ينطلق صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة التكنولوجيا بوتيرة سريعة. في عام 2022 وحده ، استثمرت شركات رأس المال الاستثماري 4.5 مليار دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. إضافة حديثة إلى هذا النادي هي Narrato ، وهي منصة تعاون وإنشاء محتوى AI متطورة أعلنت عن تأمين تمويل VC. حصدت الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها مليون دولار في جولة تمهيدية بقيادة AirTree Ventures ، وهي شركة أسترالية معروفة بكونها مستثمراً مبكراً في شركات مثل Canva و Linktree و Employment Hero.

وشهدت جولة التمويل أيضًا مشاركة من OfBusiness ، وهي منصة للتجارة الإلكترونية B2B ، ورائدة الأعمال المشهورة شريشا رامداس. شركة Payments SaaS الناشئة ChargeBee ، تطبيق تعلم اللغة Preply ، وبرنامج إعداد العملاء Rocketlane من بين العملاء الذين اختاروا Narrato لاحتياجات المحتوى الخاصة بهم ، وتهدف الشركة إلى استخدام خبرة AirTree للتوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تأسست شركة Narrato في يناير 2022 على يد رائدة الأعمال الأسترالية صوفيا سولانكي ، التي ركزت مشروعها الريادي السابق ، DrumUp ، على تسويق المحتوى ومنصات SaaS لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. في محادثة مع TechCrunch ، أوضح Solanki أن المفهوم الأصلي لـ Narrato كان بناء GitHub للمحتوى - مساحة عمل مصممة لفرق التسويق مع ميزات مثل الأتمتة والتعاون والنشر. ومع ذلك ، فإن اهتمام الفريق الشديد بالذكاء الاصطناعي التوليدي خلال السنوات القليلة الماضية قادهم إلى محور ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مراحل مختلفة من عملية المحتوى.

العرض الأساسي لـ Narrato هو مساعد محتوى AI الذي يبسط التخطيط بميزات مثل الإنشاء التلقائي الموجز وإنشاء المحتوى والتحسين. تتميز المنصة أيضًا بأدوات التعاون وسير العمل ، جنبًا إلى جنب مع إمكانات النشر الآلي. بالنسبة لإنشاء المحتوى المستند إلى AI وغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من قوالب النظام الأساسي لأنواع المحتوى المختلفة ، بما في ذلك المدونات ونسخ الويب ونصوص الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني ومحتوى الوسائط الاجتماعية والفن. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم Narrato واجهة شبيهة بالدردشة لإنشاء المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي ويخطط لتوسيع اختياره لقوالب المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المئات.

بمجرد أن ينتج الذكاء الاصطناعي التوليفي الملخصات ، يمكن للكُتاب الاستفادة منها في صياغة إرشادات ومخططات تحسين محركات البحث (SEO). يشتمل النظام الأساسي أيضًا على البحث والمعايير لمساعدة منشئي المحتوى في الوصول إلى جمهور أوسع.

يواجه Narrato منافسة من أمثال Notion و ClickUp ، اللتين تستخدمان لإدارة مشروع المحتوى ، بينما Jasper و Copy.ai هما منصتان لإنشاء المحتوى يستفيدان من الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، يميز Narrato نفسه عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال سير عمل إنشاء المحتوى والتسويق بأكمله في نظام أساسي واحد. في بيان ، أشادت إليشيا ماكدونالد ، الشريك في AirTree ، بفهم Solanki العميق للسوق وقدرته على تحديد إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسويق المحتوى ، مع الأخذ في الاعتبار الانجذاب المثير للإعجاب للشركة.

تعرض المنصات مثل Narrato القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال إنشاء المحتوى. أثناء تسخير الذكاء الاصطناعي لمساعدة منشئي المحتوى ، AppMaster play a significant role in accelerating the development process of backend, web, and mobile applications through their powerful no-code platform. As entrepreneurs worldwide integrate innovative solutions like Narrato and AppMaster, the future of content creation and application development appears to be dominated by AI-enabled platforms and no-code tools.