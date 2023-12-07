تقديم الجوزاء: نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور متعدد الوسائط من Google

في قفزة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت Google نموذج Gemini، وهو أحدث نموذج لها في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا النموذج المبتكر، على عكس النماذج التقليدية، قادر على تفسير تنسيقات البيانات غير المتجانسة - النص، والتعليمات البرمجية، والصوت، والصورة، والفيديو، منذ البداية.

عادةً، يتم تطوير النماذج متعددة الوسائط عن طريق تدريب مكونات مختلفة بشكل منفصل على تنسيقات معلومات متنوعة ثم دمجها. ومع ذلك، في خروج عن هذه الممارسة المعتادة، يستخدم برج الجوزاء نهجًا مختلفًا. تم تدريب النموذج على تنسيقات بيانات مختلفة منذ البداية وتم ضبطه باستخدام بيانات إضافية متعددة الوسائط. تسهل هذه المنهجية على Gemini الفهم والتفكير عبر أنواع بيانات متعددة، مما يتفوق على النماذج متعددة الوسائط الحالية. ولتسليط الضوء على نقاط قوة جيميني، قال Sundar Pichai ، الرئيس التنفيذي لشركة Google وAlphabet، Demis Hassabis ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Google DeepMind، إن قدرات النموذج تتساوى مع الأفضل في كل مجال تقريبًا.

من اللافت للنظر أن برج الجوزاء يتمتع ببراعة تفكير قوية، مما يمكنه من إدراك المعلومات المكتوبة والمرئية المعقدة. وهو بارع في استخلاص المعرفة التي يصعب العثور عليها من مجموعات هائلة من البيانات، وذلك بفضل هذا. والمثال الوحيد على ذلك هو قدرته على غربلة مئات الآلاف من المستندات للحصول على رؤى قيمة تؤدي إلى اختراقات في العديد من المجالات. علاوة على ذلك، فإن الجوانب المتعددة الوسائط في Gemini تجعلها فعالة بشكل خاص في فك رموز الأسئلة المعقدة في موضوعات مثل الرياضيات والفيزياء.

يتوفر إصدار Gemini 1.0 الأولي في ثلاثة إصدارات — Ultra، وPro، وNano، وكل منها يلبي متطلبات أحجام مختلفة. وفقًا لـ Google ، تفوقت Gemini Ultra على 30 من أصل 32 معيارًا أكاديميًا شائع الاستخدام في تطوير النماذج والبحث أثناء قياس الأداء الأولي. والجدير بالذكر أن Gemini Ultra هو أيضًا النموذج الأول على الإطلاق الذي يتفوق على الخبراء البشريين. تم قياس ذلك باستخدام فهم اللغة متعدد المهام الضخم (MMLU)، والذي يشمل 57 تخصصًا تتراوح من الرياضيات والفيزياء إلى التاريخ والقانون والطب والأخلاق.

تم دمج Gemini Pro الآن مع Bard، وهو ما يمثل أهم تحديث لـ Bard منذ إصداره. تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تحسين Pixel 8 Pro لتسخير إمكانات Gemini Nano لتشغيل ميزات مثل Summarize في تطبيق Recorder والرد الذكي في لوحة مفاتيح Google.

خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم دمج Gemini في المزيد من منتجات Google، مثل البحث والإعلانات وChrome وDuet AI. اعتبارًا من 13 ديسمبر، سيتم منح المطورين إمكانية الوصول إلى Gemini Pro عبر Gemini API في Google AI Studio أو Google Cloud Vortex AI.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Gemini فهم العديد من لغات البرمجة السائدة، بما في ذلك Python وJava وC++ وGo. وفقًا لبيتشاي وهاسابيس، فإن إتقان لغة جيميني السليمة وقدرته على التفكير بشأن المعلومات المعقدة يجعلها نموذجًا أساسيًا من الدرجة الأولى للبرمجة في جميع أنحاء العالم.

كما وظفت Google جيميني لتصميم نظام متقدم لتوليد التعليمات البرمجية يعرف باسم AlphaCode 2. ويمكن لهذا النظام، وهو ترقية للإصدار الأول الذي تم إصداره قبل عامين، معالجة مشكلات البرمجة التنافسية التي تتضمن الرياضيات المعقدة وعلوم الكمبيوتر النظرية.

إضافة إلى سلسلة الإعلانات، فإن الكشف عن نظام TPU جديد يسمى Cloud TPU v5p، المصمم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، يكمل إطلاق Gemini. سيعمل هذا الجيل التالي من مادة TPU على تسريع عملية تطوير Gemini ومساعدة المطورين وعملاء المؤسسات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية واسعة النطاق بشكل أسرع. وسيضمن ذلك وصول الخدمات والإمكانيات الأحدث إلى العملاء في إطار زمني أقصر.

أكدت Google على التزامها بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول أثناء تطوير برج الجوزاء. وأجرت أبحاثًا في مجالات المخاطر المحتملة مثل الجرائم الإلكترونية والإقناع والاستقلالية. تم أيضًا إنشاء مصنفات الأمان لتحديد وتصنيف وفصل المحتوى الذي يحتوي على العنف أو الصور النمطية السلبية.

يمثل إطلاق Gemini علامة فارقة مهمة في تطور الذكاء الاصطناعي ويبدأ حقبة جديدة في Google. مع الجهود الجارية حاليًا لتوسيع وظائف Gemini لتشمل الإصدارات المستقبلية، فإن التحسينات في التخطيط وتطورات الذاكرة، وزيادة نافذة السياق لمعالجة المزيد من المعلومات، تعد باستجابات أفضل في المستقبل.

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