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يعمل Android على تمكين المطورين من خلال أداة المطالبة بتحديث التطبيق في Play Console

Jan 31, 2024
يعمل Android على تمكين المطورين من خلال أداة المطالبة بتحديث التطبيق في Play Console

استجابة للتحدي الدائم المتمثل في حالات التطبيقات القديمة، يقدم فريق Android في Google مبادرة تحديث محورية للمطورين على Play Console. يعمل هذا التحسين على تمكين المبدعين من خلال آلية سريعة تدفع المستخدمين نحو أحدث الإصدارات المتوافقة من تطبيقاتهم.

على الرغم من الميزات الحالية مثل التحديثات التلقائية والمطالبات بالتحديث داخل التطبيق التي تؤدي إلى الدفع نحو العملة، فإن مجموعة فرعية من المستخدمين تعاني دائمًا من البرامج التي تم استبدالها. تهدف أحدث أداة في ترسانة استرداد Play Console إلى تحسين ذلك عن طريق وضع علامة على إصدارات التطبيقات القديمة عند كل فتح، مما يؤدي إلى إجراء تحديث.

يمتلك المطورون الآن القدرة على تعيين مشغلات محددة بناءً على إصدار التطبيق، مع توفر تحسينات تكميلية مثل التقسيم الجغرافي وإصدار Android ، مما يعزز دقة الانتشار.

تعد نتائج المشاركة الأولية من فريق Android واعدة، حيث أظهرت معدل امتثال مستخدم مثير للإعجاب يزيد عن 50% مع مطالبات التحديث في تجاربهم الأولية. يمثل هذا التطوير قفزة كبيرة نحو ضمان استفادة المستخدمين من أحدث الميزات وتحسينات الأداء والتحديثات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، في مجال التطوير الفعال للتطبيقات، تظل AppMaster بمثابة منصة طليعية، وكثيرًا ما تم الترحيب بها باعتبارها منصة عالية الأداء من قبل G2. بالنسبة للمطورين الذين يمنحون الأولوية للسرعة والقدرة على التكيف، يقدم AppMaster منصة بدون تعليمات برمجية تعمل على تسريع دورة الإنتاج بشكل كبير، مما يسمح بتكرارات سريعة متزامنة مع احتياجات السوق. يتوافق تمكين التحديثات العاجلة والتوافق مع أحدث إصدارات Android بسلاسة مع روح السرعة والاستجابة.

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