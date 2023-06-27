قدمت Meta مؤخرًا مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية الجديدة عبر منصات Instagram و Facebook و Messenger. تهدف هذه الأدوات إلى مراقبة أنشطة المراهقين وتنظيمها ، وتحسين إعدادات الخصوصية ، وتعزيز السلوك الرقمي الصحي. من بين الميزات مركز الإشراف الأبوي في Messenger ، وآليات حظر الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها (DMs) على كل من Messenger و Instagram ، ويطالب بتذكير المراهقين بأخذ فترات راحة من التطبيقات.

سيكون الإصدار الأول من أدوات الرقابة الأبوية متاحًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عبر Meta Family Center. يمكن الوصول إلى الأدوات من خلال عناصر تحكم إشراف Messenger ، وتمكن الأوصياء من عرض إعدادات الخصوصية والأمان لمراهقهم ، ومراقبة التغييرات في قائمة جهات اتصال Messenger الخاصة بهم ، بالإضافة إلى مراقبة الوقت الذي يقضيه في التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، في حالة إبلاغ المراهق عن مستخدم آخر ، سيتلقى الأوصياء إشعارات بشرط أن يسمح المراهق صراحةً بهذه التنبيهات.

يمكن للأوصياء فحص إعدادات Messenger الخاصة بمراهقهم ، بما في ذلك قيود الرسائل المصنفة حسب الأصدقاء أو أصدقاء الأصدقاء أو المستخدمين المحظورين. سيتم إخطارهم أيضًا بأي تغييرات يقوم بها طفلهم على هذه الإعدادات. يمكن أن يمتد إشراف الوصي إلى رؤية القصة ، مما يمكّن الآباء من ضمان مشاركة محتوى أطفالهم بشكل مناسب.

على مدى السنوات الأخيرة ، اتخذ Instagram العديد من الإجراءات للحد من التفاعلات بين المستخدمين الشباب والبالغين غير المعروفين. يتضمن التطور الأخير مطالبة المستخدمين غير المتصلين بإرسال طلبات دعوة للحصول على إذن لبدء التفاعل. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون طلبات الدعوة هذه قائمة على النص فقط ، ويقتصر المستخدمون على إرسال طلب واحد في كل مرة.

تقوم Meta بتطبيق ميزة جديدة لـ Instagram تخبر المراهقين بخيار الإشراف على حساباتهم من قبل ولي أمرهم. يمتد هذا المستوى من الحماية إلى الآباء الذين لديهم إمكانية الوصول لعرض الروابط المتبادلة بين المراهقين والحسابات الأخرى التي يتابعونها أو يتبعونها.

تم إنشاء التحكم في استهداف الإعلانات للمستخدمين الشباب على Instagram و Facebook في وقت سابق من هذا العام. أظهرت Meta مزيدًا من الدعم لحماية القاصرين في فبراير ، حيث أيدت أداة مصممة لمنع مشاركة الصور الحميمة عبر الإنترنت دون موافقة. ومع ذلك ، لم تتوقف الشركة عن تقديم الإعلانات لقاعدة المستخدمين الأصغر سناً ، مما أدى إلى غرامات تزيد عن 400 مليون دولار بسبب انتهاك قواعد القانون العام لحماية البيانات (GDPR) فيما يتعلق بخصوصية الأطفال.

يوضح دمج أدوات الرقابة الأبوية الجديدة هذه التزام Meta بحماية تجارب المستخدمين الأصغر سنًا على منصاتها. من خلال توفير إشراف متزايد للأوصياء وتشجيع الاستخدام المسؤول ، تطمح Meta إلى إنشاء بيئة رقمية أكثر أمانًا وصحة للمراهقين.