أطلقت Palo Alto Networks وحدة CI / CD Security المبتكرة التي تهدف إلى إثراء الأمان عبر دورة إنتاج البرامج الكاملة. تم دمج الحل في وظائف التحويل البرمجي للنظام الأساسي CNAPP لمنصة Prisma Cloud إلى السحابة.

تتبنى Prisma Cloud موقعًا أمنيًا استباقيًا لحماية النظام البيئي CI / CD ، مما يتصدى بشكل فعال لحساسيات المصادر المفتوحة المحتملة من خلال التحليل الدؤوب لتكوين البرامج ، كما أوضحت الشركة في منشور المدونة الخاص بها.

تم دفع هذا الحل الديناميكي في مواجهة العديد من التحديات التي تأتي مع حماية خطوط أنابيب CI / CD ، لا سيما المشكلات المتعلقة بالرؤية. تطبيقات وأدوات الطرف الثالث المختلفة التي تعمل في بيئات التطوير تجعل من الصعب على فرق الأمان تأكيد التكوينات المناسبة. تناول أنكور شاه ، نائب رئيس Prisma Cloud الأول في Palo Alto Networks ، هذا القلق.

من خلال تكامل قدرات Cider ، أصبح من الممكن الآن تأمين بيئات CI / CD بشكل فعال. وقال شاه إنه يزود عملاء Prisma Cloud بقدرة التحليل المتعمق للأدوات الفردية ، ويوفر تمثيلًا مرئيًا لتفاعلهم مع التطبيقات المختلفة والمساعدات في تحديد نقاط الضعف ومعالجتها.

تشجع وحدة CI / CD Security المدمجة على التعاون النشط بين فرق الأمن و DevOps ، مما يعزز فعالية الأمان طوال دورة حياة التطبيق. أكدت الشركة على أهمية هذه الآلية التعاونية التي تؤكد سلطة الوحدة.

تجمع هذه الوحدة الجديدة ، عند دمجها مع منصة Prisma Cloud الحالية ، ميزات مثل Secrets Scanning ، وتحليل تكوين البرامج ، والبنية التحتية كأمان للكود في المقدمة. نتيجة لذلك ، يمكن للمؤسسات تحسين الأمان وتجنب المخاطر بشكل كبير عبر عملية تسليم البرامج بأكملها.

تلفت Palo Alto Networks الانتباه إلى حقيقة أن هذا التكامل يمكّن ما لا تستطيع الحلول المعزولة تحقيقه بمفردها - استراتيجية أمنية شاملة ومتكاملة. وضعت هذه التطورات من Palo Alto Networks معيارًا جديدًا في أمان CI / CD