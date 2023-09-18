Apple تكشف النقاب عن نظام التشغيل iOS 17: ترقية قوية كاملة مع ميزات محسنة ووظائف محسنة

في خطوة رائدة في عالم أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أطلقت شركة Apple نظام التشغيل iOS 17، وهو أحدث نظام تشغيل لها مصمم لجهاز iPhone الشهير. من خلال تقديم التحديث كتنزيل مجاني متوافق مع iPhone X والموديلات الأحدث، بالإضافة إلى الجيلين الثاني والثالث من iPhone SE، تواصل Apple ريادتها في مجال تطبيقات التكنولوجيا.

بصرف النظر عن الإنجاز الكبير الذي حققته مع نظام التشغيل iOS 17، كشفت Apple بشكل متزامن عن التحديثات الأساسية لنظامي watchOS وiPadOS وtvOS، مما يعزز التزامها بتحسين تجربة المستخدم عبر جميع أجهزتها.

يأتي نظام iOS 17 مزودًا بتطورات بارزة، مع وضع الاستعداد الذي يبرز باعتباره التغيير الرئيسي في قواعد اللعبة. في هذا الوضع الفريد، يستفيد جهاز iPhone الخاص بالمستخدم بشكل مثالي من الشاحن اللاسلكي لعرض عناصر واجهة مستخدم شاملة بملء الشاشة توفر معلومات فورية في لمحة. تعد هذه الميزة بمثابة نعمة للمستخدمين عندما يكون الهاتف غير مراقب مؤقتًا.

من الأفضل استخدام هذه الوظيفة مع قاعدة الإرساء التي تدعم MagSafe ؛ ومع ذلك، فهو يعمل أيضًا بسلاسة مع شاحن Qi الكلاسيكي من Anker. على الرغم من أنه يجب الالتزام بمتطلبات فنية معينة، مثل الوضع المائل نحو المستخدم، إلا أنه حتى مستخدمي iPhone SE يمكنهم تجربة الميزة الجديدة دون أي متاعب.

يقع تخصيص المستخدم في قلب هذه الميزة، مع خيار اختيار نوع الأدوات التي سيتم عرضها. بدءًا من توقعات الطقس وحتى التذكيرات وأحداث التقويم القادمة أو الوقت الحالي فقط، فإن الخيارات كثيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض صورهم المفضلة من مكتبة الصور الخاصة بهم، مما يضيف لمسة شخصية إلى واجهة أجهزتهم.

إحدى المساحات التي حظي فيها وضع الاستعداد باهتمام كبير هي عرض شاشة المنبه المخصصة. يمكن للمستخدمين التخلص من منبهات راديو FM القديمة الخاصة بهم واختيار الاعتماد الرقمي لشاشة منبه قابلة للتخصيص على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

ومع ذلك، يأتي iOS 17 مزودًا بأكثر من مجرد وضع الاستعداد. قام مطورو iOS 17 بتجهيز البرنامج الجديد بأدوات تفاعلية متقدمة ولوحة مفاتيح أكثر دقة وقدرات AirPlay المحسنة. وقد شهدت التطبيقات المدمجة الحالية، بما في ذلك الرسائل وخرائط Apple وجهات الاتصال ومدير كلمات المرور المدمج وFaceTime وغيرها، تحسينات كبيرة.

من خلال دمج هذه الميزات المتطورة في أحدث ترقية له، يرفع نظام التشغيل iOS 17 من Apple مستوى أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، ويقود الجهود المبذولة لتبسيط نمط الحياة الرقمي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ومن أجل الاستمتاع بهذا التحديث الشامل، يجب على مستخدمي iPhone ترقية أنظمتهم واعتماد العروض المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وبصرف النظر عن تحديث أنظمة التشغيل، فإن الإلهام من إمكانات النظام الأساسي no-code برمجية لـ AppMaster يمكن أن يكون التحول الرائد التالي في تطوير التطبيقات.