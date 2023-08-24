تحدد Google التحسينات القادمة في Google Workspace، وتعزيز الأمان باستخدام الذكاء الاصطناعي

من خلال الكشف عن خريطة الطريق الموجهة نحو الأمان، أعلنت Google مؤخرًا عن خطط لتعزيز بروتوكولات الأمان في عروض Google Workspace. وتدور مجموعة من هذه التحسينات حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الهامة. تشير مصادر موثوقة إلى أنه على الرغم من أن هذه الأدوات لا تزال قيد التحسين والاختبار، فقد استهدفت Google إصدارها في وقت لاحق من العام وأوائل عام 2024.

وباعتبارها شركة رائدة في مفهوم نموذج الثقة المعدومة، تهدف Google إلى تعزيز تنفيذه بشكل كبير ضمن خدمات مساحة العمل الخاصة بها. وفقًا لشركة Google، فإن الثقة المعدومة هي بروتوكول أمان سحابي مصمم لحماية المؤسسات في العالم الرقمي اليوم. ويتم تحقيق ذلك من خلال القضاء على الثقة الفطرية، بدلاً من المصادقة الصارمة على الهويات والترخيص بها. في هذا النموذج، تعتبر الكيانات، سواء كانت مستخدمين أو أجهزة أو مكونات، غير موثوقة في جميع الأوقات، بغض النظر عن موقعها بالنسبة لشبكة المؤسسة.

في حدث صحفي عقد مؤخرًا، اعتبرت جانيت مانفرا، المدير الأول للمخاطر العالمية والامتثال في Google، أن إطار الثقة الصفرية عبارة عن مزيج من استراتيجية منع فقدان البيانات (DLP). صرح مانفرا، "نحن نقوم بدمج المفهومين، ونكمل القدرة على رفع مستوى كيفية التصنيف باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي، خاصة في Drive. ويسمح هذا النهج بالتصنيف المستمر والآلي للبيانات الهامة ووضع العلامات عليها، يليها تنفيذ ضوابط تخفيف المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مانفرا إلى أن جوجل تعمل على زيادة إجراءات منع فقدان البيانات (DLP) داخل Gmail، مما يوفر للمسؤولين الأدوات اللازمة لمنع المستخدمين من إرفاق بيانات آمنة عن غير قصد - خاصة في المناطق غير المألوفة. على سبيل المثال، في الحالة التي يرسل فيها العميل بيانات حساسة دون وعي في رسالة بريد إلكتروني لدعم العملاء، يمكن لمستخدمي Gmail استخدام إجراءات الأمان هذه لتعزيز بروتوكولات الأمان الخاصة بهم، مثل تعطيل تنزيل البيانات أو وظائف النسخ واللصق في المستندات ذات الصلة.

جزء مهم آخر من هذه التعديلات الجديدة في مساحة العمل هو عناصر التحكم المتقدمة المدركة للسياق في Drive، مما يسمح للمسؤولين بتحديد شروط مثل موقع الجهاز. ويجب استيفاء هذه المتطلبات الأساسية قبل أن يتمكن المستخدمون من مشاركة البيانات المهمة.

سلط آندي وين، مدير إدارة المنتجات في Google Workspace، الضوء على جهود Google في تسخير الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسؤولين على فحص بيانات السجل بحثًا عن انتهاكات البيانات المحتملة والانحرافات السلوكية. هناك تركيز إضافي وهو اكتشاف العمليات المشكوك فيها في Gmail والتي قد تشير إلى الوصول غير المصرح به إلى الحساب.

تُظهر ميزات Google القادمة أيضًا اهتمامًا قويًا بسيادة البيانات - وهو تحدٍ مستمر للشركات على مستوى المؤسسات التي تهدف إلى الاحتفاظ بالسيطرة على معلومات معينة. وكجزء من هذا الالتزام، توفر Google تشفيرًا من جانب العميل على إصدارات سطح المكتب من خدماتها، مع خطط مستقبلية لتوسيع هذا العرض ليشمل إصدارات الأجهزة المحمولة من Gmail والتقويم وMeet وأدوات Workspace الأخرى.

وشددت جوجل على سيادة العميل على مفاتيح التشفير، مما يعني أن عملاق التكنولوجيا لا يمكنه الوصول إلى هذه البيانات. إذا طلبت جهة إنفاذ القانون ذلك، فلن تتمكن Google من مشاركة هذه المعلومات.

ستتضمن Google Workspace قريبًا خيارًا للمستخدمين لتحديد مكان معالجة بياناتهم، مع كون الخيارات الأولية هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. على الرغم من أن تفاصيل الأسعار النهائية لم يتم تأكيدها بعد، فمن المتوقع أن ترتبط التكاليف بنوع الحساب المحتفظ به والميزة المحددة المعنية.

من خلال استيعاب مثل هذه التفاصيل، لا يسعنا إلا أن نتصور مستقبل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster والتي تتماشى مع هذا النهج الأمني ​​أولاً. وإدراكًا لأهمية حساسية البيانات، يمكن لـ AppMaster وأقرانها استكشاف تحسينات مماثلة في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار ميزات Google المخطط لها والتزامهم بحماية أفضل عبر الأتمتة والذكاء الاصطناعي.