كشفت شركة أمن البيانات السحابية Sentra عن ميزة جديدة ، Sentra ChatDLP Anonymizer ، مصممة لاستخراج معلومات التعريف الشخصية (PII) من مطالبات نماذج لغة الذكاء الاصطناعي ، مثل ChatGPT و Google Bard.

من خلال تنفيذ هذه الميزة ، تهدف Sentra إلى تقليل نقاط الضعف المرتبطة بالبيانات الشخصية الهامة ومساعدة الشركات في الحفاظ على الامتثال للوائح الخصوصية مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). إن ChatDLP Anonymizer متاح بالفعل لـ ChatGPT ومن المقرر إطلاقه لـ Google Bard خلال أسبوع 12 يونيو.

وفقًا لـ Sentra ، قد يؤدي دمج معلومات التعريف الشخصية في مطالبات ChatGPT أو Bard إلى أن تصبح البيانات جزءًا من مجموعات التدريب لنماذج اللغات الكبيرة. في حين أن هذه التقنيات تقدم مزايا إنتاجية ، فإنها تثير أيضًا مخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمانها. يوفر ChatDLP Anonymizer للشركات المهتمة بالخصوصية فرصة استخدام ChatGPT أو Bard مع ضمان حماية الخصوصية.

لتصفية المعلومات الحساسة مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف ، يستخدم ChatDLP Anonymizer نموذج التعرف على الكيان المحدد (NER). بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الأداة إصدارًا مؤسسيًا تحدث فيه عملية التنقيح داخل البنية التحتية السحابية للعميل.

قال رون رايتر ، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Sentra ، أثناء مناقشة إصدار ChatDLP Anonymizer ، "في السباق للاستفادة من قوة هذه التكنولوجيا الناشئة ، تتخذ المؤسسات مخاطر جديدة تتعلق بالأمان وخصوصية البيانات." وتابع قائلاً: "خلال الأشهر القليلة الماضية ، شجعنا عدد من CISOs والمتخصصين في مجال الأمن لتطوير وتقديم ChatDLP Anonymizer باعتباره امتدادًا منطقيًا لمنصة DSPM الخاصة بنا. ومن خلال تطبيق هذه التقنية المبتكرة ، ستكون المؤسسات قادرة على الشعور بالثقة بأن يستخدم الموظفون نماذج لغة الذكاء الاصطناعي بأمان ".

يعد دمج هذه الميزات في التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أمرًا حيويًا للحفاظ على أمان وخصوصية بيانات المستخدمين. تمكّن الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، الشركات من إنشاء تطبيقات ويب وجوال وخلفية مخصصة مع الحفاظ على الخصوصية في المقدمة. تساعد منصة AppMaster no-code الشركات في إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وآمنة ، ويمكن لإدخال ميزات مشابهة لـ ChatDLP Anonymizer من Sentra تعزيز حماية الخصوصية في هذه التطبيقات.