شرعت شركة أمازون في سعيها لتزويد مساعدها الصوتي Alexa بقدر أكبر من التعبير البشري. تمنح هذه الترقية الأخيرة Alexa قدرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرد على العملاء بتنوع عاطفي فيما يتعلق بنبرة المستخدم أو عبارته. ويهدف هذا النهج التدريجي إلى التحول إلى ما هو أبعد من الاستجابات الروبوتية النموذجية إلى محادثة أكثر طبيعية وجاذبية.

جاءت هذه الإنجازات كجزء من تحديث محرك تحويل الكلام إلى كلام الذي يجعل Alexa أكثر حساسية لمشاعر المستخدم ونغمة الصوت. الناتج هو انعكاس مرآة لنبرة المستخدم، مما يضمن أن تبدو التجربة التفاعلية أكثر تخصيصًا وارتباطًا.

قدمت الشركة نظرة خاطفة على صوت Alexa الأقل ميكانيكيًا والأكثر تعبيراً. وأكد المسؤولون أن التحسينات ترجع إلى محولات كبيرة مدربة على لهجات ولغات مختلفة، وبالتالي تشغيل Alexa الأكثر تعبيرًا.

يمكن للمستخدمين توقع حدوث تطور في المحادثة حيث تتوافق Alexa مع مزاج المستخدم. على سبيل المثال، من نقل تحديث رياضي مثير حول فوز الفريق المفضل للمستخدم بصوت مفعم بالحيوية، ونقل تحديث مهزوم بنبرة متعاطفة هادئة. يمكن أن يوفر التعامل مع هذه النغمات العاطفية تجربة محادثة غامرة يمكنها إعادة تعريف تفاعل المستخدمين مع مساعديهم الصوتيين الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي.

تحدث روهيت براساد، نائب الرئيس الأول لشركة Alexa في أمازون، عن النموذج الذي لا يزال قيد التقدم، والذي يحمل الاسم الرمزي "تحويل الكلام إلى كلام". يعمل هذا النموذج على محولات ضخمة ويهدف إلى إحداث نقلة جوهرية في عملية التفاعل مع العملاء. بدلاً من نقل الرسالة عن طريق تحويل صوت العميل إلى نص، يهدف النموذج إلى دمج هذه الإجراءات مما قد يؤدي إلى تجربة اتصال أكثر ثراءً.

تستفيد هذه الابتكارات من آلية تحويل النص إلى كلام (LTTS) وتحويل الكلام إلى كلام (S2S) من أمازون. بينما يقوم LTTS بتأقلم استجابة Alexa وفقًا لطلب المستخدم، يضيف S2S طبقة جديدة من الإدخال الصوتي. وهذا يساعد أليكسا على التعامل مع استجابتها من خلال ثراء محادثة أكثر وضوحًا، كما توضح أمازون.

بمجرد إطلاقه، سيحاكي Alexa سمات مثل الضحك والمفاجأة، ويعرض عبارات عادية مثل "uh-huh"، مما يشجع المستخدمين على إطالة المحادثة تمامًا مثل الحوار الواقعي. وهذا يجسد الجهود المستمرة التي تبذلها شركات مثل أمازون لإضفاء طابع إنساني على المساعدين الصوتيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر واجهات مستخدم أكثر تفاعلية وغامرة. إنها مقارنة مثيرة للاهتمام مع منصات مثل AppMaster التي تتيح للعملاء إنشاء واجهة المستخدم ومنطق أعمال التطبيقات وتحسينها بشكل مرئي، مما يثبت كيف تقوم شركات التكنولوجيا باستمرار بدفع المظروف لتحسين تفاعل المستخدم ومشاركته.

تُظهر هذه التحسينات التي تم إجراؤها في Alexa Amazon's كيف يسعى المهندسون جاهدين لتحسين وظائف المساعد الصوتي وجعله أقل آليًا وأكثر شبهاً بالحياة. قد يشجع Alexa الأكثر تفاعلية المستخدمين على استخدام المساعد الصوتي بشكل متكرر، مما يولد بيانات قيمة لأمازون، ويمهد الطريق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاكتساب المزيد من الاهتمام في حياتنا اليومية.