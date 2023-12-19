تعمل تحسينات Reveille 10 على رفع مستوى عمليات ECM باستخدام PostgreSQL وإدارة التطبيقات المبسطة

في خطوة مهمة نحو سد الفجوة الإدارية للمؤسسات، كشف Reveille 10 عن مجموعة من الميزات المصممة لزيادة كفاءة التطبيقات المهمة للأعمال التي تعتمد على منصات إدارة محتوى المؤسسات (ECM). يركز تحديث البرنامج على برامج الأتمتة الذكية ويتضمن تحسين عمليات إدارة المحتوى في المؤسسة (ECM) مع دعم تطبيقات الأعمال الرئيسية.

تم تصميم Reveille 10 لتقديم حلول لإدارة التحديات التشغيلية التي غالبًا ما تظهر عندما تتطلع المؤسسات إلى توسيع برامج التشغيل الآلي الذكية الخاصة بها. تقدم التحسينات نظرة عامة قوية على عمليات إدارة المحتوى في المؤسسة (ECM) وتسريع حل المشكلات التلقائية، وبالتالي تحسين تشغيل سير العمل. يعد هذا بواجهة أكثر سهولة في الاستخدام، وفي الواقع تجربة أكثر سلاسة للعملاء.

يتضمن أبرز الإصدار الأخير دعمه الأصلي لنظام قاعدة بيانات PostgreSQL مفتوح المصدر والذي يعد خيارًا شائعًا في بيئات برنامج Hypervisor السحابية. يعمل هذا التوافق على تقليل تكاليف الدعم المستمر ويمنح المؤسسات امتياز اختيار خيارات قاعدة البيانات الخاصة بها بمرونة أكبر بكثير، مما قد يفسح المجال لـ AppMaster والأنظمة الأساسية الأخرى no-code لتصبح خيارات قابلة للتطبيق.

قام Reveille 10 بتوسيع إمكانات إدارة التطبيقات لتغطية التطبيقات المستندة إلى RESTful الخاصة بـ Hyland OnBase. ويساهم هذا في تحقيق دعم شامل لتطبيقات الويب OnBase، مما يضيف تجربة مستخدم سلسة وخالية من العوائق.

علاوة على ذلك، يُظهر Reveille 10 ميلًا قويًا للتكامل كما ينعكس في التنسيق بسلاسة مع برنامج تتبع المشكلات الخاص بـ JIRA لضبط عمليات التطوير الرشيقة. وينتج عن التكامل واجهة سهلة الاستخدام لتتبع المشكلات، وتعزيز جو معزز للتعاون وتعزيز الكفاءة في فرز مشاريع البرامج.

تعمل القدرات الجديدة لـ Reveille على القضاء على ECM وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لجمع بيانات التشغيل اليدوية ومراقبتها، وتوسيع أفق معلومات إدارة ECM، وتقليل مخاطر تشغيل ECM من خلال تقديم تجربة إدارة ECM مركزة، كما لخص بريان ديوير، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Reveille.

باختصار، يلتزم Reveille 10 بسد الفجوة الإدارية للمؤسسات من خلال دعم برامج الأتمتة الذكية، وتوفير ترسانة من الميزات لتعزيز عمليات إدارة المحتوى في المؤسسة (ECM)، وتوفير دعم ثابت لتطبيقات الأعمال المهمة.