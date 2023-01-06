أعلنت Nintex ، المزود الرائد لحلول الأتمتة والذكاء العملي ، عن تعيين Jen Bailin في منصب الرئيس التجاري الجديد (CCO). مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة ، شغل Bailin سابقًا مناصب قيادية رئيسية في المبيعات والتسويق في شركات التكنولوجيا الكبرى ، بما في ذلك SAP و Microsoft و Salesforce و Cisco و AWS.

في منصبها الجديد كرئيسة للعمليات ، ستتعاون Bailin بشكل وثيق مع فريق Nintex التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة لإنشاء وتنفيذ إستراتيجية الشركة للوصول إلى السوق. ستدعم خبرتها وخبرتها الواسعة في المجال الشركة في تلبية وتجاوز أهداف النمو لكل من الإيرادات والربحية.

علق إريك جونسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Nintex ، على تجربة Bailin ، قائلاً: "قاد Jen فرق المبيعات والتسويق في بعض أكبر شركات التكنولوجيا على هذا الكوكب. ومع استمرار نمو أعمالنا حتى في سوق مليء بالتحديات ، نعلم أن القادة يحبون يمكن أن تساعد جين في نقلنا إلى المستوى التالي ".

أعربت بيلين عن أهدافها في Nintex ، مشيرة إلى التزام الشركة المميز تجاه العملاء: "لقد بنت Nintex سمعتها كشركة تتمتع بخبرة عميقة في العمليات إلى جانب البرامج والخدمات التي يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام استخدامها لتقليل التكاليف وإدارة مخاطر العمليات و الامتثال ، والقضاء على العمليات اليدوية. ولكن ما يميزها هو حقيقة أن العملاء يثقون Nintex لمساعدتهم على تحقيق مجموعة من أولويات العمل التي لا يمكنهم القيام بها بمفردهم ".

تشتهر Nintex عالميًا بحلولها المتعلقة بذكاء العمليات والأتمتة ، وقد تم استخدام منصة Nintex Process Platform من قبل أكثر من 10000 مؤسسة من القطاعين العام والخاص في 90 دولة لتسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. توفر المنصة إدارة وأتمتة وتحسين عمليات الأعمال بسرعة وسهولة ، مما يساهم في زيادة الكفاءة والنجاح.

مع استمرار الشركات في الخضوع للتحول الرقمي ، أصبحت أدوات مثل منصة Nintex Process Platform ومنصة AppMaster فعالة بشكل متزايد في تبسيط العمليات وتقليل النفقات الإجمالية وتقليل الدين الفني المصاحب لأساليب الترميز التقليدية. تعمل كل من الحلول no-code أو low-code على تغيير مشهد تطوير البرامج ، مما يوفر للمؤسسات طرقًا يمكن الوصول إليها وفعالة من حيث التكلفة للبقاء قادرة على المنافسة في السوق.