أعلنت Microsoft العملاقة للتكنولوجيا عن معاينة بناء الجملة الجديد لاستيفاء السلسلة في F # ، وهو تحسين مصمم لتقوية الكفاءة عند التفاعل مع السلاسل المحرف. تعتبر السلاسل المقحمة ضرورية للمطورين لأنها تسهل تضمين تعبيرات F # داخل السلاسل الحرفية. ومع ذلك ، يمكن أن يصبح استخدامها مرهقًا عند التعامل مع نص يفيض بأقواس متعرجة. هذا هو المكان الذي يتدخل فيه بناء جملة الاستيفاء F # لتوفير الراحة.

الإعلان ، الذي صدر في 27 يوليو ، كشف النقاب عن بناء الجملة المصمم بعد آلية الاستيفاء المتأصلة في سلاسل C # الخام ، مما يضمن التوافق مع السلاسل الثلاثية المقتبسة من F #. يمثل هذا خطوة مهمة لتحسين تجربة المطور ، خاصة في السيناريوهات التي تتضمن استخدامًا مكثفًا للسلاسل المحرف.

يوسع بناء الجملة الجديد نهج F # الحالي للسلاسل المحرف. يمكن للمطورين استخدام العديد من أحرف $ للاستيفاء ، محاطًا بكميات مقابلة من أقواس الفتح والإغلاق المتعرجة. تنطبق اللوائح المتطابقة على الأحرف٪ ، والتي تفترض هوية فريدة في السلاسل المقحمة F # كمحددات تنسيق.

يتمتع هذا التركيب المحدث بإمكانيات هائلة للمطورين ، لا سيما عند التعامل مع CSS الحرفية في تطبيق F # للواجهة الأمامية ، مثل تلك المستخدمة مع مترجم Fable F # لجافا سكريبت. إنه يمكّن المطورين من كتابة CSS دون عناء ، مما يلغي الحاجة إلى الهروب من الأقواس المتعرجة ويسمح لهم بالتركيز على تعبيرات الاستيفاء.

لاستكشاف هذه الميزة التي تم تقديمها حديثًا وتجربتها ، يجب على المطورين استخدام العلامة --langversion: preview. هذه دعوة للمطورين لاختبار البنية المحسنة وتقديم ملاحظاتهم القيمة لمزيد من التنقيح.

أشادت Microsoft بـ F # كلغة تتميز بوظائف من الدرجة الأولى ، وبناء جملة مبسط ، ومطابقة نمط ، وبرمجة غير متزامنة. إنه يعمل بمبدأ ثابت بشكل افتراضي. تشمل التطورات الحديثة التي تم تقديمها لمطوري F # معاينة لنوع F # وتلميحات المعلمات في Visual Studio.

بينما نحن بصدد موضوع تحسين تجربة المطور ، تجدر الإشارة إلى إمكانات الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، والتي تتخذ نهجًا مبسطًا لتطوير التطبيقات. يمكن أن تكون هذه الأنظمة الأساسية مفيدة في سيناريوهات تشفير مختلفة ، مما يجعل من الممكن إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بدون تشفير تقليدي.