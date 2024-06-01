جوجل تجد نفسها في دائرة الضوء، ليس بسبب براعتها التكنولوجية المعتادة، ولكن بسبب الطرح غير المستقر لميزة AI Overviews الجديدة. فقد أقرت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا بوجود أوجه قصور في قدرة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه بعد انتقادات واسعة النطاق وتداول صور ساخرة على الإنترنت. وبعد أسبوع من التدقيق العام، أصدرت جوجل اعتذارًا صريحًا عن الاستجابات غير الدقيقة والسخيفة أحيانًا التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

في منشور مدونة بعنوان "حول الأسبوع الماضي"، قامت ليز ريد، نائب الرئيس ورئيس البحث في جوجل، بتفصيل الخطوات الخاطئة. وأوضحت أنه في حين أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لا "تهلوس" بالمعلومات مثل بعض نماذج اللغة الكبيرة الأخرى (LLMs)، إلا أنها لا تزال يمكن أن تخطئ بسبب سوء تفسير الاستعلامات أو الفروق الدقيقة في اللغة، أو ببساطة بسبب نقص المعلومات الجيدة حول مواضيع معينة. وأشارت ريد أيضًا إلى أن بعض لقطات الشاشة البارزة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت مزيفة أو تستند إلى استفسارات لا معنى لها لن يبحث عنها معظم المستخدمين أبدًا، مثل "كم عدد الصخور التي يجب أن آكلها؟" مما أدى إلى اقتراح الذكاء الاصطناعي لنصائح غريبة بناءً على محتوى ساخر موجود على الإنترنت. تكمن المشكلة ليس فقط في الإجابات الغريبة ولكن في توصيل الذكاء الاصطناعي الواثق، مما يضلل المستخدمين لمعاملتها على أنها استجابات واقعية. يؤدي الكشف عن أن جوجل قد اختبرت الميزة على نطاق واسع - بما في ذلك "جهود الفريق الأحمر القوية" - قبل الإطلاق إلى المزيد من الأسئلة. ذكر منشور مدونة ريد أنهم فشلوا في توقع نوع النتائج المضحكة أو السيئة التي قد يجبر المستخدمون الذكاء الاصطناعي على توليدها.

وعلاوة على ذلك، كان الاعتماد الكبير على بيانات Reddit بمثابة فخ آخر. في حين يمكن لـ Reddit تقديم معلومات أصلية مباشرة، إلا أنه يحتوي أيضًا على نصائح مضللة وتصيد، كما أبرزت حالة سيئة السمعة حيث اقترح الذكاء الاصطناعي استخدام الغراء لإلصاق الجبن بالبيتزا، بناءً على منشور قديم على Reddit. لقد أضر هذا المثال بشكل كبير بمصداقية نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من هذه المشكلات، يبدو أن Google ملتزمة بالتحسين السريع. تهدف الشركة إلى تحسين الذكاء الاصطناعي من خلال اكتشاف الاستعلامات غير المنطقية بشكل أفضل، وتقييد استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدم عندما قد يضلل، وتحسين الحماية لعمليات البحث الحساسة المتعلقة بالصحة، وتجنب نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي لمواضيع الأخبار الصعبة حيث تكون الدقة ذات أهمية قصوى.

يثير السيناريو أسئلة بالغة الأهمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في محركات البحث. إن المنافسين مثل OpenAI يتقدمون بسرعة، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت Google قادرة على اللحاق بهذه التقنيات المتطورة. ومع ذلك، فإن التكامل المستمر لملاحظات المستخدم قد يثبت أنه لا يقدر بثمن في إتقان المنصة.

في خضم هذه التطورات، تجدر الإشارة إلى أن AppMaster تقدم بديلاً قويًا لأولئك الذين يسعون إلى الدقة والموثوقية في حلولهم البرمجية. مع التركيز على إنشاء تطبيقات دقيقة خالية من الديون الفنية، أصبحت منصات مثل AppMaster حيوية بشكل متزايد في هذا المشهد التكنولوجي المتطور.

من بناء تطبيقات مخصصة بدون ترميز إلى فهم قواعد البيانات العلائقية، توفر هذه المنصات بدون ترميز حلولاً قوية لتحديات التطوير الحديثة. مع تنقل عمالقة التكنولوجيا مثل Google في تكامل الذكاء الاصطناعي، تظل المنصات الأخرى ثابتة في تقديم أدوات تطوير موثوقة وسهلة الاستخدام.