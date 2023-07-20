أظهرت Microsoft التزامها بالذكاء الاصطناعي (AI) في أحدث وظائفها السنوية Inspire ، حيث كشفت عن تحسينات وشراكات نتجت عن تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. عبر المناقشات التفاعلية والكلمات الأساسية ، ألقى الحدث الضوء على خطوات عملاق التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع أحدث تعهدات وتعاونات فريقه.

يتركز أحد الإعلانات الرئيسية من الأحداث حول الكشف عن سعر Microsoft 365 Copilot. هذه الميزة ، المتوقع أن تكون جزءًا لا يتجزأ من عروض Microsoft ، تم تعيينها بسعر 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا - إضافة إلى تكاليف Microsoft 365 القياسية. تحدث Frank X. Shaw ، كبير مسؤولي الاتصالات في Microsoft ، عن إمكانات Copilot القادم في منشور مدونة حديث. على عكس تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية النموذجية التي تركز فقط على قدرة واحدة ، يوفر Copilot للمستخدمين ترسانة من مهارات الذكاء الاصطناعي ، مما يتباهى بحساسيته السياقية.

يعمل النظام على إثراء الاستجابات من خلال النظر بشكل متكامل في سياقات العمل المستمرة للمستخدم وتاريخ المراسلات. يوسع نطاقه من خلال دمج البيانات من المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والتقويمات والمحادثات وجهات الاتصال والاجتماعات لإنشاء ردود أكثر دقة وقابلة للتنفيذ على الاستفسارات.

استمرارًا لسلسلة إعلاناتها ، قدمت Microsoft أيضًا Bing Chat Enterprise ، المصمم للاستخدام الداخلي للشركات. تضمن هذه الميزة أن تظل بيانات الشركة آمنة لأنها لا تحفظ أي بيانات دردشة أو تستخدمها لنماذج التدريب. يمكن لمستخدمي Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard الاستفادة من هذه الميزة المضافة دون تكبد أي تكاليف إضافية. وفي الوقت نفسه ، سيكون الاشتراك المستقل متاحًا أيضًا بسعر 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

علاوة على ذلك ، شهد Microsoft Sales Copilot توسعًا في قدراته من خلال ملخصات الفرص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، ومسودات البريد الإلكتروني الحساسة للسياق ، والاستعدادات للاجتماعات ، مما يتيح لفرق المبيعات زيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

تم تقديم عروض جديدة لتحسين العمليات إلى Power Automate مع إضافة إمكانات استخراج العمليات. وفقًا لـ Shaw ، ستساعد هذه التحسينات المستخدمين في اكتساب فهم شامل لوظائف أعمالهم ، وتكوين رؤى واقتراحات للتطبيقات والأتمتة ، وتسمح لهم ببناء الحلول اللازمة بسرعة عبر Power Platform.

تأكيدًا على تعاونها في مجال الذكاء الاصطناعي ، أعلنت Microsoft عن شراكتها مع Meta في نموذجها المفتوح المصدر ذو اللغة الكبيرة - Llama 2. يتم ضبط النموذج ليعمل بسلاسة على Windows ، وستتاح لعملاء Azure الفرصة لنشر نماذج Llama 2 على أنظمتهم.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركة Epic ، وهي شركة تكنولوجيا صحية ، بدمج خدمة Azure OpenAI في نظام السجل الصحي الإلكتروني الخاص بها ، مما يتيح للأطباء استكشاف بيانات المريض بشكل محادثة والرد بشكل فعال على استفسارات المرضى.

عملت Microsoft Inspire أيضًا كنقطة انطلاق Microsoft AI Cloud Partner Program الجديد. هدفها هو تمكين كل شريك لتقديم قيمة للعملاء مع الاستفادة من Microsoft AI و Microsoft Cloud. يهدف البرنامج إلى تزويد الشركاء بمحفظة شاملة لكل نموذج عمل في جميع مراحل النضج.

وفقًا لاتجاه الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنصات no-code ، يتيح AppMaster ، وهو نظام أساسي رائد no-code ، للعملاء إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والخلفية بسهولة وبدون تشفير. صُنف من قبل G2 كأداء عالي في منصات تطوير No-code ، نهج AppMaster يولد تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تنفيذ التغييرات ، مما يلغي الديون الفنية.