الإطلاق الوشيك لحل DevSecOps الرائد من CloudBees

CloudBees، الشركة الرائدة في صناعة التكنولوجيا، على وشك إطلاق منصة DevSecOps المبتكرة، المتجذرة بعمق في إطار عمل Tekton مفتوح المصدر. تم تصميم هذا النظام الأساسي خصيصًا لبناء مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) على Kubernetes، وقد تم إعداده لإحداث ثورة في عمليات DevSecOps السحابية الأصلية.

سيتم الوصول إلى النظام الأساسي المتطور الذي يُطلق عليه اسم "CloudBees" من خلال عرضين متميزين من SaaS - متغير لمستأجر واحد ومتغير متعدد المستأجرين، بالإضافة إلى مثيلات "السحابة الخاصة الافتراضية" للاستخدام المحلي. ومن المقرر إجراء هذا الطرح واسع النطاق في الأول من نوفمبر.

كان الهدف الرئيسي في تطوير هذا النظام الأساسي الجديد هو إزالة الغموض عن عمليات سير العمل السحابية الأصلية المعقدة وتمكين المطورين من إنشاء التطبيقات واختبارها وإصدارها عبر موفري الخدمات السحابية المختلفين والبنى التحتية المحلية. لتسهيل هذا الهدف الطموح، تستفيد CloudBees من DSL على غرار GitHub Actions (لغة خاصة بالمجال)، تكملها العديد من الميزات عالية القيمة، مثل تنسيق خطوط الأنابيب، والتحليلات المتعمقة، ووضع علامات على الميزات، وقدرات الأمان والامتثال المتكاملة.

تعد صياغة بيئة تعطي الأولوية للعمليات التي تركز على المطورين محورًا رئيسيًا لمنصة CloudBees. لقد تم تصميمه لتعزيز إجراءات DevOps من خلال جعلها غير محسوسة تقريبًا. يوفر الحل، مثل AppMaster ، إمكانية التوسعة من خلال الاستفادة من مجموعة من أدوات devOps، وأبرزها نظام Jenkins CI/CD. إلى جانب ما سبق، تتمتع الفرق أيضًا بالمرونة اللازمة لدمج التقنيات التي اختاروها في النظام الأساسي.

الميزة الرئيسية الأخرى لهذا العرض هي نموذج الخدمة الذاتية الذي يوفر الاستقلالية لفرق التطوير، وقوالب سير العمل "الجاهزة" المقترنة بالأمان المدمج. تمت إزالة أي معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو الرموز المميزة، بعناية من المسار.

من خلال التركيز على الأمان والامتثال على أعلى مستوى، تنفذ المنصة فحوصات صارمة عبر كود المصدر، والثنائيات، والبيئات السحابية، والبيانات، إلى جانب مقاييس الهوية، التي تم تأسيسها على Open Policy Agent.

في الشهر الماضي فقط، كشفت CloudBees عن ترقيات كبيرة عالية التوفر وقابلية التوسع لـ CloudBees CI - وهو التكيف المؤسسي لـ Jenkins. تتضمن بعض هذه التحسينات عمليات إنشاء أسرع بسبب التخزين المؤقت لمساحة العمل، ومستكشف خطوط الأنابيب الذي يزيد من سرعة تصحيح الأخطاء، وإدخال قابلية التوسع الأفقي لـ Jenkins. وفقًا لـ CloudBees، تستهدف هذه التحسينات بشكل مباشر وتزيل أي عوائق أمام توسيع أعباء عمل CI/CD على Jenkins، مما يؤكد التزامهم بالابتكار المستمر في مجال DevSecOps.