بدأ عمر الإزعاج عند استخدام العديد من أجهزة العرض ذات معدل التحديث العالي مع نظام التشغيل Windows 11 من Microsoft يتلاشى ببطء. بدأت شركة التكنولوجيا العملاقة في اختبار تجريبي لتحديث لنظام التشغيل Windows 11 ينظم بذكاء معدلات التحديث على مجموعة متنوعة من الشاشات بناءً على المحتوى المعروض. من المتوقع أن تؤثر الخطوة الإستراتيجية بشكل إيجابي على استهلاك الطاقة وقد تؤدي إلى انخفاض نشاط المروحة في بعض وحدات معالجة الرسوم (GPU).

قامت Microsoft بتفصيل المواصفات في مدونة Windows Insider الأخيرة ، والتي تم لفت انتباه الجمهور إليها لاحقًا بواسطة Neowin: "لقد قمنا بضبط آلية معدل التحديث لاستيعاب معدلات التحديث المتغيرة على الشاشات المختلفة ، بما يتناسب مع معدل التحديث لكل شاشة ومحتوى الشاشة المعروض ". "ستكون أكثر التحسينات الملحوظة في مجال تعدد المهام المعتمد على معدل التحديث ، مثل مشاهدة الفيديو والألعاب المتزامنة."

إن وجود العديد من الشاشات التي تدعم معدل التحديث العالي والتي تعمل بكامل طاقتها يؤدي عادةً إلى تعزيز استخدام الطاقة الذي يبدأ من وحدة معالجة الرسومات الخاصة بك. تتميز بطاقات Founders Edition لسلسلة Nvidia RTX 30 و 40 أيضًا بوضع RPM صفر ، مما يؤكد أن المشجعين عند الصفر حتى عندما يتم عرض محتوى الفيديو على شاشة واحدة. ومع ذلك ، غالبًا ما يؤدي دمج جهاز مراقبة ثانوي مرتفع معدل التحديث إلى إيقاف تشغيل وضع RPM الصفري ، وينتج عنه تشغيل مستمر لمراوح GPU إذا كانت كلتا الشاشتين تعملان بمعدلات تحديث عالية.

يشير هذا الإجراء الجديد من قبل Microsoft إلى أن وحدات معالجة الرسومات المحددة هذه ستحتفظ بوضع RPM الصفري ، مع الانتقال فقط إلى معدلات التحديث المتزايدة على الشاشات المختلفة اعتمادًا على المحتوى المستخدم أو المعروض. في الوقت الحالي ، يتضمن الحل البديل للحفاظ على وضع RPM صفر عبر أجهزة عرض متعددة خفض معدل تحديث الشاشة الثانوية يدويًا.

تشتمل أحدث إصدارات Canary Channel لنظام التشغيل Windows 11 أيضًا على تحسينات لمعدل التحديث الديناميكي (DRR) المصممة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. عندما تكون في وضع توفير شحن البطارية ، سيقلل Windows 11 بشكل فعال من معدل تحديث شاشة الكمبيوتر المحمول حتى يتم تبديد وضع توفير شحن البطارية.

إن تحسينات معدل التحديث لنظام التشغيل Windows 11 في مرحلة الاختبار في الوقت الحالي. تتوقع Microsoft جعلها في متناول جميع مستخدمي Windows 11 في المستقبل القريب. تعد هذه الإستراتيجية من Microsoft مثالاً على كيفية سعي الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster لتحديث عروضها وتحسينها باستمرار من أجل راحة المستخدم والإنتاجية.