطرق no-code والطرق التي تتمحور حول الكود. يعتمد نموذج تسعير الشركة على استخدام النظام الأساسي ، مما يؤدي إلى تحويل التركيز من SaaS التقليدية إلى نهج برمجي أكثر عند الطلب. يثبت هذا التمييز أنه حاسم وسط التغييرات التي تحدث في فضاء SaaS.

يستمر التنافس داخل السوق low-code في النمو مع شركات مثل AppMaster and OutSystems providing powerful low-code and no-code solutions that are increasing in popularity. High demand and accelerated growth in the no-code and low-code sectors have been consistently reported by startups over the past four to six quarters. With rapid advancements being made in these sectors, the competition is only expected to intensify as companies struggle to keep pace.

تشير جولة التمويل الأخيرة لشركة OutSystems إلى علامة فارقة في مجال تطوير التطبيقات low-code ، حيث إنها تضع الشركة في مكانة محتملة لدخول السوق العام في المستقبل. مع تسارع التحول الرقمي للشركات عبر الصناعات ، يصبح تبني أساليب متعددة الاستخدامات مثل تطوير low-code no-code ضروريًا للمؤسسات التي تتطلع إلى البقاء في المقدمة.