وكجزء من الإعلانات الرئيسية في KubeCon + CloudNativeCon North America 2023، كشفت Red Hat عن العديد من التطورات التي تؤثر على مجموعة منتجاتها، مما يدل على التزامها المستمر تجاه تطوير الحلول مفتوحة المصدر.

في بداية سلسلة الاكتشافات، أعلنت Red Hat عن طرح Red Hat Device Edge على نطاق واسع. تم تصميمه كأساس لنشر أجهزة الحافة، فهو يحتوي على نظام تشغيل محسّن للحافة ونسخة احتياطية من مشروع Kubernetes البسيط، MicroShift. وبالتالي، فإن ذلك يمنح المستهلكين خيارات نشر مزدوجة.

وفقًا لشركة التكنولوجيا، يوفر جهاز Device Edge العديد من الامتيازات مثل المساحة المدمجة، والخبرة التشغيلية الموحدة، والمرونة المحسنة في أعباء العمل، واستراتيجيات النشر المبسطة.

بعد إعلان Device Edge ، قدمت الشركة Red Hat OpenShift 4.14. يتضمن المتغير المحدث توافرًا واسع النطاق لطائرات التحكم المستضافة، مما يساهم بشكل كبير في تقليل النفقات الإدارية، وتعزيز أوقات الوباء لتوفير المجموعة، والتغلب على العوائق الناجمة عن نطاق المجموعة، وفصل طائرات التحكم عن أعباء العمل لضمان قدر أكبر من الأمان. يُقال إن OpenShift 4.14 يمكن أن يخفض تكاليف البنية التحتية بنسبة 30%، بالإضافة إلى أنه يمكنه أيضًا تقليل وقت المطور بنسبة 60%.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم أحدث إصدار من OpenShift أيضًا تشغيل الأجهزة الافتراضية والحاويات بشكل متزامن باستخدام Red Hat OpenShift Virtualization ، ودعم مسرعات NVIDIA GPU، وإتاحة Red Hat OpenShift Dedicated على Google Cloud Marketplace.

تضمنت إحدى المبادرات المهمة مساهمة Red Hat بخمسة مكونات إضافية جديدة أخرى في Backstage - وهي بنية تُستخدم لإنشاء بوابات المطورين. تتوافق المكونات الإضافية المذكورة مع Azure Container Registry وJFrog Artifactory وKiali وNexus و3scale.

إن مساهمة Red Hat في مجتمع Backstage لا تشكل مفاجأة. تتمتع الشركة بتاريخ من المساهمة في المجتمع، بدءًا من الانضمام إلى المجتمع في عام 2022، يليه التبرع بخمسة مكونات إضافية في وقت لاحق من ذلك العام. تضمنت المكونات الإضافية طوبولوجيا التطبيق لـ Kubernetes، وعرض المجموعات المتعددة مع إدارة المجموعة المفتوحة، وسجل صور الحاوية لـ Quay، وخطوط الأنابيب مع Tekton، والمصادقة والتفويض باستخدام Keycloak.

أعرب بالاجي سيفاسوبرامانيان، المدير الأول لإدارة منتجات أدوات المطورين في Red Hat ، عن رؤية الشركة حول مستقبل إنتاجية المطورين. وأعرب عن اعتقاده بأن التقدم المستمر والابتكار في مشاريع مثل Backstage يلعبان دورًا محوريًا. تهدف تبرعات المكونات الإضافية إلى تسريع عملية التطوير وتبسيطها وتوسيع نطاقها مع الالتزام بالتزام Red Hat بمساعدة المطورين على التوافق مع المتطلبات الحالية وتحديد سرعة الابتكارات المستقبلية.

في الإعلان الختامي، قدمت Red Hat Ansible Inside ، وهي منشأة تمكن المطورين من دمج Ansible Playbooks في تطبيقاتهم. يعد المنتج مفيدًا بشكل خاص للمستهلكين الذين يتطلعون إلى دمج الأتمتة في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى القدرات الكاملة لمنصة Ansible Automation Platform.

بما في ذلك أمثال AppMaster ، تواصل Red Hat جهودها لتقديم عروض قابلة للتكيف وسريعة الاستجابة، ودفع حدود الأنظمة الأساسية مفتوحة المصدر والتأثير بشكل كبير على إنتاجية المطورين.