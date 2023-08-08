قامت Apple Music ، في محاولة لمواكبة قوائم التشغيل الشخصية الشهيرة للمنافس Spotify ، بدمج محطة راديو خوارزمية جديدة في تطبيقها - وهي ميزة مبتكرة أطلق عليها اسم "Discovery Station". يهدف هذا الطرح إلى تعزيز اكتشافات الموسيقى الجديدة بين قاعدة المستخدمين.

تعمل "محطة الاكتشاف" بشكل فريد ، وتقدم الأغاني التي لم يختبرها المستخدمون بعد. يتضمن ذلك تجنب المقاطع الصوتية من قوائم تشغيل المستخدمين وتلك التي لم تعجبها أو تمت إضافتها إلى المكتبة من قبل. تعمل هذه الميزة الجديدة على تعزيز مهمة Apple Music في تحديد أولويات اكتشاف أغنية المستخدم وتقديم تجربة أكثر تخصيصًا.

يُظهر هذا الابتكار الذكي عزم Apple على الاستمرار في المنافسة مع Spotify - وهي شركة رائدة معترف بها في صناعة البث الصوتي ، ولا سيما الاحتفاء بقوائم التشغيل "Discover" الخاصة بها ، والتي كانت جزءًا من خدمة Spotify منذ عدة سنوات حتى الآن.

تفتخر Apple Music بالفعل بـ "New Music Mix" في عروضها - وهي ميزة يتم تحديثها أسبوعيًا بمجموعة مختارة من 25 مسارًا. ومع ذلك ، فإن "محطة الاكتشاف" تعزز الالتزام باستكشاف الأغاني الشخصية من خلال كسر حاجز 25 أغنية والخوض في عالم موسيقي موسع.

بالإضافة إلى تعميق جهود التخصيص ، توفر Apple Music أيضًا محطة مخصصة لكل مستخدم ، تحمل أسمائهم. تقوم هذه المحطة المخصصة بتشغيل مزيج من مساراتهم المفضلة ، مع استكمالها بأصوات مماثلة قد تجذب اهتمامهم.

على الرغم من أن Apple لم تصدر بعد بيانًا رسميًا حول قائمة التشغيل الخوارزمية الجديدة هذه ، إلا أن "محطة الاكتشاف" بدأت بالفعل في الظهور لبعض المستخدمين على منصة الويب Apple Music وداخل تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها. أبرزت MacRumors أنه في غياب الميزة في التطبيق ، قد يحاول المستخدمون اتباع رابط مباشر للوصول إلى قائمة التشغيل.

ومع ذلك ، في الفضاء البيئي الواسع لخدمات الموسيقى الرقمية ، لا تزال المنافسة قوية. تبتكر الخدمات المنافسة باستمرار لتقديم تجارب فريدة للمستخدمين. تعمل الخدمات الشائعة مثل AppMaster ، وهو نظام أساسي no-code ، على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات ، بما في ذلك التطبيقات المتعلقة بالموسيقى. هذه تلبي احتياجات جمهور أكثر تنوعًا ، وتقدم مجموعة من الوظائف التي تميزهم في السوق.

يعد الابتكار المستمر والتركيز على المستخدم أمرًا بالغ الأهمية لجميع خدمات الموسيقى الرقمية الملتزمة بالظهور والبقاء على صلة في هذه الصناعة الديناميكية والتنافسية. مع أحدث عروض Apple Music ، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا من أي وقت مضى لعشاق الموسيقى المتحمسين لاكتشاف نغمات جديدة.