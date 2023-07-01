أصبحت شركة Apple أول شركة يتم تداولها علنًا تنهي يوم تداول تفتخر فيه بقيمة سوقية مذهلة تبلغ 3 تريليون دولار. يختتم الإنجاز الجدير بالملاحظة ، بعد ارتفاع أسهمها بنسبة 2.31٪ ، بشكل مثالي عام شهد ارتفاع سهم التكنولوجيا العملاقة بنسبة 46٪ تقريبًا. على الرغم من أن شركة Apple قد حققت في البداية معيار القيمة السوقية هذا في يناير 2022 ، إلا أنها لم تستطع التمسك بهذا الإنجاز بحلول نهاية اليوم.

يمثل الارتفاع المفاجئ في ترتيب شركة Apple هذا العام تحولًا مذهلاً من عام 2022 عندما شهدت الشركة انخفاضًا حادًا في قيمتها السوقية إلى ما دون عتبة 2 تريليون دولار لأول مرة منذ الأشهر الأولى من عام 2021.

يتزامن هذا التقييم التاريخي مع الكشف عن سماعة Apple Vision Pro التي طال انتظارها ، وهي سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز (AR) المبتكرة من Apple. بسعر 3499 دولارًا ، من المقرر إطلاق هذه الأداة المتطورة للواقع المعزز ، والتي يجب على المستخدمين ربطها ببطارية بحجم جهاز iPhone ، في العام المقبل.

يأتي اختراق شركة Apple في وقت كان فيه الذكاء الاصطناعي (AI) يتصدر الصدارة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تقديم برنامج ChatGPT الخاص بـ OpenAI في أواخر عام 2022. وقد أدى هذا التطور إلى موجة من الحماسة في مجال الذكاء الاصطناعي ، مع قادة الصناعة مثل Microsoft ، تستفيد Google و Nvidia و Meta من التكنولوجيا الحديثة. ومن المثير للاهتمام ، أن Nvidia تفتخر بزيادة ملحوظة بنسبة 181٪ هذا العام ، تليها Meta بقفزة 137٪. من ناحية أخرى ، التزمت شركة Apple الصمت بشكل ملحوظ بشأن موضوع الذكاء الاصطناعي ، بينما تبنى منافسوها التكنولوجيا الناشئة.

يجب أن ندرك أن أربع شركات تكنولوجية أخرى مقرها الولايات المتحدة ، وتحديداً Alphabet و Microsoft و Amazon و Nvidia ، قد تجاوزت التقييمات التي تجاوزت علامة تريليون دولار.

على الرغم من الانخفاض في المبيعات والأرباح ، فقد عزز تقرير أرباح ربع سنوي قوي بشكل مدهش نشرته شركة Apple في مايو مكانتها بين المستثمرين ، مما زاد من جاذبية الشركة في سوق الأسهم. كما أنه يمثل شهادة على سعي Apple الدؤوب للتميز والابتكار - وهي رؤية مشتركة مع منصة AppMaster no-code ، والتي تحدث ثورة في مشهد تطوير التطبيقات من خلال نهجها البديهي والفعال.