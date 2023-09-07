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VLGE تكشف عن مجموعة أدوات بدون تعليمات برمجية للعوالم الرقمية للفنون والأزياء والجمال

Sep 07, 2023
VLGE تكشف عن مجموعة أدوات بدون تعليمات برمجية للعوالم الرقمية للفنون والأزياء والجمال

لقد كان التحول موضوعًا ساخنًا مؤخرًا، خاصة مع كشف شركة Apple عن سماعة الرأس Apple Vision Pro. يشير هذا الإعلان وإصدار سماعة الرأس Visor XR من شركة Immersed إلى تزايد الشهية في مجال "الحوسبة المكانية".

ومن بين اللاعبين الناشئين في هذا المجال شركة VLGE، وهي شركة ناشئة من فرنسا حصلت مؤخرًا على تمويل بقيمة 4 ملايين دولار من مستثمرين بارزين مثل Venrex VC وL'Oréal. بدلاً من الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا ومارك زوكربيرج، تسعى VLGE إلى تمكين الصناعات التي تركز على الموضة والفن والجمال من الموضة والاستفادة من مجالاتها الرقمية.

يقدم منتج V-Suite الخاص بالشركة الناشئة أدوات no-code لبناء العالم وإدارة الأصول. ومع كشف النقاب عنها مؤخرًا، فإنها تدعو المبدعين والعلامات التجارية لاستكشاف مجموعة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بها. تعتبر مجموعات تطوير البرامج (SDK)، مثل VLGE's وCrucible's Emergence SDK لـ Unreal Engine، ضرورية لوضع المعايير في النظم البيئية التكنولوجية الناشئة التي تجتذب المطورين والمبتكرين.

من بين الداعمين البارزين لـ VLGE مجلس الأزياء البريطاني، وBOLD (الذراع الاستثماري لشركة L'Oréal)، وصندوق VR، وأسماء أخرى مرموقة. بالإضافة إلى ذلك، ينصح المتخصصون المتمرسون في Wave وSandbox وPaper Magazine الشركة الناشئة. تقف خلف الدافع الطموح لشركة VLGE المؤسس إيفلين مورا، وهي سيدة أعمال فنلندية متجذرة في فرنسا ولها خلفية في الموضة المستدامة والتصوير الفوتوغرافي. تم تكريم مورا أيضًا لقيادتها أسبوع الموضة المستدامة في فنلندا وإطلاق أول أسبوع موضة ثلاثي الأبعاد على الإطلاق.

يتصور مورا عالمًا يكون فيه العالم المتحول متنوعًا، ولا يحتكره عملاق واحد. وسلطت الضوء على تكلفة الأنظمة الأساسية الحالية وتجربة المستخدم وقيود قابلية التوسع. هدفها مع VLGE هو تقديم طريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة للمبدعين لترجمة أفكارهم إلى واقع افتراضي. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع أن تستفيد العلامات التجارية من هذه العوالم الرقمية لتقليل تأثيرها البيئي مع البقاء في طليعة الحركات الثقافية والفنية.

قدمت VLGE V-BLDR، وهي أداة no-code تسمح للمستخدمين بتجميع المساحات الافتراضية من قوالب مختلفة لتبسيط عملية الإنشاء. علاوة على ذلك، توفر المنصة طرقًا متعددة لتحقيق الدخل، بما في ذلك دمج NFTs، مما يجعل VLGE منافسًا واعدًا في مجال Metaverse.

إشارة أخرى ملحوظة في مجال metaverse هي Spatial، حيث حصلت على تمويل بقيمة 47.3 مليون دولار. فهو يوفر لمنشئي NFT منصة لتصميم واستضافة الأحداث الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Exclusive إلى أن تكون حليف web3 للعلامات التجارية، حيث تقدم منصة للمقتنيات الرقمية. وقد تم دعم جولة تمويلهم الأولية الأخيرة بقيمة 2.2 مليون يورو من قبل Tioga Capital وآخرين.

في الختام، في حين أن الفضاء الرقمي قد يتطور مع الوافدين الجدد مثل "Zuckerverse" الذين يعيدون توجيه تركيزهم، تظل VLGE ثابتة في مهمتها المتمثلة في تجديد وإعادة تعريف Metaverse.

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