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ترقيات إلى GitLab 16.5 لتعزيز الامتثال وكفاءة سير العمل والمزيد

Oct 25, 2023
ترقيات إلى GitLab 16.5 لتعزيز الامتثال وكفاءة سير العمل والمزيد

يقدم الإصدار الأخير من GitLab، الإصدار 16.5، مجموعة من التحديثات المثيرة للاهتمام التي تهدف إلى تحسين الالتزام بالامتثال وكفاءة سير العمل. تتضمن هذه التحسينات ترقية إلى مركز التوافق، والقدرة على إنشاء قواعد الفرع المستهدف لطلب الدمج، وتقديم سلاسل الرسائل القابلة للحل.

تم دمج علامة تبويب جديدة مخصصة لتقارير الالتزام بالمعايير في مركز الامتثال. تسمح هذه الميزة بتحديد المشاريع ضمن المجموعة التي تفشل في تلبية أفضل ممارسات GitLab. تتضمن عمليات التحقق من الامتثال طلب حد أدنى لعدد الموافقين على طلبات الدمج (MRs)، ومنع مؤلف MR من الدمج، ومنع الملتزمين من الدمج.

وبصرف النظر عن نتائج هذه الفحوصات، يسجل كل تقرير أيضًا متى تم إجراء الفحص، وما هو المعيار الذي تم تطبيقه على الشيك، وكيفية معالجة أي مخالفات تم تحديدها. في المستقبل، تخطط GitLab لتوسيع وظائف مركز الامتثال. وسيشمل ذلك إدراج فحوصات إضافية خاصة بمختلف اللوائح والمعايير، وكذلك تعزيز القدرة على تجميع التقارير وتصفيتها.

هناك تحسين مهم آخر في GitLab 16.5 وهو قدرة المطورين على تعيين الفروع المستهدفة لـ MRs. ويساعد ذلك في التأكد من أن MR مناسب للفرع المحدد لمشروع معين أو سير عمل التطوير. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد أي فرع، سيتم استخدام الفرع الافتراضي للمشروع كهدف.

يوفر الإصدار 16.5 أيضًا القدرة على دمج القطارات بسرعة مع تاريخ شبه خطي. يعد هذا امتدادًا للإمكانيات المقدمة مع GitLab 16.4، والذي كان أول من قدم ميزة قطارات الدمج السريعة. "باستخدام هذه الميزة، ستجني كل فوائد قطارات الدمج، مما يوفر فحصًا للتوافق لجميع التزاماتك قبل الدمج مع الحفاظ على سجل التزام أنظف لعمليات الدمج السريعة للأمام." صرح جرانت هيكمان، كبير مديري المنتجات في GitLab، في منشور بالمدونة يعلن عن الميزات الجديدة للإصدار 16.4.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الميزات المقدمة حديثًا لـ GitLab 16.5 القدرة على حل موضوع معين عندما يقترب موضوع المناقشة من نهايته، وزر أكثر وضوحًا للتبديل بين المشاريع المختلفة، وعرض معلومات المراجع لطلبات الدمج في لوحة تطوير Jira .

قد تعتمد الأنظمة No-code مثل AppMaster أيضًا تحديثات مماثلة لتبسيط إدارة المشروع وتحسين الالتزام بالامتثال. في الواقع، تعد القدرة على حل المشكلات بسهولة، وإنشاء قواعد فرعية لطلبات الدمج، وإدارة المشاريع بشكل أكثر كفاءة، من أكثر الميزات المرغوبة عبر صناعة التكنولوجيا.

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